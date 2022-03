KAMPFLY: Et russisk SU 24-kamfly flyr over Den røde plass i Moskva 7. mai 2019. Det var fly av denne typen som onsdag krenket svensk luftrom.

Fire russiske kampfly krenket svensk luftrom

Den svenske flyvåpensjefen kaller handlingen «uprofesjonell» og «uansvarlig» fra russisk side.

Fire russiske kampfly har krenket svensk luftrom onsdag, skriver det svenske forsvaret i en pressemelding.

– På onsdagen krenket fire russiske kampfly svensk luftrom. Flyvåpenet gjennomførte en operasjon med Jas 39 Gripen som beredskap og dokumenterte hendelsen i form av fotografering.

– Dette viser at vår beredskap er god. Vi var på plass for å sikre den territorielle integriteten og Sveriges grenser. Vi har full oversikt over situasjonen, sier flyvåpensjef Carl-Johan Edström.

Det var to russiske SU 27 og to russiske SU 24- kampfly som krenket svensk luftrom, opplyser det svenske forsvaret.

Krenkelsen var ifølge det svenske forsvaret kortvarig og skjedde øst for Gotland, over havet.

– Med bakgrunn i den rådende situasjonen ser vi meget alvorlig på hendelsen. Det er en uprofesjonell og uansvarlig handling fra russisk side, sier flyvåpensjefen.

Det norske forsvaret er i dialog med Sverige, men kan bekrefte at det ikke har vært lignende aktivitet i norsk luftrom.

– Vi følger med på våre områder og er beredt til å avskjære russiske fly om de skulle komme i vårt luftrom, sier Preben Aursand i Forsvaret til VG.