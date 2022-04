TRAKK SEG TILBAKE: Politiet valgte å trekke seg tilbake for å ta en avgjørelse på hvordan de skulle håndtere opptøyene.

Voldsomme opptøyer i Sverige: Tre politibetjenter til sykehus

Flere personer har skjærtorsdag gått til angrep mot politiet i Linköping, hvor lederen for et ytterliggående dansk høyreparti skulle brenne et eksemplar av Koranen.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Det melder Expressen og Aftonbladet.

Opptøyene finner sted i Skäggetorp i Linköping, og skal ha startet i ettermiddag. Torsdag kveld melder avisene at opptøyene har spredt seg til Norrköping, hvor det ytterliggående høyrepartiet også planla en sammenkomst i kveld.







– Vi har fått melding om fem bilbranner, sier Åsa Willsund i politiet til Aftonbladet.

ANGRIPER BRANNVESENET: Her går en mann til angrep på brannbilen.

Politiet skriver på sine hjemmesider at maskerte personer har kastet sten mot politiet og at politibiler er skadet. Tre politibetjenter er kjørt til sykehus, to med mindre skader, etter opptøyene i Linköping.

Videoer fra stedet viser personer som går til angrep på politibiler, står på biltak og knuser ruter. Et bilde viser en utbrent sivil politibil. To bilbranner skal være slukket.

På grunn av urolighetene valgte politiet å trekke seg tilbake fra plassen for å ta en ny avgjørelse om hvordan de skulle håndtere den voldsomme situasjonen.

Opptøyene ser ut til å ha oppstått i forbindelse med at danske Rasmus Paludan, som leder det ytterliggående høyrepartiet Stram Kurs, skulle tale og brenne et eksemplar av Koranen, skriver Expressen.

1 / 2 NORRKÖPING: Biler står i brann på en parkeringsplass. UTBRENT: Denne sivile politibilen er både skadet og brent opp. forrige neste fullskjerm NORRKÖPING: Biler står i brann på en parkeringsplass.

Paludan skulle egentlig begynt å tale ved 18-tiden, men har ikke kommet i gang på grunn av situasjonen.

Også i 2020 ble det voldsomme opptøyer etter at det høyreekstreme partiet brente Koranen i Malmö. Flere politibetjenter ble lettere skadet i opptøyene.