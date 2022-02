Parlamentet har godkjent Putins forespørsel om bruk militær makt utenfor Russland

Overhuset i det russiske parlamentet har godkjent president Vladimir Putins forespørsel om å bruke russisk militærmakt utenfor landets grenser.

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Mandag kunngjorde Russlands president at han anerkjenner de utbryterrepublikkene Luhansk og Donetsk i Øst-Ukraina som selvstendige stater.

Kort tid etter anerkjennelsen, ble det kjent at de to dekretene Putin signerte, også åpnet for å sende russiske styrker til de separatiststyrte områdene i Ukraina -- og tirsdag ba Putin overhuset russiske parlamentet om lov til å bruke militær makt utenfor Russland.

– Stagnert

Ved 17.15-tiden godkjente overhuset Putins forespørsel om bruk av militær makt utenfor Russlands grenser, melder AP.

En godkjenning formaliserer en utplassering av russiske styrker øst i Ukraina, dagen etter at Putin anerkjente utbryterregionene Luhansk og Donetsk øst i Ukraina som uavhengige stater.

Det er også frykt for at vedtaket kan åpne for en større russisk militæraksjon mot nabolandet.

– Forhandlingene har stagnert. Den ukrainske ledelsen har valgt voldens og blodsutgytelsenes vei, sa viseforsvarsminister Nikolaj Pankov like før vedtaket ble gjort.

Han stilte i full uniform da han talte under et møte i overhuset tirsdag ettermiddag.

MILITÆRMAKTEN: Russiske panservogner under en fellesøvelse sammen med Hviterussland.

Svar på aggresjon

Tirsdag har Putin ratifisert traktatene med de ukrainske utbryterrepublikken, melder det statlige russiske nyhetsbyrået Tass.

Styrkene skal ifølge viseforsvarsministeren beskytte den territorielle integriteten til utbryterrepublikkene samt svare på aggresjon.

Ifølge lederen av overhuset i det russiske parlamentet forventer de at de russiske styrkene utføre fredsbevarende oppgaver, skriver Reuters.