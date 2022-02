Ukraina i samtaler med Russland – vil ha umiddelbar våpenhvile

Den ukrainske delegasjonen er fremme ved grensen til Hviterussland for å holde samtaler med Russland, ifølge AFP.

Samtalene mellom Russland og Ukraina skulle etter planen begynne klokken 10 mandag morgen i den hviterussiske grensebyen Gomel, ifølge avisen The Guardian og nyhetsbyrået TASS.

Den ukrainske presidentens kontor har uttalt at hovedmålet deres under samtalene er å komme frem til en umiddelbar våpenhvile, samt tilbaketrekking av russiske tropper.

Men i en uttalelse litt senere søndag ettermiddag, er ikke Ukrainas president Zelenskyj veldig optimistisk for utfallet:

– Jeg tror ikke samtalen vil føre til resultater, men de må få prøve.

Ukrainas utenriksminister Dmytro Kuleba sier på en pressekonferanse at de sender forhandlere for å høre hva Russland har å si.

– Vi drar dit uten noen tidligere samtaler, forhåndsavtaler om hva utkommet vil være, vi drar dit for å lytte, og for å si hva vi mener om krigen og Russlands handlinger.

ANKOMMER MØTESTEDET: Den ukrainske forsvarsministeren Oleksii Reznikov ankom den hviterussiske byen Gomel mandag morgen i et militærhelikopter.

Nyheten om samtalene kom like etter at Vladimir Putin varslet at han øker beredskapen knyttet til landets atomvåpen som følge av den spente situasjonen. I en TV-tale søndag viste Putin til det han kalte aggressive uttalelser fra Nato og de økonomiske sanksjonene som vestlige land har innført mot Russland.

Opprinnelig skulle møtet holdes søndag kveld, men ble angivelig utsatt fordi den ukrainske delegasjonen hadde trøbbel med å komme seg frem til stedet på en sikker måte.

Reuters har fått bekreftet fra president Zelenkyjs kontor at den ukrainske delegasjonen er fremme ved forhandlingsstedet.

I en telefonsamtale med Storbritannias statsminister Boris Johnson sent søndag kveld, sa Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj at han tror de neste 24 timene vil bli avgjørende for Ukraina.

Hevder de har kontroll i Kyiv

Søndag ble det kjent at Ukraina vil opprette en fremmedlegion for frivillige, utenlandske krigere. Ifølge Reuters, har Zelenskyj også uttalt at Ukraina vil løslate innsatte fra fengsler med erfaring fra militæret, dersom de er villige til å kjempe mot den russiske invasjonen.

Gjennom natten har det kommet flere meldinger om eksplosjoner og artilleriild i Kyiv og Kharkiv. Det ukrainske forsvaret melder likevel mandag morgen, at de fremdeles har kontroll i Kyiv.

– Alle forsøk på å nå målet fra den russiske okkupasjonsstyrken mislyktes. Kolonner av okkupantens utstyr ble ødelagt. Fienden led betydelige personelltap, sier Oleksandr Syrskyi, sjef for de ukrainske væpnede styrkene, ifølge nyhetsbyrået Ukrinform.

Natt til mandag, hevdet ukrainske myndigheter å ha gjort et vellykket droneangrep som skal ha ødelagt et russisk BUK missilsystem. Ifølge øverstkommanderende Valerii Zaluzhnyi, skjedde angrepet i Malin i Zhytomyr-regionen.

FORHANDLINGSBORDET: Representanter fra både Russland og Hviterussland skal møtes rundt dette bordet mandag.

Dette skjer nå:

Representanter for Ukraina og Russland holder samtaler i den hviterussiske grensebyen Gomel.

EUs utenrikssjef Josep Borrell kalte mandag morgen inn EUs forsvarsministre til et hastemøte, om situasjonen på bakken i Ukraina.

Luftrommet over Norge ble stengt for russiske fly kl. 09.15 mandag morgen.

Den russiske hæren hevder de har opprettet en sikkerhetskorridor fra Ukrainas hovedstad Kyiv, slik at sivile kan forlate byen på en trygg måte. Dette melder nyhetsbyrået AFP.

Norge vurderer å sende våpen til Ukraina. Det sier statssekretær i Utenriksdepartementet Eivind Vad Petersson (Ap) til politisk kvarter i NRK.

Det russiske forsvarsdepartementet hevder at russiske styrker har tatt kontroll over kjernekraftverket i Zaporizhzhya. Dette melder nyhetsbyråene RIA Novosti og Interfax. Ukrainske myndigheter avkrefter imidlertid at dette har skjedd, ifølge Interfax.

Dette har skjedd natt til mandag: