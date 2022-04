KJÆRESTER? Dette er et av de få bildene som finnes av Vladimir Putin og Alina Kabajeva sammen. Det er tatt i november 2004, samme år som hun ble olympisk mester i Athen.

WSJ: Derfor er Putins antatte kjæreste ikke sanksjonert

Kvinnen som i mange år har vært utpekt som Vladimir Putins kjæreste, og også er mistenkt for å spille en rolle i å skjule hans personlige formue, er ikke satt på sanksjonslistene etter Ukraina-invasjonen.

Av Ole Kristian Strøm

Publisert: For mindre enn 30 minutter siden

Wall Street Journal har i en større artikkel omtalt Alina Kabajeva (38) og hennes rolle.

Omtrent samtidig som artikkelen ble publisert, hadde Kabajeva søndag en av sine ytterst få offentlige opptredener da hun var til stede på en turnfestival i Moskva – tilegnet henne selv med tittelen «Alina».

Temaet for festivalen var den andre verdenskrig, eller «den store fedrelandskrigen», som russerne kaller den.

Wall Street Journal omtaler henne som «kvinnen den amerikanske regjeringen mener er Putins kjæreste og mor til minst tre av hans barn».

Dette er aldri bekreftet fra Kreml.

OL-mester

Kabajeva er tidligere olympisk mester i rytmisk gymnastikk og satt fra 2007 til 2014 i det russiske parlamentet som representant for Putins parti «Forente Russland». Hun har blant annet vært covermodell for russiske Vogue.

Hun er «mistenkt for å ha spilt en rolle i å skjule Putins personlige formue i utlandet, sier amerikanske tjenestemenn, og er fortsatt et potensielt sanksjonsmål», skriver Wall Street Journal.

Putin ble i 2014 skilt fra sin mangeårige kona Ludmila, som han har to døtre med.

Amerikanske tjenestemenn uttaler til Wall Street Journal at en mulig sanksjon mot Kabajeva «kan bli oppfattet som et så personlig slag for Putin at det kan forverre forholdet mellom Russland og USA ytterligere».

RUSSLANDS MYKESTE? Alina Kabajeva er tidligere olympisk mester i rytmisk gymnastikk – som er en stor idrett i Russland. Hun har også blitt kalt «Russlands mykeste».

En rekke eksperter har de siste dagene snakket om hvor viktig det er for Vladimir Putin å oppnå suksess i krigen før «Seiersdagen» den 9. mai. Det er russernes markering av seieren over nazi-Tyskland i 1945. Denne helgen var altså det samme tema for turnfestivalen til ære for Kabajeva. Når den russiske sportsavisen Sport Ekspress spør henne hvorfor nettopp dette var temaet, svarer Alina Kabajeva:

– Denne historien hører ikke fortiden til. Den blir hos oss. Dette er en feiring ikke bare for landet, det er en feiring for alle familier. Hver familie har en historie med krig. Og vi skal ikke i noe tilfelle glemme det, men skal gi minnet videre fra generasjon til generasjon.

Mens hun snakket var sponsorveggen bak henne full av «Z», som er blitt det russiske symbolet for krigen i Ukraina:

Det amerikanske finansdepartementet har ifølge Wall Street Journal klargjort en sanksjonspakke mot Kabajeva, men nekter å kommentere dette overfor avisen.

Den russiske utgaven av Cosmopolitan har lagt merke til Kabajevas opptreden på turnfestivalen i helgen og skriver:

– Alina Kabajeva er en av de mest mystiske og hemmelige kvinner i landet vårt. Gymnasten opptrer nesten aldri offentlig, er ikke på sosiale medier og ses ikke tilfeldigvis på gata eller i et varehus, skriver Cosmopolitan - og unngår behendig å nevne navnet Putin.

Kommenterte

Presidenten har kommentert Kabajeva-ryktene en gang - for snart 15 år siden. Da sa han at han ikke liker folk som stikker nesene sine inn i folks privatliv. Det skjedde etter at en bitte liten tabloidavis Moskovskij Korrespondent hadde skrevet at Putin planla å gifte seg med Kabajeva (det hører med til historien at den avisen sluttet å komme ut kort tid etter).

Det ble nytt fres over Kabajeva-ryktene i januar 2021. Aleksej Navalnyjs organisasjon kom, rett etter at Navalnyj hadde blitt pågrepet på flyplassen i Moskva, med avsløringer om at Kabajevas forhold til Putin hadde gitt henne flere luksuseiendommer i Russland og at hun også hadde fått en godt betalt jobb som styreleder i det statlige mediakonsernet.

– Det er ingen tvil om at Kabajeva er bedre enn de fleste til å hoppe med ball og tau (øvelser i rytmisk gymnastikk), men hun hadde ikke vært i stand til å lede tv-selskaper og aviser om det ikke hadde vært for forbindelsen til Putin, sa Navalnyj i en video som var innspilt før han ble arrestert.

Bor i Sveits?

Wall Street Journal siterer amerikansk og europeisk etterretning på at Kabajeva i stor grad oppholder seg i Sveits. Hun skal oppholde seg på en giganteiendom med egen helikopterplattform i Cologny ved Genève-sjøen.

Den ukrainske regjeringen har bedt Vesten sette Kabajeva på sanksjonslistene og beslaglegge eiendom hun har. Ifølge Wall Street Journal har sveitsiske myndigheter ingen indikasjoner på at hun oppholder seg i landet.

Sport Ekspress stiller henne ikke spørsmål verken om forholdet til Putin eller mulige sanksjoner mot henne fra Vesten. Derimot snakker de om sanksjonene mot russisk idrett. Kabajeva mener at det bare gir muligheter for russerne:

– Rytmisk gymnastikk bli bedre, mer spektakulær og vil bare vinne på det, svarer hun.

USA har tidligere innført sanksjoner mot Putins to døtre fra ekteskapet med Ludmila, Maria og Katerina, født i henholdsvis Leningrad (1985) og DDR (1986), mens Putin var KGB-agent på 1980-tallet.

Verdens rikeste?

Wall Street Journal hevder at det amerikanske finansdepartementet hadde forberedt sanksjoner mot Alina Kabajeva, men at det nasjonale sikkerhetsrådet i siste liten strøk henne fra listen.

En representant for fengslede Aleksej Navalnyj, Georgy Alburov, har bedt amerikanske politikere å gå inn for å sette Kabajeva på sanksjonslistene, fordi hun - i følge dem - er med på å skjule Putins personlige formue. Den amerikanske politikeren Nancy Pelosi har uttalt at Putin trolig er verdens rikeste person.