ØDELEGGELSER: Rester av et russiske kampfly truffet av de ukrainske væpnede styrkene tidligere i april.

Russland erkjenner «betydelige» tap i Ukraina: − En tragedie for oss, sier Putins talsmann

– Vi har betydelige tap av tropper, sier Putins talsmann på direktesendt tv torsdag kveld.

Publisert: Nå nettopp

Russland har så langt bare oppgitt at rundt 500 russiske soldater er drept i sin krig mot Ukraina. Krigen har nå vart i godt over én måned.

Men på en direktesending med Sky News torsdag kveld erkjenner Putins talsperson Dmitrij Peskov «betydelige» tap av russiske styrker i Ukraina.

Peskov sa blant annet at historien til Ukraina ble endret i 2014 under det han beskrev som et «ulovlig kupp». Ukraina ble «anti-Russland» og «alt som skjedde i Ukraina var rettet mot landet vårt» etter dette, la han til i intervjuet med Sky News.

På spørsmål om krigen hadde utgjort en ydmykelse for Russland gitt antall tapte tropper, sa han:

– Nei, det er en feil forståelse av hva som skjer.

Men i en sjelden innrømmelse fra Russland om hvor ille krigen har gått, kom han med en innrømmelse overfor kanalen:

– Vi har betydelige tap av tropper. Og det er en stor tragedie for oss.

UTTALTE SEG TORSDAG: Putins talsperson Dmitrij Peskov.

Uttalelsene er også gjengitt av AFP på Twitter.

Han oppga ikke noen konkrete dødstall.

Russiske myndigheter hevdet 25. mars, en måned inn i invasjonen, at 1.351 soldater var drept og 3.825 såret.

Ukrainske myndigheter hevder på sin side at opp mot 20.000 russiske soldater er drept i krigen. Men dette tallet er ikke bekreftet fra uavhengig hold.

Peskov ble under intervjuet også spurt om bildene fra Butsja som har rystet en hel verden.

KJEMPER IMOT: Ukrainske soldater står på toppen av en ødelagt russisk tank.

Putins talsmann fortsatte å si at scenene var fabrikkerte og falske før Sky News’ programleder spurte: «Er du klar over hvor grotesk det høres ut?»

– Det er en dristig forfalskning, og vi har snakket om det i et par dager, men ingen ville høre på oss, svarte Peskov.

NATO-sjef Jens Stoltenberg har tidligere kalt Russlands angrep på sivile for krigsforbrytelser.

Putin-talsmannen ble spurt om Vladimir Putin er redd for å havne i retten.

– Nei, det er han ikke. Vi ser ingen mulighet for det.