MOTARBEIDER PRESIDENTEN: Guvernør Greg Abbott har varslet at han kommer til å kjempe mot Bidens krav om obligatorisk vaksinering for millioner av amerikanere.

Reagerer kraftig på Bidens vaksinekrav

Innføringen av obligatorisk vaksinering for 100 millioner amerikanere setter sinnene i kok i Texas, og guvernør Greg Abbott kaller det «et angrep på private bedrifter».

Av Henrik Røyne

Torsdag innførte president Joe Biden et vaksinemandat som gjør det obligatorisk for rundt 100 millioner amerikanere å vaksinere seg. Kravet gjelder blant annet for alle som jobber i staten, samt i bedrifter med flere enn 100 ansatte.

Nå varsler både guvernør Greg Abbott og statsadvokaten i Texas at de kommer til å gå rettslige skritt for å motarbeide den obligatoriske vaksineringen, ifølge avisen Texas Tribune.

I et twitterinnlegg natt til fredag kaller Abbott vaksinekravet for «et angrep på private bedrifter». I tillegg hevder han å ha signert en guvernørordre som skal beskytte borgernes rettigheter til å velge om de vil ta vaksinen eller ikke.

– Texas jobber allerede med å stoppe dette maktgrepet, skriver Abbott.

Guvernør Kevin Stitt i nabostaten Oklahoma har også en lignende oppfatning:

– Så lenge jeg er guvernør blir det ikke noe statlig vaksinepåbud i Oklahoma, skriver han på Twitter.

FRUSTRERT PRESIDENT: Vaksineringsraten i USA har sakket farten de siste måtene, ettersom mange vegrer seg for å ta vaksinen. Fredag innførte president Biden nye vaksinekrav.

En arbeidsrettsadvokat i Texas opplyser til Texas Tribune at Bidens vaksinekrav allerede har en slags presedens i det amerikanske rettssystemet, ettersom en tidligere høyesterettsavgjørelse godtok at det ble innført obligatorisk vaksinering mot koppeviruset i 1905.

Om lag 60 prosent av alle innbyggerne i Texas er fullvaksinerte per i dag, ifølge tall fra the New York Times. Til sammenligning er den totale vaksinedekningen i USA på 63 prosent – selv om tallene varierer stort mellom delstatene.

Abortstrid

Kranglingen om vaksinekravet er ikke første gang myndighetene i Texas er uenige med Bidens regjering.

Senest torsdag kveld leverte det amerikanske justisdepartementet et søksmål der de beskyldte Texas’ nye abortlover for å være «i åpen strid med grunnloven».

Bakgrunnen er at delstaten i forrige uke innførte en ny lov – som i praksis gjør det kriminelt for kvinner å ta abort etter seks ukes svangerskap.

VG har tidligere møtt mannen bak abortloven: Texas-senator Bryan Hughes.

I tillegg kan borgere i Texas føre sivile søksmål mot alle som er involvert i å hjelpe noen med å ta abort etter loven ble innført. Disse belønnes med penger – om de vinner fram med søksmålet, kan de få 10.000 dollar og saksomkostningene dekket.