Dødens gate

Satellittbildene

fra Yablunska-gaten

gikk verden rundt. De skulle bevise

at Russland løy. I samme vei

bor Roman (24).

Her er hans

historie.

Dødens gate

Publisert: Nå nettopp

– I min barndom var Yablunska en veldig rolig gate. Det var dager der du ikke så en eneste bil passere. Bare noen som syklet en tur, eller gikk fra a til b.

Roman Skytenko ble født i den solrike og frodige Kyiv-forstaden Butsja i 1997, som foreldrene Ludmyla og Volodymyrs eneste barn. Her vokste han opp i et ett etasjes mursteinshus bak brunmalte gjerder i Yablunska gate 190.

De bodde på

400 kvadratmeter,

med en stor bakgård

med høns, uthus

og vedstabler. Og bak den,

en jordlapp

der nabolaget

dyrket egne

grønnsaker.

De lange, rette gatene i Butsja bandt de rundt 25.000 innbyggerne sammen som i et rutenett.

Den lengste og eldste gaten av dem alle, var Yablunska.

Her var mange av husene bygd under sovjettiden, av folk som kjøpte materialene sine selv og snekret sammen et nytt hjem til familien.

I Yablunska-gaten bodde flere av Romans beste venner.

– Jeg og vennene mine pleide å spille fotball i en av sidegatene. Vi gikk langs togskinnene som går like bak huset mitt og lette etter spennende gjenstander.

– Det var en lykkelig barndom.

Da Roman flyttet ut av Butsja for å studere til å bli dataingeniør i Kyiv, flyttet hundrevis av ukrainere motsatt vei. De var lei av hovedstadens kjas og mas. Butsja ble det perfekte pendlersted: Lett å finne hus, rolig og trygt – og bare 2,5 mil til jobb i Kyiv.

En annen gruppe ukrainere fant også veien til Romans hjemsted: Krigsflyktninger fra utbryterregionen Donbas i sørøst.

I Butsja kunne de unnslippe krigen.

Trodde de alle.

I fem uker, fra 27. februar til 31. mars, okkuperte russiske styrker Butsja. Da Russland trakk seg ut, opprettet VG kontakt med Roman. Over telefon fra Ukraina deler han sin historie fra krigen, dokumentert med private bilder tatt før, under og etter okkupasjonen. VG har ikke kunnet ettergå alle opplysninger i det han forteller.

VG i Butsja: Rapport fra dødens by

– Det var 24. februar klokken seks om morgenen. Jeg våknet av at telefonen ringte, og jeg kunne høre eksplosjoner utenfor leiligheten min i Kyiv, forteller Roman.

Han pakket sakene sine i full fart, og en kort busstur senere var han på plass hjemme hos foreldrene.

– På det tidspunktet trodde jeg Butsja var veldig trygt.

Men de forberedte seg på det verste. Roman og faren gikk på butikken for å supplere matlageret de allerede hadde opparbeidet seg. De handlet inn ris, havregryn og tunfisk på boks. Romans pappa Volodymyr hadde vokst opp på bygda, og var opptatt av de skulle klare seg selv. Vann fikk de fra brønnen i hagen, egg fikk de fra hønene, og de fyldige vedstablene ga varme i ovnen.

Romans mamma Ludmyla hadde kjøpt inn en radio, slik at de kunne følge med på nyhetene, selv hvis internett skulle forsvinne.

– Vi var veldig godt forberedt, sammenlignet med de fleste andre familier.

Da de kom hjem fra butikken den dagen, begynte bråket.

Hele formiddagen hørte de lyden av eksplosjoner fra naboforstaden Hostomel.

Dagen etter gikk matbutikken i Butsja tom. De ansatte stengte dørene og reiste hjem.

Roman og foreldrene gjorde som de andre innbyggerne. De holdt seg hjemme. Og ventet.

Så, 27. februar, skulle krigen komme til Yablunska-gaten.

