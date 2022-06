IKKE FORNØYD: EU-kommissær Maros Sefcovic mener lovforslaget fra den britiske regjeringen bryter med internasjonale lover og vil ikke reforhandle avtalen.

EU bekymret: Truer med rettslige skritt mot Storbritannia

Det er risiko for handelskrig mellom Storbritannia og EU etter at den britiske regjeringen har lagt fram et lovforslag som overstyrer Nord-Irland-protokollen. EU mener det bryter med internasjonale lover.

Men først, hva er Nord-Irland-protokollen?

Avtalen ble forhandlet frem av EU og Storbritannia som en del av brexitavtalen og skulle hindre en såkalt hard grense mellom Nord-Irland, som er en britisk provins, og Irland, som er medlem av EU.

Etter brexit har den konservative regjeringen i Storbritannia valgt å stå utenfor både EUs indre marked og tollunionen.

Protokollen innebærer at varer som sendes fra Storbritannia til Nord-Irland må kontrolleres for å hindre at de tar bakveien over irskegrensen og inn i EUs indre marked. Dermed er det i praksis en grensekontroll på varer som flyttes mellom to britiske områder.

Lovforslaget fra den britiske regjeringen vil sette til side protokollen som inngår i brexitavtalen, og som EU og Storbritannia ble enige om i sin tid.

Grunnen til at regjeringen vil endre på protokollen, er at de vil gjøre det enklere for frakte varer fra Storbritannia til Nord-Irland.

Utenriksminister Liz Truss mener lovforslaget både er en fornuftig og praktisk løsning på problemene som Nord-Irland stor overfor.

NYTT LOVFORSLAG: Utenriksminister Liz Truss mener det nye lovforslaget ikke bryter med internasjonale lover.

Hun mener dessuten det ikke bryter med internasjonale lover, noe EU ikke enige i. De sier forslaget er et klart brudd på avtalen.

– Det er med stor bekymring at vi registrerer dagens beslutning fra den britiske regjeringen, sier EU-kommissær Maros Sefcovic.

Vil ikke forhandle

EU vil ikke gå inn i nye forhandlinger om brexitavtalen og Sefcovic sier Brussel nå vurderer å ta rettslige skritt for å hindre at Nord-Irland-protokollen blir kastet på sjøen.

Irlands utenriksminister Simon Coveney har snakket med Truss mandag og uttalte at lovforslaget markerer et klart bunnpunkt i britenes holdning til brexit.

Truss har også snakket med EU-kommissær Sefcovic, som sier han advarte den britiske ministeren om at et sololøp vil være «skadelig for den gjensidige tilliten og en oppskrift på usikkerhet».

Også Irlands statsminister Micheál Martin reagerer på forslaget.

– Det er beklagelig at et land som Storbritannia går fra en internasjonal avtale. Det er naturlig å forvente at demokratiske land som oss, Storbritannia og over hele Europa respekterer internasjonale avtaler som vi har gått med på, sier Martin.

Statsminister Boris Johnson sier på sin side a det kontroversielle forslaget er den rette veien å gå og at det er nødvendig å ivareta «balansen og symmetrien» i fredsavtalen fra 1998.

Opposisjonspartiet Labour sier regjeringen ikke kan påstå at de håndterer den pågående brexitkrangelen i tråd med loven.

LOVBRUDD: Finanspolitiske talsperson i Labour-partiet, Rachel Reeves, mener lovforslaget ikke er i tråd med loven.

– Regjeringen ser ut til å bygge opp en historikk med lovbrudd, sier Labours finanspolitiske talsperson Rachel Reeves med henvisning til at Johnson er en av flere som er bøtelagt etter å ha holdt ulovlige fester mens landet var koronastengt.

Trolig flertall

Endringene, som har fått navnet Northern Ireland Protocol Bill, skal debatteres og stemmes over i Parlamentet. Der har Det konservative partiet flertall, noe som betyr at forslaget trolig vil få flertall.

Forslaget legger opp til at Storbritannia oppretter en «grønn kanal» slik at en del varer kan sendes til Nord-Irland uten at de blir tolldeklarert overfor EU.

Dokumentene skal i stedet kun fylles ut kun dersom varene er ment for EU-markedet. Dette er stikk i strid med avtalen som Johnson inngikk med EU for mindre enn to år siden.

Den britiske regjeringen har uttalt at den fortsatt ønsker å reforhandle Nord-Irland-protokollen. Men hvis det ikke er mulig, vil den med egne lovvedtak endre noen av reguleringene som gjelder for handel mellom Nord-Irland og Storbritannia.