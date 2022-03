INTENSIVE ANGREP: En mann sykler vekk fra stedet hvor en fabrikk og en butikk ble bombet i Irpin utenfor Kyiv søndag ettermiddag. Natt til mandag fortsetter angrepene mot byen.

Zelenskyj i ny tale: − Skal finne hver eneste jævel

Den ukrainske presidenten lover at landet aldri vil tilgi det han omtaler som krigsforbrytelser fra russisk side. Natt til mandag har bombing og angrep fortsatt i flere byer.

Av Håkon Kvam Lyngstad

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj tordner mot de russiske invasjonsstyrkene som angriper Ukraina. Han advarer dem om at forsvarsstyrkene vil jage «til graven» enhver russisk soldat som gjør krigsforbrytelser i landet.

Zelenskyj viste blant annet til sivile som blir drept i artilleriangrep i byen Irpin ved hovedstaden Kyiv. Der skal to foreldre og deres to barn være blant de drepte i de russiske angrepene søndag.

Ifølge Zelenskyj ble familien på fire skutt «som på en skytebane» da de forsøkte å flykte fra byen.

– Hvor mange familier som denne har dødd i Ukraina? Vi kommer ikke til å tilgi. Vi kommer ikke til å glemme. Vi vil straffe enhver som har gjort grusomheter i denne krigen – på vår jord, raser presidenten i talen natt til mandag.

RASER: Volodymyr Zelenskyj viser ingen nåde i retorikken når han omtaler invasjonsmakten.

– Vi skal finne hver eneste jævel som har skutt på våre byer. Vårt folk. Som har bombet vårt land. Som har skutt raketter. Det kommer ikke til å finnes et eneste stille sted på Jorden for dere, bortsett fra i graven, fortsetter han.

– Det virker som om alt russiske styrker allerede har gjort, fremdeles ikke er nok for dem. Ikke mange nok skjebner i ruiner. Lemlestede liv. De ønsker å drepe enda flere.

Zelenskyj gjentar i talen også krav til vestlige statsledere om å ta enda strengere grep mot Russland, og mener fremdeles at sanksjoner alene ikke er nok for å svare på den russiske aggresjonen.

Angrep i en rekke byer

-- Det seneste bølgen med missilangrep startet i det mørket la seg, forteller rådgiver Oleksij Arestovitsj ved det ukrainske presidentkontroet til lokal TV ifølge AP natt til mandag.

Han forteller at de russiske artilleriangrepene har tiltatt i intensitet i sør, nord og i midten av landet søndag kveld og natt til mandag. I Kyiv er nå tre forsteder – Bucha, Hostomel og Irpin – alle under kraftige angrep.

– Situasjonen er katastrofal, sier Arestovitsj. Evakuering av sivile fra disse stedene har søndag mislyktes.

fullskjerm neste BOMBET: En fabrikk ble lagt i ruiner i Kyivs forstad Irpin søndag. 1 av 2 Foto: Emilio Morenatti / AP

Arestovitsj definerer artilleriangrepene som hardest i disse fire byene natt til mandag:

Utkanten av og forstedene rundt hovedstaden Kyiv.

Landets nest største by Kharkiv. Her har universitetsbygg og boligblokker blitt truffet av bomber eller raketter.

Tsjernihiv i nord, hvor alle deler av byen skal være under angrep. Byen er blant landets eldste.

Havnebyen Mykolajiv ved Svartehavet i sør.

Russiske styrker rykker inn mot Kharkiv

Russiske styrker gikk sent søndag kveld i gang med nye angrep på byen Kharkiv nord i Ukraina. De ukrainske styrkene kjemper fremdeles desperat for å holde de russiske styrkene ute av Kharkiv.

En video viser det som ifølge BBC Russian er en 24-etasjers boligblokk som blir truffet av en rakett eller en artillerigranat. I tillegg kommer det meldinger om at et universitetsbygg og en sovesal for studenter er truffet, og står i brann.

Denne videoen fra Kharkiv skal vise et russisk fly som blir skutt ned under kampene:

Alle disse bygningene befinner seg nord i byen, og ifølge den britiske kanalen ser det ut til at de russiske styrkene nå forsøker å rykke inn i byen fra nord.

Kharkiv, som altså er landets nest største by, ligger ikke langt fra grensen til Russland. Byen er et viktig senter for kultur or utdanning, og har siden invasjonen startet vært blant de hardest rammedeav de russiske angrepene.

