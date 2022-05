FULL AV LIV: Layla (10) elsket å danse og lage Tik Tok-videoer. Og hun var rask, forteller pappa Vincent Salazar. På Facebook har han postet et bilde hvor datteren stolt viser frem sine medaljer fra løpebanen. Tirsdag ble hun drept.

Skoleskytingen i Texas: Siste morgen med pappa

Hver morgen på vei til skolen i pappas pickup sang Layla (10) og faren Vincent Salazar «Sweet Child O’ Mine» av Guns N’ Roses av full hals.

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Tess Marie Mata (10) som også gikk på barneskolen Robb Elementary hadde spart penger til å dra til Disney World med familien i sommer.

Hun gledet seg, forteller søsteren Faith Mata til The Washington Post.

Men det blir ingen Disney-ferie for Tess Marie. Ingen flere turer i pappas pick up for Vincent Salazar og datteren Layla.

Tirsdag ble 19 elever mellom syv og 11 år og to lærere drept i den brutale masseskytingen ved barneskolen i den lille byen Uvalde i Texas. Bare noen dager før barnas sommerferie skulle begynne.

Men Tess Maries storesøster nekter å se på sin lillesøster som et offer.

«I mine øyne er du ikke et offer, men en overlever», skriver Faith Mata på Twitter.

FERIEPLANER: Tess Marie Mata (10) gledet seg til ferietur med familien, hun hadde selv spart til Disney-turen.

Masseskytingen har opprørt folk verden over, og nå som identiteten til 18 av ofrene er kjent, strømmer pengene inn til ofrenes familie, gjennom en rekke innsamlingsaksjoner på GoFundme.

Masseskytingen er den nest verste skoleskytingen noensinne i USA, men likevel nummer 27 hittil i år.

18 år gamle Salvador Ramos skjøt sin egen bestemor i ansiktet før han kjørte av gårde og drepte 19 skolebarn og deres to lærere, ifølge amerikanske myndigheter.

Skytteren er død, og det antas at politiet drepte ham, har guvernør Greg Abbott opplyst, melder BBC.

MAMMAS GUTT: Mange av elevene skal ha gått i samme klasse, Xavier Lopez (10) fikk møtt mammaen sin få timer før han ble skutt.

Flere av foreldrene var samlet på skolen til en avslutningsseremoni tirsdag formiddag. Stolte kunne de se barna sine få diplomer og utmerkelser for god innsats.

Noen timer etter at de forlot barna på skolen, parkerte 18-åringen foran skolen, tok seg inn i et eller flere klasserom og begynte å skyte.

Moren til Xavier Lopez (10) rakk å ta et bilde av sin sønn. Stolt viser han frem sin diplom.

– Jeg fikk fortalt ham hvor stolt jeg er av ham, sier Felicha Martinez til The Washington Post.

Det ble siste gang hun fikk kalt ham «mammas gutt», sier hun.

OFRENE: De fleste av ofrene er nå identifisert.

Jacinto Cazares kunne høre skuddene fra innsiden av skolen da datteren Jackie Cazares (9) ble drept.

Mens tragedien utspilte seg inne på skolen, sto pappa Cazares utenfor.

Jackie var der inne. Kusinen hennes, Annabelle Guadalupe Rodriguez (10), var også der – og ble drept, ifølge KXAN.

Pappaen forteller om sin siste samtale med datteren.

– Hun var trist fordi det bare var to dager igjen av skolen og hun ikke kom til å se vennene på en god stund, sier han til VG.

To andre søskenbarn ble også drept i skytingen. Søskenbarna Jailah Nicole Silguero (11) og Jayce Carmelo Luevanos (10) bekrefter et familiemedlem til ABCNews.

«De var to nydelige engler, de smilte alltid og var full av liv. Jeg kan ikke fatte at dette har skjedd med englene våre» skriveret familiemedlem i en uttalelse til nettstedet.

FIKK DIPLOM: Det var snart skoleslutt og tid for utmerkelser for elevene på Rodd Elemenarty, Jose Flores Jr. viste stolt frem sin diplom like før han ble skutt.

