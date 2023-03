Anklager Putin for barnebortføring

Den internasjonale straffedomstolen (ICC) har utstedt en arrestordre på Russlands president Vladimir Putin.

Den internasjonale straffedomstolen (ICC) har utstedt en arrestordre på Russlands president Vladimir Putin og Maria Lvova-Belova, som er Russlands kommissær for barnerettigheter.

En talsperson for Russlands utenriksdepartement har uttalt at avgjørelsen om å utsende arrestordre på Putin har «absolutt ingen betydning», i følge Reuters.

I en pressemelding fra ICC viser de til anklager mot Putin om at han skal ha deltatt i den ulovlige deportasjonen av russiske barn fra okkuperte områder av Ukraina til Russland.

– Det er rimelig grunnlag for å tro at begge de mistenkte bærer et ansvar for krigsforbrytelsen det er å ulovlig deportere folk og den ulovlige overføringen av folk fra okkuperte områder i Ukraina til Den russiske føderasjon, skriver ICC.

Arrestordren er i all hovedsak symbolsk, da Russland ikke anerkjenner ICC.

Tidligere denne uken ble det kjent at ICC planlegger to krigsforbrytersaker og flere arrestordrer mot Russland i kjølvannet av invasjon i Ukraina.

Da dette ble kjent avviste Kreml trusselen, og president Vladimir Putins talsmann Dmitrij Peskov sier at Russland ikke anerkjenner ICCs jurisdiksjon.

Det gjør for øvrig heller ikke land som USA, Kina og India.

De to sakene omfatter anklager om bortføring av ukrainske barn og målrettede angrep mot sivil infrastruktur, skriver New York Times.

Avisen viser til tidligere og nåværende ICC-tjenestemenn med kjennskap til saken. Kildene har ikke fullmakt til å uttale seg offentlig om sakene.