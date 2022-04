ETTERFORSKES: Donald Trump er under etterforskning for å ha oppgitt feil verdi på eiendomsformuen sin for å oppnå bedre låne- og skattevilkår.

Donald Trump stevnes for forakt for retten - må betale 90.000 i dagbøter

Etter fristen gikk ut 31. mars må USAs 45. president betale 10.000 dollar i dagbøter, til retten får dokumentene de har bedt om.

Saken oppdateres.

Tidligere president Donald Trump stevnes for forakt for retten etter at han ikke har overlevert dokumenter til statsadvokat i New York, Letitia James, melder Reuters.

Høyesterettsdommer i New York Arthur Engoron sa på en høring at Trump må betale i overkant av 90.000 kroner i dagbøter frem til retten har fått dokumentene de ber om, skriver CNN.

Fristen for å levere dokumentene var satt til 31. mars.

– Herr Trump, jeg vet du tar forretningene dine alvorlig, og jeg tar mine alvorlig. Jeg stevner deg herved for å vise forakt for retten og bøtelegger deg 10.000 dollar dagen, sier høyesterettsdommer i New York, sier Engoron.

Stevningen vil tre i kraft fra tirsdag, ifølge CBS.

Letitia James etterforsker om Trump har oppgitt feil verdi på eiendomsformuen for å få et bedre økonomisk utgangspunkt når det kommer søk om lån og forsikring, samt skattefordeler.

Trumps advokater hevder at han har levert inn det han har vært avkrevd.

– Det er helt enkelt ikke mer han trenger å levere. Det er allerede levert. Så, ærede dommer, hvorfor stevnes president Trump for å vise forakt for retten, Trumps forsvarer Alina Habba i retten mandag.

Advokaten sier hun personlig har sett at han leverte dokumentene som retten krevde.