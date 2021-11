forrige



Taliban-topp drept: − Trapper opp konflikten og viser sårbarhet

Her sitter det som skal være Taliban-toppen i presidentens stol. Nå er han drept av IS. – Angrepet avdekker Talibans sårbarhet på et helt nytt nivå, mener norsk ekspert.

Av Nilas Johnsen

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Hamdullah Mokhlis, en høytstående militærleder i Taliban, er blant dem som ble drept i IS-angrepet mot et militærsykehus i Kabul tirsdag.

Han ble drept da Taliban forsøkte å slå tilbake mot IS-opprørere som angrep sykehuset, ifølge tjenestepersoner i Taliban-regjeringen.

– Da vi mottok informasjonen om at sykehuset var under angrep, dro Kabul-kommandøren (Mokhlis) straks til stedet i all hast, gjengir en Taliban-talsmann til nyhetsbyrået AFP.

– Vi forsøkte å stanse ham, men han bare lo. Senere fant vi ut at han møtte martyrdøden i en ansikt-til-ansikt kamp, fortsetter talsmannen.

Først inn i palasset

Ifølge nyhetsbyrået Reuters var Mokhlis en av Taliban-kommandantene som var blant de første til å innta presidentpalasset i Kabul da byen falt.

I et videoinnslag som ble sendt direkte på Al Jazeera, kan man se det som skal være Mokhlis, iført en lang brun kjortel, sette seg til rette i stolen til president Ashraf Ghani, som da hadde flyktet fra landet.

Flere journalister og eksperter på Taliban identifiserer nå Mokhlis som Taliban-toppen som tok kontroll over palasset. Sharif Hassan, Kabul-basert reporter for New York Times, er blant dem som har lagt ut bilde av Mokhlis i presidentens stol på Twitter.

VG har forelagt bildene for en ekspert på Afghanistan, som mener identifiseringen er korrekt.

Haqqani-nettverket

Mokhlis var medlem i den konservative Haqqani-gruppen, en av Talibans mektigste fraksjoner. Han er den mest fremtredende i Taliban som har blitt drept siden opprørsgruppen inntok Kabul i august.

Mokhlis var også offiser i Talibans eliteenhet Badri, og var den øverste militære lederen i Kabul.

– Han var veldig sentral i Haqqani-nettverket, og omtales som deres viktigste militærstrateg. At en så sentral person mister livet i et angrep, avdekker Talibans sårbarhet på en helt ny måte, sier Prio-forsker Kristian Berg Harpviken til VG.

Etter å ha vunnet makten i Afghanistan i en brutal lynkrig, som endte med at Taliban rykket inn i Kabul, har islamistgruppen lovet at sikkerheten skal bli bedre i det selverklærte «islamske emiratet».

Trusselen fra IS

Talibans løfter om sikkerhet svekkes av at IS-Khorasan (ISK), som terrorhæren Den islamske staten kalles i Afghanistan, har utført en rekke grusomme terrorhandlinger.

Men tirsdagens ansvar skiller seg ut, mener Harpviken, ettersom sykehuset var under militær kontroll av Taliban.

– Dette var et komplekst angrep med flere virkemidler. Det peker mot at ISK har lyktes i å rekruttere, eller kjøpe opp, personer i posisjoner på innsiden for å kunne planlegge et slikt angrep.

– Etter at Taliban gjennom flere år har utført typen komplekse terrorangrep selv, må de plutselig håndtere å forsvare seg mot dem, fortsetter eksperten

Tok på seg ansvaret

Afghanske styresmakter var snar med å anklage IS' afghanske fløy for å stå bak angrepet på militærsykehuset i Kabul tirsdag. Ekstremistgruppen tok selv på seg ansvaret for angrepet i en melding samme kveld, melder NTB.

– Eksplosjonen traff inngangen til det 400 senger store sykehuset og ble etterfulgt av et angrep fra en gruppe med bevæpnede IS-menn. Alle ble drept i løpet av 15 minutter, sa Taliban-talsmannen Zabiullah Mujahid, ifølge Reuters.

– IS-opprørerne ville angripe sivile, leger og pasienter på sykehuset, fortsetter talsmannen, som legger til at ingen drept inne på sykehuset, men tre kvinner, et barn og tre Taliban-krigere ble drept da den første bomben gikk av.

Talibans spesialstyrker ble satt inn fra helikopter, og ifølge Taliban ble alle angriperne drept ved inngangen eller i gårdsplassen på sykehuset. En rekke øyenvitner fortalte om skuddvekslinger en god stund etter eksplosjonen.

Det skal være en av de første gangene Taliban bruker helikoptre i en aksjon. Disse skal ha tilhørt de vestlige allierte styrkene.

Minst 19 ble drept og over 50 såret i angrepet.

