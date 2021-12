INTERVJU: Alec Baldwin intervjues av ABC-anker George Stephanopolous.

Alec Baldwin om skyteulykken: Føler ikke skyld

Hollywood-stjernen Alec Baldwin holdt rekvisittvåpenet som tok livet av filmfotograf Halyna Hutchins. Nå hevder han at han ikke er ansvarlig for hva som skjedde.

Av Håkon Kvam Lyngstad

Publisert: Oppdatert nå nettopp

21. oktober havnet superstjernen Alec Baldwin i et uvirkelig drama da han fyrte av et rekvisittvåpen som ikke skulle vært ladd.

Skuddet tok livet av filmfotograf Halyna Hutchins (42) og skadet regissøren på westernfilmen «Rust». I en nødsamtale sa en mann på settet til politiet at de hadde «en som ligger nede», før Hutchins ble fraktet vekk i helikopter.

I et intervju med nyhetsanker George Stephanopolous på ABC News som sendes natt til fredag, sier Baldwin nå at han antok at våpenet ikke var ladd.

– Føler du skyld? spør Stephanopolous.

– Nei. Nei. Jeg hadde kanskje drept meg selv om jeg trodde jeg var ansvarlig, og det sier jeg ikke lett, svarer Baldwin, som likevel tar ulykken tungt:

– Jeg har drømmer om dette konstant. Jeg kommer meg gjennom døgnet, også kollapser jeg på slutten av dagen. Emosjonelt kollapser jeg.

BRYTER SAMMEN: Alec Baldwin tar til tårene under et intervju med ABC News om skytetragedien under innspillingen av filmen «Rust».

– Noen ladet et våpen med en skarp kule, som ikke engang skulle vært på området. Noen er ansvarlig for det som skjedde, og jeg aner ikke hvem hvem. Men jeg vet det ikke er meg, sier Baldwin.

Og det er spørsmålet om hvordan kulen havnet i våpenet han mener må besvares nå:

– Jeg aner ikke hva som skjedde på settet. Jeg aner ikke hvordan kulen havnet i det våpenet. Jeg vet ikke.

Videre beskriver han det som smertefullt å tenke på at noen ladet våpenet hans med skarp ammunisjon, men at det var «virkelighetsfjernt» at det kunne ha skjedd. Han sier også at det ikke er en skuespillers ansvar å sjekke og sikre våpnene på settet.

Hadde «åpenbaring» samme morgen

I intervjuet, som ABC har gitt tittelen «Alec Baldwin Unscripted» (altså uten manus), forteller skuespillerstjernen også om timene før skuddet gikk av.

Han satt på kirkebenken, i kirken som var en del av settet på «Rust», da det gikk opp for ham:

– Jeg sa: «Denne filmen har gjort at jeg elsker å lage film igjen». Jeg trodde virkelig vi var på sporet av noe, sier Baldwin til Stephanopolous.

– Også går dette våpenet av, legger han til.

Baldwin har én gang tidligere uttalt seg foran kamera om det som skjedde på settet. Da sto han i veikanten, forfulgt av paparazzier:

– Avtrekkeren ble ikke trukket av

I en smakebit fra intervjuet, ble det tidligere kjent at Baldwin hevder han aldri trakk tilbake avtrekkeren på våpenet.

– Avtrekkeren ble ikke trukket av. Jeg trakk ikke av våpenet, sa han i en smakebit av intervjuet, som kanalen onsdag publiserte på Twitter.

I det én time lange intervjuet som sendes på ABC natt til torsdag utdyper han dette. Han forklarer at våpenet ble fyrt av da han løftet hanen på revolveren, da de øvde på en scene i westernfilmen.

På nødsamtalen til nødetatene, kunne man høre operasjonslederen spørre om våpenet var ladet:

Hanen er slaghammeren som sitter bak på revolveren. Den utløses av avtrekkeren ved avfyring.

– Jeg ville aldri pekt på noen med et våpen og trukket av, aldri, sier Baldwin i intervjuet. Han forklarer at grunnen til at han siktet mot Hutchins til å begynne med, var fordi hun instruerte ham til å gjøre det – slik at hun kunne få bildene hun trengte.

Baldwin: Var ikke kjent med sikkerhetsspørsmål

Tidligere har blant annet LA Times intervjuet fagorganiserte, anonymiserte kilder, som skal ha vært en del av filmteamet som jobbet med filmen «Rust».

Konfliktene skal ha ulmet i dagene før ulykken, grunnet dårlige arbeidsforhold. Dette skal blant annet ha dreid seg om lange arbeidsdager og klager omkring lønn.

Kilden hevdet produksjonen tok snarveier for å kunne fortsette å filme.

– Det var problem under avfyring av våpenet to ganger lørdag og en gang forrige uke, sier kilden til avisen og la til at det var mangel på sikkerhetsmøter på settet.

I SJOKK: Baldwin var tydelig preget på bilder tatt av ham like etter den tragiske skyteulykken i oktober.

Etterforskerne har også omtalt sikkerheten på settet som «noe slapp», uten at de har konkludert med om det vil bli tatt ut noen tiltale for dette. Men både Baldwin og andre i produksjonen er blitt saksøkt av to kollegaer fra «Rust»-teamet.

I intervjuet med ABC, sier Alec Baldwin at han aldri var klar over noen slike bekymringer. Han sier han kun var klar over misnøye med hotellrommene de ansatte var blitt tildelt.

Han har tidligere videreformidlet forsvar av sikkerheten på settet på Instagram, og selv etterlyst strengere sikkerhetstiltak ved bruk av våpen på filmsett – blant annet har han foreslått krav om politi på filmsett.