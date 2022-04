Hundrevis av drepte sivile er funnet i den ukrainske byen Butsja. Onsdag ble mange av likene brakt til byens kirkegård. Der ligger de i påvente av å bli identifisert. Politi og rettsmedisinere er nå på plass for å identifisere de døde kroppene.

Nå starter den tunge jobben

Etter at russiske styrker trakk seg tilbake fra én måneds okkupasjon av Butsja, har etterforskere ankommet byen.

Onsdag startet arbeidet med å bevise det flere kaller krigsforbrytelser mot innbyggerne i den ukrainske byen.

Politi og etterforskere skal dokumentere det som skal se ut til å være omfattende drap på sivile, melder nyhetsbyrået AP.

Noen ofre skal se ut til å ha blitt skutt på kloss hold. Andre ble funnet med hendene bundet.

På en kirkegård i Butsja har arbeidere onsdag begynt å laste mer enn 60 lik som ifølge AP skal ha blitt samlet opp i løpet av det siste døgnet.

– Tiden vil komme og hele linjen av statsgrensen til Ukraina vil bli gjenopprettet. Og for at dette skal skje raskere, må vi alle være fokuserte, klare til å våge å møte ondskap og svare på enhver kriminell handling mot Ukraina, mot vårt folk, mot vår frihet. Ondskap vil bli straffet, skriver Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj på meldingstjenesten Telegram onsdag ettermiddag.

En dagligvarelastebil for transport skal frakte likene videre for etterforskning. Flere lik var ennå ikke samlet opp.

Døde sivile, kledd i jeans, vinterfrakker og joggesko, kunne sees gjennom de åpne glidelåsene på en håndfull likposer mens politiet gikk i gang med arbeidet, skriver New York Post.

Nyhetsbyrået AP skal ha sett to stykker i et hus i et stille nabolag. Fra tid til annen var det arbeidere som ryddet byen for miner og annen ueksplodert ammunisjon.

Satellittbilder skal vise at lik i Butsja har ligget i ukesvis.

Russiske myndigheter hevder de forlot byen 30. mars. De nekter også for at de har noe med likene å gjøre og hevder at ikke en eneste lokal innbygger har blitt utsatt for noen form for vold mens russiske styrker hadde kontrollen i Butsja.

Det er ikke riktig, konkluderer Faktisk.no.

Den ukrainske presidenten besøkte mandag selv den ukrainske byen hvor russiske okkupanter beskyldes for krigsforbrytelser.

– Dette er krigsforbrytelser og vil av verden bli anerkjent som et folkemord, uttalte Zelenskyj.

Over 400 sivile er drept i forstaden, ifølge ukrainske myndigheter. Noen av dem er funnet i en massegrav, andre lå døde i gatene.

Russerne har etterlatt en by i ruiner. Igjen står ødelagte bygninger, tomme gater med rester av det som har vært tanks brukt i krigføringen.