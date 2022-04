NÆR PUTIN: Vladislav Surkov (t.v.) har både jobbet i presidentadministrasjonen og vært visestatsminister. Han skal også ha vært sentral i planleggingen av krigen i Ukraina, sier en forsker til VG.

Rapporter om full oppvask i Moskva: − Putin-mann i husarrest

Vladislav Surkov (58) oppfant «putinismen» og har vært sentral i planleggingen av Ukraina-krigen. Nå skal han være satt i husarrest. Samtidig skal en rekke FSB-spioner være pågrepet. Zelenskyjs rådgiver mener det er «rengjøring» i Moskva.

Av Ole Kristian Strøm

Dette er opplysninger som har dukket opp fra ulike kilder de siste dagene.

– De vil nok ha syndebukker for den mislykkede krigen, men her har vi også individer som har forsøkt å svindle systemet for penger, sier Claes Levinsson, prefekt ved Instituttet for Russlands- og Eurasiastudier i Uppsala til VG.

1. FSB-sjef i fengsel

Den anerkjente, russiske journalisten Andrej Soldatov skrev for noen uker siden på uavhengige Meduza at FSB-general Sergej Beseda (68) er satt i husarrest.

Nå melder samme Soldatov på Twitter at sjefspionen er satt i det beryktede Lefortovo-fengselet, samme fengsel som den spiondømte nordmannen Frode Berg tilbrakte nesten to år i.

Beseda var sjef for den avdelingen av FSB som ga Putin informasjon om den politiske situasjonen i Ukraina før invasjonen, ifølge Soldatov.

2. FSB-agenter pågrepet

Den undersøkende journalisten Christo Grozev, som jobber for gravejournalistgruppen Bellingcat, hevder ifølge Insider at et stort antall agenter i Russlands hemmelige tjenester er blitt arrestert eller «jobber ikke lenger for FSB».

General Beseda skal ha hatt 150 agenter under seg, og mange av disse er nå borte, hevder journalisten. Også flere britiske aviser hevder, uten kildeangivelse, at bortimot 150 agenter skal ha blitt pågrepet eller mistet jobben.

Andrej Soldatov har tidligere skrevet at Besedas nestkommanderende Anatolij Boljukh også er rammet av Putins skittentøyvask i etterretningen.

3. Putin-kompis i husarrest

Vladimir Putins talsmann Dmitrij Peskov sier riktignok at Kreml «ikke har informasjon» om at Vladislav Surkov er satt i husarrest, men den tidligere Duma-politikeren Ilja Ponomarjov har meldt dette i sosiale medier: – Vladislav Surkov befinner seg i husarrest.

Surkov var i mange år nestsjef i Putins presidentadministrasjon, har også vært visestatsminister og regnes som en nøkkelmann i utformingen av Kremls politikk.

Financial Times skrev i forbindelse med et intervju i mars 2021 at Surkov er mannen som oppfant «putinismen», som har som mål å holde Vladimir Putin ved makten. Han knyttes også nært til annekteringen av Krim i 2014.

– Ingen hvem som helst

– Surkov er ingen hvem som helst i denne sammenheng, sier Claes Levinsson ved Universitetet i Uppsala.

– Han har vært den grå eminense i Moskva. Han har vært en person med stor innflytelse i den innerste kretsen rundt Putin, sier Levinsson.

Han mener pågripelsen av både Surkov og FSB-agentene må ses i sammenheng med hvor dårlig krigen har gått for Russland.

– Surkov har hatt en viktig rolle. Han har vært lenken i forberedelsene til krigen opp mot Kreml. Vi vet at i minst ett år har den russiske sikkerhetstjenesten vært aktive i Ukraina for å verve agenter og verve politisk interessante personer som sitter på innflytelsesrike poster. Da krigen startet, så viste det seg at de ikke hadde gjort jobben. Samtidig som pengene var borte. Det fantes ikke de interne strukturene i Ukraina som skulle gjøre en maktovertagelse lett. Dette skulle disse personene ha stått for. Pågripelsene må ses i den konteksten.

Daily Mail skriver at det handler om mer enn 40 mill. kroner.

– Var en bløff

– Det viste seg at listene med ukrainske politikere og andre som skulle hjelpe Russland, var en bløff. De hadde funnet på navnene – og samtidig brukt pengene på huskjøp i Spania, forteller Claes Levinsson ved Instituttet for Russlands- og Eurasia-studier.

Levinsson antar at disse personene ikke regnet med at det skulle bli noen krig – og at invasjonen den 24. februar kom helt bardus på dem.

– Og så ble bløffen deres avslørt.

The Times skriver også om Putins «rengjøring» i de hemmelige tjenestene og mener at det viser presidents sinne over sin gamle arbeidsplass FSB. Men The Times skriver også at etterretningstjenesten gir Putin skylden for fadesen i Ukraina.

President Volodymyr Zelenskyjs rådgiver Oleksij Arestovytsj har også kommentert meldingene om pågripelser i Moskva:

– Hvis vi antar at meldingene er riktig, så betyr det at en kraftig rengjøring er i gang. Det betyr at Kreml har innsett den katastrofale situasjonen, sier Arestovytsj i et intervju med den russiske menneskerettighetsaktivisten Mark Fejgin.