Fremmedkrigerne

Fra dette hotellet

skal de reise inn

i Ukraina for å krige. De kommer fra hele

verden – mange helt

uten krigserfaring. Så får de høre om

en kontrakt de ikke

hadde regnet med.

Publisert: For mindre enn 30 minutter siden

Utenfor et hotell i en grenselandsby i Polen står en mystisk mann i lang, blå boblejakke og røyker i det kalde snøværet.

Han er blek, har kortklipt lugg og er ekstremt nøye med ikke å si for mye.

Hotellet ligger så nært den ukrainske grensen et hotell kan ligge. Det minner om en ski-lodge i Alpene, litt malplassert i det grå, dystre jordbrukslandskapet.

Nå fungerer hotellet som et siste stopp for de som skal verve seg til den ukrainske fremmedlegionen, som angivelig teller rundt 20.000 fra hele verden.

Utenfor står hvite busser som skal frakte de frivillige til en ukjent militærleir, et uvisst antall kilometer inn i Ukraina, for trening, intervjuer og seleksjon.

Mannen i den blå jakken organiserer det hele.

Til de nyankomne fremmedkrigerne presenterer han seg som offiser i den ukrainske hæren.

Hotelleier Norbert skjønte ikke noe som helst. For noen dager siden sto plutselig flere menn i uniform på utsiden av hotellbaren.

– Det var veldig kaldt, så jeg inviterte dem inn, sier han.

Norbert viser vei gjennom restauranten til et mørklagt lokale. Det flislagte gulvet er dekket av liggeunderlag, soveposer og kamuflasjesekker.

Noen få av fremmedkrigerne har med seg skuddsikre vester og hjelmer.

– De siste dagene har det kommet opp mot 200 menn fra hele verden hit, sier hotelleieren stolt. Han smiler:

– Jeg har ingenting imot at hotellet mitt er blitt et fremmedkrigerhotell.

De neste timene fylles hotellrestauranten opp av adrenalinfylte menn med krigserfaring fra Afghanistan, Irak, Afrika og Balkan.

Flere kommer uten militær erfaring i det hele tatt.

Noen fremstår som usikre og forvirrede.

Noen virker fulle.

Noen går rett i baren og bestiller vodkashots.

De med militær bakgrunn er kritiske:

Vil disse folkene være mer til bry enn til nytte?

↑ Khane (24) fra Yorkshire. Her sammen med Angela og Spencer, et kjærestepar fra Hongkong som senere valgte ikke å dra videre.

En av tre fremmedkrigere dør i krig, ifølge tall fra den spanske borgerkrigen og frem til i dag.

Den høye dødsraten henger sammen med at mange er uerfarne.

Raskt etter at de ankommer hotellet, får fremmedkrigerne svært viktig, men likevel uklar informasjon om en krigskontrakt.

Den sivilkledde offiseren forteller at «martial law», eller militære unntakslover, er innført i Ukraina.

Mens krigslovene gjelder, kan ikke ukrainske menn i alderen 18 til 60 forlate landet.

Dersom de frivillige signerer kontrakten, må også de bli så lenge unntakslovene gjelder, innser flere av dem.

Men ingen får se kontrakten. Det må vente til de er inne i Ukraina.

Først da skal de signere for å bli en del av fremmedlegionen.

For de fleste er offiserens informasjon helt ny.

Mange forandrer ansiktsuttrykk. Menn som var oppildnet og kampklare, blir nå tankefulle og lavmælte. Noen er sinte, mange forvirrede.

Diskusjonen går rundt de enkle trebordene:

Må jeg bli i Ukraina helt til krigens slutt hvis jeg signerer kontrakten?

Kan jeg ikke bli så lenge jeg selv vil?

Over fire dager møter VG menn fra Storbritannia, USA, Tyskland, Brasil, Australia, Nederland, Frankrike, Polen, Sverige, Sør-Korea, Frankrike og Georgia på fremmedkrigerhotellet.

Den ukrainske fremmedlegionen ble opprettet 27. februar. To dager senere innførte president Volodymyr Zelenskyj (44) et visumfritt regime for utlendinger som vil kjempe mot Russland.

På nettet finner ligger oppskriften for dem som vil verve seg.

Et hundretall nordmenn har henvendt seg til Ukrainas ambassade. Flere av dem har reist i krigen, men ingen var å se på dette hotellet.

