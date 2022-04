SØKER TILFLUKT: Ved stålverket Azovstal har ukrainske styrker og rundt 1000 sivile søkt tilflukt, ifølge ukrainske myndigheter.

Mariupol-kommandør: Kan stå foran våre siste timer

Kommandør Serhiy Volyna, som leder de ukrainske styrkene i Mariupol sier at ukrainerne kan stå «foran våre siste dager, om ikke timer» i en videomelding postet på hans Facebook-side.

– Fienden er oss overlegne, ti mot én, sier han videre, ifølge The Guardian.

– Vi appellerer og ber om at verdenslederne hjelper oss.

Han og soldatene har forskanset seg inne på stålverket Azovstal.

Han ber verdenslederne om at de skal hjelpe dem med å bli evakuert og ført til et tredjeland hvor sikkerheten deres kan garanteres.

Ukrainske sikkerhetsstyrker offentliggjorde tirsdag kommunikasjon fra en russisk kommandør for en av bakkeenhetene i Mariupol. Han sa at russiske luftstyrker har planer om å «jevne alt med jorden» rundt stålverket.

Stormet

Tirsdag begynte spesialstyrker å storme stålverket der soldater og 1000 sivile har søkt tilflukt, ifølge de prorussiske separatistene i Donetsk.

Ifølge lokale myndigheter er det mest kvinner med barn og eldre som oppholder seg her, skriver Guardian.

Russland tilbød en våpenhvile tirsdag, slik at soldater og sivile kunne evakuere. Sent tirsdag kveld så det verken ut til at ukrainske styrker eller sivile hadde forlatt det gigantiske stålverket i Mariupol, som russiskstøttede separatister forsøker å innta.

– Ingen brukte den nye humanitære korridoren som ble dannet rundt Azovstal for sivile, sa en talsmann for separatistene, Aleksej Nikonorov, til det statskontrollerte russiske nyhetsbyrået RIA Novosti.

Ny humanitær korridor

Russisk fjernsyn har imidlertid meldt at 120 sivile har forlatt stålverket der ukrainske styrker skal ha forskanset seg.

Tidligere tirsdag erklærte den russiske forsvarsledelsen en to timer lang våpenhvile ved stålverket. Den ba også alle ukrainske styrker om å legge ned våpnene og forlate stålverket sammen med sivile.

Det er mulig at opptil 1000 sivile og opptil 2500 soldater fortsatt befinner seg på stålverket, ifølge ukrainske medier.

Ifølge det russiske militæret vil den såkalte humanitære korridoren gjenåpne klokka 13 onsdag, mens en opprørskommandant fra Donetsk-fylket, Eduard Basurin, sier at separatistenes «sjokkstyrker» allerede har gått til angrep på Azovstal.

– Russland hjelper oss virkelig med dette, og de gir oss luftstøtte og artilleristøtte, sier han ifølge russiske nyhetsbyråer.

Angriper forsyningslinjer

Ifølge Ukrainas forsvarsdepartement utfører russiske styrker angrep langs hele den østlige frontlinjen.

Det britiske forsvarsdepartementet sier onsdag morgen at det fremdeles er en risiko for angrep mot mål av høy prioritet i hele Ukraina.

– Russiske angrep mot byer over hele Ukraina, viser deres mål om å ødelegge forflyttingen av ukrainske tropper og våpen til den østlige delen av landet.