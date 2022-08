1 / 4 FØRSTEHJELP: Forfatteren Salman Rushdie får her hjelp etter at han ble angrepet under en forelesning ved Chautauqua i New York. forrige neste fullskjerm FØRSTEHJELP: Forfatteren Salman Rushdie får her hjelp etter at han ble angrepet under en forelesning ved Chautauqua i New York.

Salman Rushdie knivstukket på scenen i USA

Den britiske forfatteren Salman Rushdie, som har levd med drapstrusler i over 30 år, er knivstukket under et litteratur-arrangement i New York, ifølge delstatspolitiet.

Saken oppdateres!

– Rushdie ble tilsynelatende knivstukket i halsen, skriver politiet i New York i en pressemelding.

Politiet opplyst at den mistenkte gjerningsmannen løp opp på scenen og angrep den 75 år gamle forfatteren og den som skulle intervjue ham.

Forfatterens tilstand er foreløpig ikke kjent. Intervjueren ble lettere skadet i hodet.

– Han er i live, og er blitt fraktet med helikopter til sikkerhet, forteller derimot New York-guvernør Kathy Hochul etter angrepet.

En politimann som var på arrangementet pågrep den mistenkte gjerningsmannen umiddelbart, ifølge pressemeldingen fra delstatspolitiet.

Ifølge øyenvitner skal Rushdie ha kommet seg av scenen etter angrepet. Hendelsen skjedde i Chautauqua nær Buffalo helt nord i delstaten New York.

Ifølge The Washington Post arrangerer Chautauqua Institution, som er et ideelt utdanningssenter, litterære sommerleksjoner. Rushdie has deltatt her tidligere.

Ifølge en reporter fra nyhetsbyrået AP skal en mann ha stormet scenen og begynt å slå og knivstikke Rushdie i det forfatteren ble introdusert for publikum. Daily Mail skriver at Rushdie, ifølge øyenvitner, skal ha blitt hjulpet ned av scenen før angriperen ble overmannet.

Bilder fra hendelsen viser at 75-åringen får førstehjelp mens han ligger på gulvet. Bildene viser også blodflekker på stolen og en vegg. Man ser at de som hjelper Rushdie, holder bena hans høyt.

Bilder skal også vise Rushdie som blir fraktet til sykehus i helikopter.

AP har snakket med rabbineren Charles Savenor som var en av flere hundre publikummere tilstede på arrangemwentet i New York.

– Denne fyren løp opp på scenen og begynte å banke på Mr. Rushdie. Først tenker du «hva skjer?» Så ble det, i løpet av få sekunder, veldig klart at han ble slått, sier Savenor som mener angrepet varte i rundt 20 sekunder.

Ifølge et vitne Reuters har snakket med, ble Rushdie angrepet i det han skulle holde et innlegg om kunstnerisk frihet.

William Nygaard, som tidligere har gitt ut flere av Rushdies bøker som forlagssjef i Aschehoug, reagerer med forferdelse på angrepet:

– Jeg vet lite, jeg vet bare at han har blitt angrepet, sier Nygaard til VG.

– Jeg håper selvfølgelig at det går bra med ham. Det er et sjokk at han blir angrepet. Man kan bare spekulere i hva som ligger bak.

Flere hundre personer som satt i salen skal ifølge AP ha blitt evakuert etter angrepet.

Fikk «dødsdom» i 1989

Forfatteren er mest kjent for kontroversene som oppsto da han ga ut boken Sataniske Vers i 1988. Boken kom blant annet med skråblikk på Islam og profeten Muhammed, noe som skapte sterke reaksjoner i islamske miljøer.

Året etter publisering ga regjeringen i Iran ut en fatwa, en slags offentlig religiøs dom, som krevde at forfatteren skulle bli henrettet fordi de mente boken var blasfemisk.

I 2019 var det 30 år siden fatwaen ble gitt. Den har aldri blitt trukket tilbake, selv om den Iranske regjeringen har uttalt at de ikke lenger ønsker å skade forfatteren.

William Nygaard, som tidligere er nevnt i artikkelen, ble skutt utenfor sitt hjem i 1993. Saken har aldri blitt oppklart, men er satt i sammenheng med utgivelsen. Fatwaen gjaldt nemlig også dem som bidro til å få boken utgitt.

I Tyrkia ble oversetteren Aziz Nesin tidligere samme år forsøkt drept, og hotellet han bodde på ble satt fyr på. Nesin overlevde, men hele 37 mennesker omkom i angrepet.

Yusuf Islam, kanskje bedre kjent under det tidligere artistnavnet Cat Stevens, utrykte støtte til den religiøse dødsdommen fra Iran, noe som førte til en lengre ordkrig mellom artisten og forfatteren, ifølge the Atlantic.

I 2009 oppfordret også religionsministeren i Pakistan til selvmordsangrep mot Rushdie som en reaksjon på at han skulle slås til ridder i Storbritannia.

I 1981 vant Rushdie Bookerprisen for romanen «Midnattsbarn». Han ble amerikansk statsborger i 2016 og bor i New York City.