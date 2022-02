Stoltenberg om Russlands atom-øvelse: Demonstrerer sin militærmakt

MÜNCHEN (VG) Nato-sjef Jens Stoltenberg sier at Russlands øvelse i Barentshavet kommer ikke er noe godt tegn, når den gjennomføres midt under Ukraina-krisen. Han venter fortsatt på svar fra Russland på tilbudet om forhandlinger.

Av Alf Bjarne Johnsen

Publisert: Nå nettopp

Stoltenberg sier han oppfatter situasjonen som «veldig alvorlig».

– Det er aldri for sent å la være å angripe et land, og ikke starte en krig. Det er fortsatt mulig for Russland å trappe ned og inngå i politiske samtaler, sier Nato-sjefen til VG i München.

Nato-sjefen har gjennomført en rekke samtaler gjennom to dager på sikkerhetskonferansen i Tyskland, blant annet et videomøte med toppledere fra flere Nato-land hvor USAs president Joe Biden deltok fredag kveld.

Han har også registrert at Russland har startet en øvelse av sine kjernefysiske kapasiteter og båndlagt store områder i Barentshavet.

– Alle land har rett til å øve sine styrker, sier Stoltenberg.

KREVENDE SITUASJON: Jens Stoltenberg forteller til VG hvordan han mener Russland prøver å iverksette en iscenesatt situasjon som kan være et påskudd for et angrep.

Selvsagt ikke bra

– Dette er en regulær øvelse som de gjennomfører jevnlig. Det uvanlige er at de har valgt å flytte øvelsen fra høsten til nå i februar, midt oppe i denne kraftige militære oppbyggingen rundt Ukraina. Det er selvsagt ikke bra. Men nå må vi være opptatt av å håndtere situasjonen rundt Ukraina og ikke spekulere om enda farligere situasjoner.

– Hva vil Russland signalisere med å gjennomføre denne øvelsen nå?

– Jeg tror at de vil demonstrere all sin militærmakt, fra konvensjonelle styrker til atomstyrker. Russland har de senere årene investert betydelig i atomvåpen og senket terskelen for bruk av atomvåpen i mulige konflikter.

Iscenesatt

– Hvorfor mener Nato at situasjonen rundt Ukraina er farligere nå enn bare for noen dager siden?

– Vi ser at Russland ikke har redusert sitt militære nærvær, i motsetning til det de har sagt. Det er eksempler på at de prøver å iverksette en iscenesatt situasjon som kan være et påskudd for et angrep, sier Stoltenberg.

Han nevner flere eksempler:

– Vi har sett et økende antall brudd på våpenhvilen i Donbass. Vi har sett feilaktige påstander om folkemord mot russere. Vi har sett evakuering av kvinner og barn, og mobilisering av den mannlige befolkningen. Men igjen: Det er mulig å unngå, og vår sterke oppfordring til Russland er fortsatt å avstå fra maktbruk og finne politiske løsninger.

Pakke med forslag

– Hva kan Russland få igjen for å gi opp det militære sporet?

– Vi har oversendt en omfattende pakke med temaer og forslag som Russland og Nato kan diskutere. Vi er beredt til å diskutere raketter, atomvåpen og mer åpenhet om militære aktiviteter. Det vil styrke vår sikkerhet, men også Russlands sikkerhet, Og vi er villig til å lytte til Russlands bekymringer. Men da må de være villig til å sitte ned med en åpen holdning og drøfte ulike forslag.

– Er det noe som tyder på at de nærmer seg forhandlingsbordet?

– Nei, foreløpig ikke. Men det er aldri for sent å la være å angripe et land.

– Når Russland sier de kan ty til militær-tekniske tiltak, hva betyr det?

– Det har ikke Russland klart definert. Men når de sier at vi må innfri alle deres krav i juridisk bindende dokumenter, krav de vet bryter med grunnleggende prinsipper for europeisk sikkerhet. Og samtidig sier at de vil bruke militær-tekniske tiltak, så høres det ut som militære maktmidler. Og det er ikke bra, sier Stoltenberg til VG.