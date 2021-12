STYRTET HER: Flyet fra Air India styrtet i 1966, ved Bossons-isbreen under Mont Blanc-massivet. Bildet er tatt fra Chamonix.

Fant boks med edelstener fra flystyrt i isbre

En fjellklatrer fant en metallboks full av edelstener i en isbre under Mont Blanc. Nå er millionbyttet delt mellom finner og myndighetene.

Publisert: Nå nettopp

I 1950 og 1966 styrtet det to fly fra Air India inn i Europas høyeste fjell, Mont Blanc. Siden den gang har klatrere og fjellvandrere funnet deler av flyene, bagasje og menneskerester som stammer fra flystyrtene.

I 2013 fant en klatrer det som skulle vise seg å være den reneste skattkisten. Det var en metallboks som inneholdt smaragder, safirer og rubiner som hadde ligget godt skjult under isen i fem tiår.

Mont Blanc ligger i Frankrike og åtte år etter funnet er «byttet» nå delt 50–50 mellom de lokale myndighetene og finneren.

Klatreren som fant boksen berømmes for at han rapporterte funnet til myndighetene i stedet for å beholde edelstenene for seg selv.

Men prosessen har tatt sin tid. Hele åtte år har finneren måtte vente på å få utbetaling.

– Edelstenene er nå fordelt i to like store deler, begge verd rundt 150.000 Euro (ca. 1,5 mill. kr), sa ordføreren i Chamonix, Eric Fournier til AFP.

FUNNET: Dette er postsekken som ble funnet i 2012.

I september 2012, fikk India en sekk med diplomatisk post som ble funnet Bossons isbreen under Mont Blanc. Den skal stamme fra Boeing 707-flyet som krasjet inn i den sørvestlige delen av fjellet i 1966.

Flyet kom fra Mumbai og skulle til New York. 117 mennesker omkom i styrten, deriblant pioneren innenfor Indias atomprogram, Homi Jehangir Bhabha.

Myndighetene tror boksen med edelstenene stammer fra nettopp denne flystyrten. Det betyr at den har ligget beskyttet av isen i 46 år.