Møttes kort tid før

Jose Flores bekreftet onsdag at sønnen Jose Flores Jr (10) er blant de omkomne. Han var en utrolig sønn og bror for sine to søsken. Han var full av energi, elsket baseball og gaming, sier Jose Flores senior til CNN.

Foreldrene Felix og Kimberly Rubio hadde også vært på skolesermonien til datteren Alexandria Aniyah Rubio (10).

«Vi fortalte henne at vi elsket henne og at vi kom og hentet henne etter skolen. Vi hadde ingen ide om at det var et siste farvel», skriver moren Kimberley på Facebook.

Faren Felix Rubio, som jobber ved Uvalde County Sheriffs kontor, fortalte CNN's Jason Carroll at han var på jobb da meldingen om skytingen kom. Nå håper den sørgende faren «at datteren ikke bare blir enda et nummer», sier han til CNN.

Åtte år gamle Uziyah Garcia var enda et av gjerningspersonens ofre. Bestefaren Manny Renfro fikk tirsdag beskjed om at barnebarnet hans var blant de drepte.

– Den søteste lille gutten jeg noen gang har kjent. Jeg sier det ikke bare fordi han var barnebarnet mitt, og sa til AP.

I bursdagen sin ønsket hun seg en mobiltelefon. Det fikk hun. Noen dager senere skal ti år gamle Amerie Jo Garza å ringe nødhjelp med den da drapsmannen skjøt mot uskyldige barn og lærere.

– Ringte 911 med bursdagsgaven

Fjerdeklassingen Amerie Jo Garza (10) skal ha prøvd å ringe 911 da hun ble skutt. I et CNN-intervju onsdag forteller en preget Angel Garza om datteren som ble drept under skoleskytingen i Texas.

– Jeg vil at alle skal vite at hun døde mens hun forsøkte å redde klassekameratene sine. Hun ville bare redde alle sammen, sier han, tydelig berørt.

Amerie fylte ti år for to uker siden. På tirsdag ble hun skutt og drept, mens hun forsøkte å ringe politiet fra mobiltelefonen hun fikk i bursdagsgave.

Garza jobber som helsepersonell, og rykket ut til åstedet på jobb. Han forteller til Cooper at han prøvde å hjelpe en liten jente som var dekket i blod fra topp til tå:

– Hun var hysterisk, og sa at noen hadde skutt hennes beste venn, at hennes beste venn var drept. At hun ikke pustet, og hadde prøvd å ringe politiet. Jeg spurte hva jentas navn var ... og hun sa det var Amerie, sier Garza og bryter ut i gråt.

Drømte om å bli lærer

En fetter av Nevaeh Alyssa Bravo (10) bekrefter at kusinen er en av de drepte, ifølge The Washington Post.

Begravelsesbyrået har lagt ut en minneside på Hillcrest Memorial Funeral Home.

Eliana «Ellie» Garcia (9) gikk i fjerde klasse og er bekreftet drept av hennes familie. Hennes besteforeldre Rogelio Lugo og Nelda Lugo fortalte Los Angeles Times at hun elsket cheerleading og basketball og drømte om å bli lærer.

Tanten til Eliahana «Elijah» Cruz Torres (10) sier til CNN at tantebarnet hennes også er blant de drepte, melder CNN.

Rojelio Torres (10) ble først meldt savnet, og er nå bekreftet omkommet av familien, skriver NYPost og ABC News.

Demokraten Beto O`Rourke sier til NBC News han var hjemme hos familien Alithia Ramirez (10) onsdag og at ballongene etter bursdagen hennes fortsatt var fremme.

LYS: Hun var et lys for alle rundt seg, forteller tanten. Tirsdag be Makenna Lee Elrod drept.

Jacklyn Cazares (10) hadde det største hjertet, sier faren Jacinto Cazares til ABC News.

Han sier hun alltid strakk seg langt for å hjelpe andre, det gir han litt trøst nå, at hun sikkert prøvde å hjelpe sine klassekamerater, sier han.