– Denne dagen så jeg den første russiske stridsvognen. Den kjørte gjennom Yablunska, rett foran huset mitt.

Roman åpnet den krypterte kommunikasjonsappen Telegram, og registrerte koordinater, kjøretøy og antall soldater i en kanal opprettet av myndighetene for å holde oversikt over Russlands fremrykking. (Senere slettet han meldingene fra telefonen sin, forteller han, for å være på den sikre siden.)

– Jeg syntes det var så rart. I det øyeblikket tenkte jeg: Hva skal de her? Dette er min gate.

– Hvis de vil, kan de jo bare dra rett til Kyiv. Vår gate skulle være den tryggeste i Butsja, de trenger ikke passere den for å komme til hovedstaden, sier 24-åringen.

I stedet stanset militærkjøretøyet like nedi gaten.

Og der ble det værende.

Alvoret sank umiddelbart inn hos innbyggerne i den frodige, solrike forstaden. Mange av dem forlot Butsja så raskt de kunne.

Roman og foreldrene kunne ikke.

– Vi eier ikke en bil, og all offentlig transport går fra sentrum av Butsja. Og der voktet allerede russerne. Og de drepte alle menn.

På okkupasjonens første dag forsvant elektrisiteten i huset til familien Skytenko.

På dag to var de tomme for gass.

På dag syv hadde de ikke mer strøm på mobilene eller nødladerne sine.

Roman bestemte seg for å gå de om lag 500 meterne til huset til noen venner av familien i Yablunska 157, som fortsatt hadde elektrisitet.

Kort tid etter han kom fram, ringte en slektning fra en nærliggende forstad og sa at russerne hadde kommet til dem og at det var kamper.

Roman vurderte det som for risikabelt å gå ut på gaten igjen, og bestemte seg for å overnatte hos vennene. Han var der helt alene, de som eide huset hadde for lengst flyktet fra Butsja.

Den natten sov han dårlig. Lyden av skyting og eksplosjoner kom stadig nærmere.

– Jeg våknet og så ut av vinduet. Like utenfor huset lå en død person på fortauet. Jeg så falne trær. Ødelagte hus som var blitt truffet av artilleriild. Veltede strømmaster. Og jeg så russiske soldater som prøvde å bryte seg inn i nabohuset.

Roman måtte finne et gjemmested. Et av rommene i Yablunska 157 hadde et lite kott. Der krøp han inn og ventet helt til det ble stille.

– Jeg håpet at russerne skulle reise sin vei, men i stedet parkerte de rett på andre siden av gaten. Jeg hadde ikke sjans til å komme meg hjem.

Dette var første gangen i løpet av den fem uker lange okkupasjonen at Roman trodde han skulle dø.

Det skulle bli flere.

7. mars, etter fire dager alene i kottet, våget omsider Roman seg ut. Han gikk en omvei for å unnslippe russerne langs Yablunska-gaten, og kom seg helskinnet hjem.

En time etter

han forlot

Yablunska 157,

ble vennens hus

beskutt med

artilleriild. Huset brant

ned til ruiner.

Fire uker med fullstendig beleiring ventet 24-åringen hjemme i Yablunska 190.

Roman, foreldrene og hunden Buran gjemte seg i huset sitt mens kampene pågikk like utenfor.

De kunne se røyken stige opp over hustakene i nabolaget.

Fem familier fra Yablunska-gaten kom til deres hus for å hente vann fra brønnen. Ludmyla skrudde på radioen for å få med seg nyhetene, og bakte brød på kjøkkenet.

Roman fikk tiden til å gå ved å lese bøker – hans store lidenskap siden han var barn.

– Mamma og pappa har en stor boksamling, og jeg leste rundt åtte timer om dagen. Ellers hugget jeg ved i bakgården, og prøvde å leke ute med hunden vår på steder der russerne ikke kunne se meg.

