Etterlyser navngitt mann etter skyting i New York

VG (New York): Politiet sier de ønsker å komme i kontakt med en «person av interesse», i forbindelse med skytingen på en T-bane i Brooklyn i New York tirsdag. Motivet til gjerningspersonen er ennå er ukjent.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Ti personer ble skadet av gjerningsmannen og enda flere på grunn av kaoset som oppsto, da gjerningsmannen åpnet en røykbombe og begynte å skyte mot flere personer på toget og på perrongen.

Politiet i New York går nå ut med navn og bilde på en person de ønsker å få kontakt med. Mannen skal ha leid en bil som de mener er knyttet til hendelsen. Bilen skal ha blitt leid i Philadelphia dagen før skytingen, og ble funnet i Brooklyn.

– Vi ønsker å finne ut om denne mannen har noe tilknytning til det som skjedde på T-banen, sier NYPD-etterforskningssjef James Essig.

På spørsmål fra pressen presiserer han at politiet ennå ikke har pågrepet noen.

De ber vitner og personer i området om tips, og lover en dusør på 50.000 dollar for informasjon.

1 / 5 PÅ STASJONEN: Bildet skal vise skadede personer på en T-banestasjon i 36. gate i Brooklyn ved Sunset Park på N-linja, nordgående retning forrige neste fullskjerm PÅ STASJONEN: Bildet skal vise skadede personer på en T-banestasjon i 36. gate i Brooklyn ved Sunset Park på N-linja, nordgående retning

Ikke livstruende skadet

Fem av dem som ble skutt skal være alvorlig skadet, men ingen skal stå i fare for å miste livet. I alt har minst 29 personer fått behandling på sykehus for skuddskader, røykskader eller andre skader som de pådro seg under hendelsen.

På politiets pressekonferanse sier de at gjerningspersonen brukte et håndvåpen og skjøt 33 ganger.

Mannen brukte ifølge politiet en gassmaske for å beskytte seg selv mot røyken og var ikledd en neonoransj vest og grå genser.

Det er overvåkningskameraer på T-banestasjonen, men flere av disse skal ha vært i ustand.

– Det er også noe vi etterforsker nå, hva som er årsaken til dette, sier Essig.

Borgermester i New York, Eric Adams sier han vil gjøre alt i hans makt for å ansvarliggjøre gjerningspersonen.

– En tøff dag for New York

Borgermester i New York, Eric Adams deltok over videolink på pressekonferansen.

– Dette er en tøff dag for New York. Jeg skal gjøre alt i min makt for å stoppe voldshandlinger som dette, sier han.

Adams trekker også frem at det har vært en rekke skytinger i USA den siste tiden.

– Skal vi stoppe disse skytingene må vi også endre våpenlovene. Vi kan ikke forhindre drap om vi ikke forhindrer bruk av våpen, sier han.

Han lovet også at de skulle få tak i den ansvarlige og stille han for retten.

Det ble stilt spørsmål av journalister på stedet om poster i sosiale medier fra personen «av spesiell interesse», der borgermesteren og hjemløshet er nevnt. Dette bekreftet politiet at de kjente til.

Politiet var uansett tydelige på at motivasjonen for angrepet ikke er kjent, men at de etterforsker dette videre.