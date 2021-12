IKKE PR: I skandinavisk folketro er nisser overnaturlige vesener som ofte har holdt til i nærheten av dyr og mennesker på gårder. Ifølge Store norske leksikon er nissene typisk kledd i grått med rød lue og langt skjegg.

Italiensk kirke beklager biskops nisse-påstand

Den katolske biskopen Antonia Staglianò hevdet at nissen ikke eksisterer og at den røde nissedrakten var et PR-grep fra brusgiganten Coca Cola. Påstandene falt ikke i god jord hos alle.

Av Kristoffer Solberg

Publisert: Nå nettopp

Etter kraftige reaksjoner fra småbarnsforeldre har bispedømmet Noto på den italienske øyen Sicilia utstedt en beklagelse for uttalelsene til biskop Staglianò. Det skriver BBC.

Talspersonen i bispedømmet, pastor Alessandro Paoloni, sier at biskopens lite populære påstander var et forsøk på å rette fokus på den katolske helgenen Sankt Nikolaus, som antas å være en av inspirasjonene bak mytene om julenissen.

– First og fremst ønsker jeg å uttrykke sorg over uttalelsen på vegne av biskopen, som har skuffet de små. Jeg ønsker å understreke at det ikke var intensjonene til Staglianò, skriver Paolini ifølge BBC.

Ifølge den italienske avisen La Repubblica har debatten gått heftig på sosiale medier etter at Staglianò fremmet sine påstander under en gudstjeneste tidligere i uken.

Avisen skriver at biskopen blant annet ha sagt at nissen er «En fantasifigur, oppfunnet av Coca Cola, som bare gir gaver til de som har penger».

Biskopen selv presiserer sine uttalelser overfor avisen.

– Jeg sa ikke til dem at nissen ikke eksisterer, men vi snakket om viktigheten av å skille mellom hva som er ekte og hva som ikke er det. Da viste jeg til eksempelet med Sankt Nikolaus av Myra, en helgen som ga gaver til de fattige, ikke bare gaver, sier han til avisen.

BAROKKBY: Noto på Sicilia er en vakker by fra 1600-tallet.

Biskopen sier han forsøkte å forklare barna at forbrukerkultur med gaver ikke er det samme som det kristne budskapet i julen. Staglianò, som blant annet arbeider med flyktninger, mener julen har blitt kommersialisert og avkristnet.

– Julen tilhører ikke lenger kristne, det er fakta, sier han til avisen.

– Julestemning med lys og shopping har tatt over plassen julen, uttaler han med referanse til julens kristne budskap.

Sankt Nikolaus av Myra var en kristen biskop som levde på 300-tallet i dagens Tyrkia. Ifølge mytene skal Nikolaus ha gitt gaver til tre fattige jenter slik at de kunne gifte – noe som startet en skikk med å gi barn gaver på Sankt Nikolaus minnedag 6. desember.

Kilde: Store norske leksikon