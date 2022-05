BEILEIRET: Bildet viser stålverket Azovstal i byen Mariupol, og er tatt 2. mai.

Slaget om Mariupol er trolig over

Slaget om Mariupol ser ut til å være over, og de ukrainske soldater som hadde forskanset seg på stålverket Azovstal, er i ferd med å overgi seg.

Av NTB-AP-AFP

Ukrainas forsvarsdepartement opplyste sent mandag kveld at 264 ukrainske soldater, inkludert 53 hardt sårede, hadde forlatt stålverket og befant seg i russiskkontrollert område.

Ukrainas viseforsvarsminister Ganna Maljar opplyste at soldatene ville bli gjenstand for en «bytte-prosedyre», det vil si ville bli utvekslet med russiske krigsfanger. Dette er ikke bekreftet fra russisk hold.

Til sykehus

Det russiske forsvarsdepartementet opplyste tirsdag at 265 ukrainske soldater i løpet av de siste 24 timene hadde lagt ned våpnene og overgitt seg, inkludert 51 hardt skadde.

Ifølge nyhetsbyrået Reuters ble de sårede soldatene kjørt i busser til et sykehus i separatist-kontrollerte Novoazovsk i Donetsk-regionen, eskortert av prorussiske styrker.

De øvrige ble sendt til den russiskkontrollerte byen Olenivka og blir deretter angivelig sendt tilbake som del av en avtale med Russland om fangeutveksling.

ØDELEGGELSER: Satellittbilder fra Mariupol 29. april viser en by i ruiner.

Innstiller kampene

Ifølge Ukrainas forsvarsledelse er alle kampoperasjoner i Mariupol stanset, og de gjenværende soldatene på Azovstal-stålverket har fått ordre om å overgi seg.

Det var tirsdag kveld uklart om det fortsatt befant seg ukrainske soldater ved stålverket, og i så fall hvor mange.

President Volodymyr Zelenskyj bekrefter at det er gitt ordre om å evakuere soldatene for å spare liv.

– Jeg vil understreke: Ukraina trenger sine ukrainske helter i live. Dette er vårt prinsipp, sa han i en videouttalelse.

Forhandlinger

Russland og Ukraina har de siste dagene forhandlet om en avtale som skulle sikre at de beleirede soldatene på stålverket ble behandlet i tråd med internasjonale regler for krigsfanger.

Ukrainas visestatsminister Iryna Veresjtsjuk opplyste i forrige uke at det var over 1000 soldater på stålverket, og at hundrevis av disse var såret.

Ifølge Maljar jobbes for nå for å hente ut de gjenværende soldatene.

– Takk til forsvarerne av Mariupol. Ukraina vant avgjørende tid, og de fulgte sine ordre. Men det er umulig å bryte gjennom beleiringen av Azovstal med militære midler, sa hun mandag.

STOR PRODUKSJON: Azovstal er et av Europas største stålverk, og produserte mer enn fire millioner tonn stål årlig – inntil russernes invasjon.

Siste skanse

Stålverket i utkanten av Mariupol var siste skanse for de gjenværende ukrainske styrkene i havnebyen, der russiske styrker rykket inn kort tid etter invasjonen 24. februar.

Mange sivile har også hatt tilhold i stålverket, men de fleste av dem ble evakuert med bistand fra FN og Røde Kors.

Ved å ta kontroll over Mariupol har Russland nå sikret seg en landbro mellom den separatistkontrollerte delen av Donbas-regionen til Krim-halvøya, som ble annektert av Russland i 2014. Slik har de også tatt kontroll over mer enn 80 prosent av Ukrainas kyst mot Svartehavet.