Mennene vi møter, har forskjellige tanker om hva de skal gjøre i Ukraina. Mange vil krige, andre vil bidra humanitært og med førstehjelp.

Noen hater Putin, andre elsker Ukraina.

Men flere av dem skal komme til å ombestemme seg i siste liten.

Den ukrainske offiseren beveger seg som et spøkelse fra bord til bord med nyankomne krigere.

– Jeg er bare her for hjelpe de frivillige videre, sier han noe motvillig til VG:

– Jeg vet ikke mer.

– Hva kan du si om kontrakten fremmedkrigerne skal signere?

– Det er frivillig å signere. Jeg kan ikke fortelle dere noe om innholdet.

Men kontrakten skal snart lekke ut av den hemmelighetsfulle legionen.

↑ Kieran fra England og Bailey fra Houston, Texas.

I restauranten møter vi amerikaneren Bailey fra Houston, Texas.

Den lille, rødskjeggete mannen har aldri før vært ute av USA. Han har heller ingen militær erfaring.

På flyet møtte han franskmannen Victor, som vil bidra humanitært.

Bailey har helt andre planer:

– Det som skjer med det ukrainske folket, er ikke rett.

Dialekten er typisk hillbilly. Da han så på TV at den ukrainske presidenten ba om hjelp, visste han med en gang at han måtte verve seg.

– Jeg tar gjerne en sniper-posisjon, sier han.

Franske Victor fnyser mildt.

– Jo nærmere døden man er, jo mer levende føler man seg, sier amerikaneren.

Vi spør om han er bekymret. Bekymring er en del av spenningen, svarer Bailey.

– Mange vil si man er dum hvis man ikke er redd?

– Jeg har hørt det. Også jeg hørt det motsatte.

På et annet bord sitter kamuflasjekledde Kieran fra Storbritannia. Heller ikke han har noen militær erfaring. Han sier det rett ut:

– Jeg er nervøs og håper dette ikke blir en enveistur.

Kieran stirrer ned på en tallerken med pommes frites:

– Kanskje dette er «the last supper»?

Polske Adam var i Afghanistan i 2012. Nå kommer han rett fra snekkerjobb i Norge for å krige for nabolandet.

På hodet har han en Crocodile Dundee-hatt.

– Ser du den, den er fra den polske hæren.

Han peker på en gull-pin som er festet ved krokodilletennene over bremmen.

Det er «mest fornuftig» for ham å dra rett til frontlinjen ved Kyiv, mener Adam.

– Jeg er en person som kunne valgt å være ond, men jeg har valgt å være god. Når jeg får muligheten til å hjelpe, tar jeg den muligheten.

Adam tror resten av Europa vil betale prisen dersom ikke flere verver seg.

– Det å ha vært med i denne krigen blir en vanvittig historie å fortelle, akkurat som at jeg var i Afghanistan.

Han mener det blir unikt å kjempe som en del av et internasjonal broderskap.

– Man kan ikke kjøpe denne opplevelsen. Man må ofre noe og fortjene den.

↑ Adam fra Polen.

Risikoen er stor. Ulike dødstall florerer.

Angivelig skal rundt 550 sivile være drept i krigen, ifølge FN.

Ukrainske myndigheter hevder at 12.000 russere er drept.

Russland innrømmet tidligere denne uken bare 498 døde,

Moskva hevder at minst 2870 ukrainere er drept.

Svenske Albert har satt studiene på vent for å bidra med førstehjelp, eller hva som helst annet enn å gripe til et våpen.

Familien hans vet ikke at han er her.

– Det er ganske trist, men jeg kunne aldri fortalt til dem at jeg skal hjelpe til i Ukraina.

Han har tenkt mye på om han skal dra.

– Ingen ønsker å dø eller bli skadet. Jeg har ikke et romantisert bilde av å gå i krig, men vil hjelpe mennesker. Jeg kan hjelpe russere også, hvis det trengs.

↑ Albert fra Sverige.

Brasilianeren Júlio patruljerte favelaer i São Paulo som politimann før han flyttet til Storbritannia. Nå driver han med digital markedsføring.

– Jeg er ikke her for å dra til frontlinjen. Jeg vil hjelpe kvinner og barn, og prøve å holde meg i live.

«Kjemp eller gå til grunne», står det på genseren hans. Hjemme har han kone og to barn.

– Er du redd?

