TIDLIGERE GUVERNØR. Andrew Cuomo etter at han trakk seg som New Yorks guvernør i august 2021.

Nok en sak mot tidligere New York-guvernør henlegges

Distriktsadvokaten i Albany County dropper en sak mot tidligere guvernør i New York, Andrew Cuomo.

Av Emma Fondenes Øvrebø og NTB

Publisert: Nå nettopp

Påtalemyndigheten i Albany vil henlegge etterforskningen av tidligere New York-guvernør Andrew Cuomo for å ha berørt en kvinne med tvang.

Kunngjøringen kommer etter måneder med gnisninger mellom distriktsadvokaten og fylkets lensmann, som først tok ut siktelsen, skriver CBS.

– Mens mange har en mening om anklagene mot den tidligere guvernøren, er kontoret til distriktsadvokaten i Albany den eneste som har byrden av å bevise elementene av en forbrytelse utover enhver rimelig tvil, sier distriktsadvokaten i Albany County David Soares i en uttalelse.

Videre står det at de finner fornærmede i saken samarbeidsvillig og troverdig, men etter gjennomgang av alle tilgjengelige bevis, har de konkludert med at de dropper tiltale.

Beslutningen fra distriktsaktor David Soares kom bare tre dager før Cuomo skulle ha forsvart seg mot anklagen, som i New York regnes som en forseelse, i retten.

Saken har bakgrunn i en anmeldelse fra Albany Countys sheriff fra oktober i fjor. Kvinnen ble ikke nevnt ved navn i anmeldelsen, men hun har selv stått fram som en av Cuomos assistenter og sa opp jobben da guvernøren ble anklaget av flere kvinner.

Like før nyttår besluttet påtalemyndigheten i Westchester County å ikke reise tiltale mot Cuomo etter at to kvinner anklaget ham for å ha tvunget til seg kyss.

Press

I august i fjor gikk demokraten Andrew Cuomo, New Yorks guvernør, av etter anklager om seksuell trakassering. Han sto overfor sterkt press fra eget parti.

I en rapport fra en fem måneder lang gransking ble det hevdet at han har seksuelt trakassert elleve kvinner.

Granskingen ble utført av to advokater, som snakket med 179 personer, og kom etter at flere kvinner rettet anklager om seksuell trakassering og upassende oppførsel mot guvernøren tidligere i år.