HOLDES IGJEN: Fregatten «Fridtjof Nansen» og den amerikanske hangarskipsgruppen, fikk i romjulen ordre om å bli i Middelhavet på grunn av den spente situasjonen rundt Ukraina.

Norsk fregatt i Ukraina-beredskap i Middelhavet

BRUSSEL (VG) Den norske fregatten KNM «Fridtjof Nansen» ligger nå øst i Middelhavet sammen med en amerikansk hangarskipsgruppe.

Av Alf Bjarne Johnsen

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Der er fregatten del av USAs forsikring under Ukraina-krisen, til Nato-landene i regionen.

Om det blir aktuelt å seile nærmere Ukraina som en del av avskrekkingen mot Russland, må det godkjennes av regjeringen, ifølge forsvarsminister Odd Roger Enoksen (Sp).

Fregatten seiler denne vinteren i en gruppe fartøyer sammen med hangarskipet USS «Harry S Truman». Det er ikke en Nato-styrke, men en flåtegruppe under amerikansk kommando som fregatten deltar i.

De har vært i Middelhavet siden midten av desember. Planen var opprinnelig å seile videre til Midt-Østen gjennom Suezkanalen, men det oppdraget har USA avlyst på grunn av den spente situasjonen rundt Ukraina.

Norsk beslutning

– Amerikanerne har klarert med oss at de ikke seiler videre, slik planen opprinnelig var, sier Enoksen til VG.

– Hvis USA beordrer «Harry S Truman» inn i Svartehavet og nærmere konfliktområdet, skal «Fridtjof Nansen» fortsatt delta?

– Det er en beslutning som regjeringen tar om det blir aktuelt. Jeg vil ikke forskuttere noe, sier Enoksen.

Han sier at det amerikanske hangarskipgruppen og den medfølgende norske fregatten i februar vil seile nordover i Atlanterhavet.

Nordover

Planen er at de skal delta i Nato-øvelsen «Cold Response 2022», som vil pågå på Østlandet og i Nord-Norge i mars og april.

Danmarks regjering fikk mandag godkjenning i Folketinget for nye bidrag til Nato, i form av fire F-16 kampfly som skal forsterke Natos patruljeflyging over Østersjøen og de baltiske landene. Danmark stiller også en fregatt til rådighet for Natos stående atlanterhavsflåte.

– Norge har en kontingent på Nato-oppdrag i Litauen. Ut over det er det ikke diskutert eller besluttet noen endringer. Men vi følger situasjonen og utviklingen, sier Enoksen.

– Vi ivaretar det som alltid har vært vår viktigste oppgave, å bidra til allierte aktiviteter, men først og fremst være Natos øyne og ører i nord, sier han.