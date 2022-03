KRIGSFORBRYTELSER: Antony Blinken, som er utenriksminister i USA, sier at det er snakk om målrettede angrep på sivile.

Blinken: − Troverdig at Russland har begått krigsforbrytelser

USAs utenriksminister sier myndighetene har sett «svært troverdige» meldinger som beviser at Russlands har begått krigsforbrytelser mot Ukraina.

Av Vilde Haugen

I lys av Russlands invasjon av Ukraina har den internasjonale straffedomstolen i Den Haag (ICC) åpnet en etterforskning av Russlands mulige krigsforbrytelser mot menneskeheten i Ukraina.

Hovedanklager Karim Khan har tidligere opplyst at ICC har begynt å samle inn bevis.

– Det er rimelig grunnlag for å tro at både påståtte krigsforbrytelser og forbrytelser mot menneskeheten har blitt begått i Ukraina siden 2014, har Khan sagt.

USAs utenriksminister Antony Blinken uttaler søndag at amerikanske myndigheter har sett «svært troverdige meldinger» om at Russland har begått flere krigsforbrytelser.

Blinken sier i et intervju med CNN at det er snakk om målrettede angrep på sivile.

– Det utgjør en krigsforbrytelse, sier han.

Utenriksministeren sier videre at det nå jobbes med å samle inn dokumentasjon, sette det i sammenheng og sørge for at de riktige organisasjonene og institusjonene får etterforsket om det er krigshandlinger som har blitt begått.

– Akkurat nå ser vi på disse rapportene. De er veldig troverdige og kredible.

Klasevåpen

Han nevner også bruk av «visse våpen». Det antas å være en henvisning til såkalte klasevåpen.

Klasevåpen er bomber, granater eller stridshoder som åpner seg i luften og slynger ut hundrevis av mindre sprengladninger over et stort område. Mange av ladningene eksploderer ikke, og blir ofte liggende i årevis. De utgjør ikke minst en fare for barn, som kan plukke dem opp for å undersøke dem, skriver NTB.

Russland har ifølge Human Rights Watch ved flere anledninger brukt klasebomber mot boligområder i Ukrainas nest største by Kharkiv. Bruk av våpen som rammer tilfeldig, er forbudt i henhold til krigens folkerett og kan være en krigsforbrytelse, konstaterer organisasjonen.

HRW advarte om faren for russiske krigsforbrytelser hvis en konflikt skulle oppstå allerede før invasjonen started, ifølge NTB.

Organisasjonen viste til Russlands bombing av sivile mål i Syria,I slutten av 2020 kom de med en rapport der det konkluderes med at både det syriske regimet og Russland viste «grusom forakt» for sivile liv mens de forsøkte å gjenerobre Idlib-provinsen og omkringliggende områder nordvest i Syria.

Dødstallene stiger

Søndag ble ukrainske sivile beskutt idet de forsøkte å evakueres fra Irpin, en forstad i Kyiv. Antall dødsfall er uklare, men en familie på tre ble drept, skriver The Wall Street Journal.

Ikke langt unna kjempet ukrainske styrker kjempet for å slå tilbake et russisk angrep på den kritiske inngangsporten til hovedstaden.

Ifølge FN er minst 331 sivile drept så langt som følge av invasjonen i Ukraina.

ANGREP: Røykutvikling som følge av et russisk angrep i Mariupol.

De russiske styrkene insisterer på at de ikke retter seg mot sivile. President Vladimir Putins talsmann Dmitrij Peskov nektet i uka som gikk for at Russland benytter klasevåpen i Ukraina, og han avviste også at sivile mål blir angrepet.

– Russiske styrker gjennomfører ingen angrep mot sivil infrastruktur eller boligområder, sa han.

Men antall dødsfall øker etter russiske angrep i byer rundt om i landet, og avtaler om å evakuere andre byer har falt igjennom.

Nye evakueringsforsøk ble søndag avbrutt i byen Mariupol. Ifølge Leger Uten Grenser er den humanitære situasjonen i byen, som har 400.000 innbyggere, «katastrofal».

Prorussiske separatister og Ukrainas nasjonalgarde skylder på hverandre for å ha brutt våpenhvilen.