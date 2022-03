Kinas president Xi Jinping snakket tirsdag med Frankrieks president Emmanuel Macron og Tysklands forbundskansler Olaf Scholz.

Kinas leder om krigen i Ukraina: Svært urovekkende

Kinas president Xi Jinping er bekymret for situasjonen i Ukraina etter at Russland invaderte landet.

Det melder Reuters, som viser til kinesiske statsmedier. De rapporterer også at presidenten ba om «maksimal tilbakeholdenhet» for å unngå en humanitær krise, og at han mener at prioriteringen nå bør være å forhindre at situasjonen i Ukraina kommer ut av kontroll.

Xi, som tirsdag talte på et virtuelt møte med Frankrikes president Emmanuel Macron og Tysklands forbundskansler Olaf Scholz, sa også at de tre landene i fellesskap burde støtte fredssamtaler mellom Russland og Ukraina.

Den kinesiske presidenten kalte krigen for «svært urovekkende», og understreket at Ukraina og Russland må opprettholde viljen til å forhandle og fortsette samtalene slik at de når resultater.

PRESIDENTER: Vladimir Putin og Xi Jingping møttes under OL i Beijing i forrige måned.

Lite konkret

En kinesisk talsmann sa samme dag at Kina gjerne vil spille en konstruktiv rolle, men han var lite konkret når det gjaldt muligheten for at landet skal spille en mer framtredende meglerrolle.

– Vi vil gjerne spille en konstruktiv rolle i å fremme fredssamtaler, og når nødvendig er vi klare til å jobbe med verdenssamfunnet for å gjennomføre meglingen sammen med verdenssamfunnet, sa Zhao Lijian, talsmann for det kinesiske utenriksdepartementet.

I vestlige land har det vært skuffelse over at Kina ikke har fordømt den russiske invasjonen i Ukraina.

Samtidig har EUs utenrikssjef Josep Borrell erkjent at Kina i motsetning til europeiske land muligens vil kunne fungere som megler.

Tilbakeholdne

Kina har så langt vært svært tilbakeholdne med å kommentere Russlands krig i Ukraina. Da FN stemte over en resolusjon som fordømte Russlands invasjon av Ukraina og som krevde at russiske styrker trakk seg ut av landet, valgte Kina, som ett av 35 land, å avstå fra å stemme.

I forkant av Russlands invasjon, reiste Russlands leder Vladimir Putin til Beijing under åpningen av OL for å møte Xi Jinping. Her undertegnet de to presidentene flere store handelsavtaler, deriblant om gass og olje.

Mandag ga Kina uttrykk for at de, i motsetning til Vesten, ikke akter å skyve Russland ut i kulden.

I en uttalelse fra den kinesiske utenriksministeren Wang Yi omtalte han relasjonen til Russland slik, ifølge Reuters:

– Vennskapet mellom Kina og Russland forblir fjellstøtt.

Siden Russland invaderte Ukraina for tolv dager siden, har vestlige land innført kraftige sanksjoner mot landet. Eksperter mener det gir Kina mer innflytelse over Russland.

Tror Kina kan påvirke

Asiaforsker Stein Tønnesson ved Institutt for Fredsforskning (PRIO) sa til VG denne uken at han tror Xi kan være personlig oppgitt over Putin til tross for at Kina ikke offentlig har fordømt invasjonen.

Kina er ikke begeistret for invasjonen. De frykter konsekvenser for seg selv. Hovedeffekten vil være en svekket verdensøkonomi og det taper Kina penger på, sa asiaforsker Tønnesson.

På spørsmål om hvem Putin kan lytte til i et håp om å få avsluttet krigen, svarte seniorforsker ved Norsk Utenrikspolitisk Institutt (NUPI) Helge Blakkisrud følgende:

– Kinas Xi Jinping er den som har størst mulighet til å kunne påvirke Putin og Kreml.

Han sier de øvrige ikke-vestlige statslederne Putin møtte i tiden rett før invasjonen er viktige, men ingen av dem sitter på et marked som kan dekke opp for et bortfall av Europa som handelspartner.

– Det er det bare Kinas Xi Jinping som råder over, understreker Blakkisrud.