Roman matet en katt som oppsøkte hagen deres. Dette er det eneste bildet han tok av seg selv under okkupasjonen.

12. april gikk de tom for strøm på telefonene igjen. Denne gangen hadde Roman fått låne nøklene til naboens bil, og planla å starte motoren for å lade i bilen.

– Men da jeg gikk ut på gaten, fikk noen russiske soldater øye på meg. De tok ladegrep og så på meg gjennom kikkertsiktet, forteller Roman.

En eldre nabo som hadde kjent Roman fra han ble født, kom ham til unnsetning. Mannen skal ha veivet med hendene til de russiske soldatene, og sagt at Roman var ufarlig, at de måtte la ham gå.

– Soldatene kom bort til meg og sendte meg videre til sersjanten ved veisperringen like ved. Han spurte hvorfor jeg krysset gaten og hvem jeg var, og ba om å få passet mitt og telefonen min.

Roman hadde hørt rykter om at russerne beslagla smarttelefoner, så han hadde tatt med sin gamle telefon og gjemt den nye hjemme. Sersjanten skal ha sett kort på telefonen og gitt den tilbake.

– Så ga han meg en siste advarsel:

«Vi kommer til å drepe alle menn vi ser på gaten. Neste gang jeg ser deg, kaster jeg to granater på deg».

Men det ble ingen neste gang.

Tidlig morgen 31. mars trakk Russland omsider seg ut av Butsja.

Roman tok steget ut.

– Jeg gikk ut på gaten min. Vårt hus, to hus til høyre og to hus til venstre var intakt. Alt annet var totalt ødelagt.

Han gikk tilbake til veisperringen der han dager før var blitt truet på livet.

Nå var

russerne borte. Ved naboens

inngangsparti

fant han et

udetonert

prosjektil.

Hadde Roman gått et stykke lenger opp i Yablunska-gaten, ville han ha blitt møtt av dette synet: Et dusin lik liggende strødd langs veien.

Russland hevdet det var iscenesatt. Kort tid etterpå skulle imidlertid New York Times publisere satellittbildet fra Romans gate som bevis på at de døde kroppene lå der mens russerne fortsatt okkuperte Butsja.

Krigens detektiver: Slik skal de bevise at Russland lyver

Roman gikk i stedet en annen retning på det rutenettet som utgjør Butsjas gater. På sin vei talte han fem lik.

– Fire av dem var helt klart sivile. De hadde vanlige klær. Den femte personen var så brent at det var umulig å se hvem det var, bare beina var intakte. En av de døde var en mann i en svart bil. Han satt bak rattet, og hadde skuddsår i bakhodet. Hele bakdelen av bilen var full av kulehull.

Roman og faren Volodymyr spaserte rundt i gatene som de pleide å kjenne som sin egen lomme.

Nå var de ugjenkjennelige.

Så fulle av krig. Vold. Ødeleggelse.

Ukrainske styrker, helsepersonell, ryddemannskap og journalister rykket inn i Butsja.

Den solrike og frodige forstaden til Kyiv ble verdenskjent som «dødens by».

Gjenkjent på neglene: Historien om Yrina

– Jeg kjenner 20 personer som ble drept bare i vår gate. En av dem gikk jeg i barnehage med. Han var 24 år, like gammel som meg, og var programmerer, som meg. Og i likhet med meg hadde han vendt hjem fra Kyiv til Butsja for å være trygg.

Den unge mannen og faren hans ble skutt og drept av russiske styrker på Yablunska-gaten, ifølge Roman.

– Det kunne ha vært meg.

– Jeg er utrolig, utrolig heldig som fortsatt er i live.

(Postludium: Fredag 7. april klokken seks om morgenen, etter portforbudet på grunn av minefare var blitt opphevet, forlot Roman omsider Butsja. Han reiste hjem til leiligheten sin i Kyiv. Først da gikk det opp for ham hva han har vært gjennom.)