Hun fikk venner hvor enn hun gikk og elsket å synge og danse. Hun var et lys for alle rundt seg, forteller tanten Allison McCullough om ti år gamle Makenna Lee Elrod til ABC News.

Et familiemedlem har startet innsamling til familien til avdøde Maite Rodriguez (10) gjennom GoFundMe.

Initiativtakeren skriver at donasjoner til begravelse og litt penger slik at familien kan ta noen dager fri fra jobb, vil være til hjelp i en tung tid.

Hver morgen når faren Vincent Salazar kjørte sin datter Layla (10) til skolen i sin pickup, pleide de å synge høyt til «Sweet Child O’ Mine» av Guns N’ Roses, melder Washington Post.

TEAM : lærene Eva Mireles og Irma Garcia hadde jobbet sammen i flere år.

– Takk, mamma.

«Du er en helt, mamma», skriver datteren til den drepte læreren Eva Mireles (44).

«Uselvisk hoppet du foran elevene for å redde dem» skriver datteren Adalynn Ruiz i en hyllest til moren på sin Facebook.

De to drepte lærerne Eva Mireles og Irma Garcia skal ha jobbet sammen i flere år og begge underviste i 4. klasse på Robb, ifølge Uvalde skoles nettside.

Eva Mireles døde mens hun prøvde å beskytte elevene sine, fortalte tanten Lydia Martinez Delgado til New York Times tirsdag.

Dagen etter tvitret Mireles' datter Adalynn Ruiz en hylles til sin mor, ifølge CNN:

«Mamma du er min helt. I prøver å si til meg selv at dette ikke er virkelig. Jeg vil bare høre stemmen din» skrev hun, og takket moren for at hun har vært en stor inspirasjon for henne.

På skolens nettside står det at Mireles er gift med en offiser, og har vært lærer i 17 år. Hun likte å løpe, sykle og gå tur. Hun var veldig glad i kjæledyrene sine.

Eva Mireles tante Lydia Martinez Delgado kan ikke forstå at skoleskytingene kan fortsette.

«Jeg er rasende for at disse skytingene fortsetter. Disse barna er uskyldige. Skytevåpen burde ikke være lett tilgjengelig for alle. Dette er min hjemby, et lite lokalsamfunn på under 20.000 innbyggere. Jeg så aldri for meg at dette skulle hende, særlig ikke med mine elskede…Alt vi kan gjøre er å be for vårt land, delstat, skoler og særlig de elskede familiene våre», sa hun i en uttalelse gjengitt i ABC7.

Tanten sier Mireles var stolt over å undervise elever av Latino-arv, og sier hun var en «svært elsket» lærer.

Samler inn penger

Den andre læreren som ble skutt var Irma Garcia (48), har CNN bekreftet gjennom et GoFundMe-innsamling opprettet for å samle inn penger til familien.

Garcia var kone og mor til fire barn.

«Søt, snill, kjærlig. Moro med den største personligheten. En fantastisk lærer i 4. klasse ved Robb Elementary som ble offer for en skoleskyting i Texas i Uvalde, Texas. Hun ofret seg selv for å beskytte barna i klasserommet. Hun var en helt. Hun var elsket av mange og vil virkelig bli savnet», står det i kampanjen.

Kun to dager senere døde ektemannen hennes, Joe Garcia, etter et hjerteinfarkt. Det melder flere medier torsdag.

Irmas nevø, John Martinez, skriver på Twitter at Joe «døde av sorg» etter at konen ble myrdet:

Til Washington Post har Martinez også fortalt at tjenestemenn informerte familien om at hun hjalp til med å skjerme studenter fra skuddvekslingen.

«Jeg vil at hun skal bli husket som en som ofret livet sitt og satte livet sitt på spill for barna sine,» sa Martinez til avisen onsdag.

«De var ikke bare elevene hennes. Det var barna hennes, og hun satte livet på spill, hun mistet livet for å beskytte dem. Det er den typen person hun var.»

I følge Garcias profil på nettstedet Uvalde Consolidated Independent School District, hadde hun vært lærer i 23 år. Det var hennes femte år som samlærer med Eva Mireles, skriver CNN.