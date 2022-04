RØYK: Store mengder røyk spredte seg i området rundt forskningsinstituttet i Tver.

Branner i Russland: Seks døde på forsvarsinstitutt

Seks personer omkom og over tyve skal være skadet etter at det torsdag brøt ut brann på et forskningsinstitutt tilknyttet det russiske forsvaret, ifølge nyhetsbyrået Tass. Samme dag brant det kraftig på en kjemisk fabrikk.

Av Eirik Røsvik

Publisert: Nå nettopp

Ifølge det russiske nyhetsbyrået Tass er seks personer døde og 27 skadet etter at det brøt ut brann i et forskningsinstitutt tilknyttet romfartsavdelingen til det russiske forsvaret i byen Tver, rundt 160 kilometer nordvest for Moskva.

Brannen brøt ut i andre etasje av kontordelen av anlegget klokken 09.30 torsdag morgen. Brannen skal ha spredd seg over et område på rundt 2500 kvadratmeter og flere etasjer.

Ifølge lokale myndigheter ble flere skadet av røyken, mens noen ble skadet da de prøvde å hoppe ut av vinduet, skriver Tass.

Klokken 07.33 fredag morgen var brannen slukket, opplyser en kilde til nyhetsbyrået.

ÅPNE FLAMMER: Det brant kraftig i mange timer på det russiske forsvarsinstituttet.

Tass skriver at brannen fikk utvikle seg i en og en halv time før brannvesenet ble tilkalt. De siterer en kilde på at det ble gjort forsøk på forskningsinstituttet på å slukke brannen selv.

På et tidspunkt skal vinduene ha blitt åpnet for å lufte ut røyken. Det skal ha gjort at brannen fikk rikelig med oksygen og spredde seg ukontrollert.

Høy temperatur, gamle gulv og tung røyk skal ha gjort redningsarbeidet vanskelig.

Reuters skriver at myndighetene har satt i gang etterforskning etter brannen. Ifølge Tass mistenker lokale myndigheter foreløpig at en elektrisk feil skal ha ført til brannen.

1 / 2 BRANN: Et stort område er brannskadet etter at det brøt det ut brann i et større område på forskningsanlegg tilknyttet romfartsavdelingen i det russiske forsvaret. UTBRENT: Alle etasjene i bygget er skadet etter brannen. forrige neste fullskjerm BRANN: Et stort område er brannskadet etter at det brøt det ut brann i et større område på forskningsanlegg tilknyttet romfartsavdelingen i det russiske forsvaret.

Brann på fabrikk

Guardian og Newsweek skriver at det torsdag også skal ha brutt brann på en kjemisk fabrikk i byen Kinshema, rundt 400 kilometer nordøst for Moskva.

Dramatiske bilder på sosiale medier viser store mengder røyk fra Dmitrievsky-fabrikken i byen.

På nettsidene sine til selskapet står det at fabrikken er en av de største produsentene av butyl acetate og industrielle løsemidler i Russland og Øst-Europa.

Russiske myndigheter har ikke oppgitt noen offisiell forklaring på de to brannene.