– Ja, jeg skal ikke lyve til deg. En liten feil, og du kan dø.

En annen brasilianer, Max (28), har tjenestegjort 10 år i militæret, oppgir han.

Han mener maskulinitet blir sett ned på i dagens samfunn.

– Brasil går ikke til krig. Så dette er min sjanse til å gå til krig. Jeg er en soldat, så det er det jeg skal gjøre, sier han.

24 år gamle Khane fra Yorkshire er mer enn villig til å gå i krigen, og er klar over at han kanskje må bli i årevis.

Han føler seg ikke hjemme i England, på grunn av rasisme og diskriminering.

– Vi har ikke fått noe detaljert informasjon før vi kom hit. Jeg fant noe på Reddit.

– Hva tenker familien din om at du er her?

– Ingen hjemme vil at jeg skal være her. De trodde det var en spøk først.

– Er du redd?

– For å være ærlig, så er jeg ikke det. Jeg vet det kommer til å bli verre enn jeg kan forestille meg. Men det hjelper ikke å være redd og negativ.

Han aner ikke hva som venter på den andre siden av grensen.

– Men jeg er en fyr som liker det ukjente, en utfordring. Jeg er den fyren alle synes er sprø, en som tar sjanser.

↑ Khane (24) fra Yorkshire, England.

Utover natten er kameratene Jack, Cameron og Leon de eneste igjen i den døgnåpne restauranten. De drikker øl og shots.

Leon viser oss passet sitt. Det er fullt av stempler fra Ukraina. Han ønsker seg statsborgerskap og Tinder-matcher i det nå utbombede landet, sier han.

På flyplassen i England ble gutta tatt til side og satt i et avhørsrom med anti-terror-politi, forteller de.

– De spurte om alt mulig, sier 23 år gamle Leon.

– De sa at vi kunne bli tiltalt for krigsforbrytelser, avhengig av hva vi fant på her.

Kameratene mener opptrinnet var en skremmetaktikk fra politiets side.

– Hva fortalte dere til dem?

– At vi skulle hjelpe med humanitært arbeid.

I hvert fall to av guttene har i realiteten helt andre planer. De vil gå i krigen.

↑ Fra venstre: Cameron (24), Jack (29) og Leon (23) er blitt kamerater på turen fra England.

29 år gamle Jack fra Stoke er den eneste av kameratene med krigserfaring. Han var vært to turer i Afghanistan, først da han var 18, den andre da han var 21 år.

De siste årene har han jobbet på fabrikk, og «kjedet seg i hjel».

– Hjemme gjør jeg den samme driten hver dag. Hadde jeg ikke to barn, hadde jeg gitt totalt faen, sier Jack.

– Du får ikke mange sjanser som dette. Dette blir et jævla eventyr.

– Kan du fortelle om krigserfaringen din?

– Hva vil du vite?

– Hva kommer til deg når jeg spør?

– Nei ... du blir jo skutt på da, som man kan forvente i en krig. Men her slipper de jo bomber også, så det er helt annerledes enn i Afghanistan.

↑ Jack (29) fra Stoke, England.

Landsmannen Chris kommer bort til bordet for å gi dem en «heads up» om en annen brite, med kallenavnet «Steve».

– Han burde ikke være her, forteller Chris.

De mener han har vært full siden de så ham på flyet. At han er ustabil. At han trenger hjelp.

Dagen derpå møter vi «Steve». Han smiler.

– Jeg er stressa og fyllesyk. Jeg svetter hele tiden.

Han peker på sin egen panne.

– Hvorfor er du her?

– Jeg har ikke gjort noe med livet mitt, så jeg måtte bare bli med på dette.

– Hva skal du gjøre over grensen?

– Jeg kan gjøre hva som helst.

↑ «Steve» fra England.

Mange er opptatt av kontrakten de ikke har sett. Flere forstår at de må være mye lenger enn de først tenkte, dersom de signerer den.

– Jeg signerer ikke en evig kontrakt. Alle her trodde man var her frivillig og kunne dra når man ville, sier Kieran. Han legger til:

– Alle her er blitt løyet til.

– Hvis vi må bli her til krigslovene fjernes, kan det være i årevis. Jeg har en sønn hjemme, sier Chris.

– Jeg føler meg holdt for narr. Men jeg skal dra over og lese kontrakten. Så får vi se.

To muskuløse, tatoverte ekssoldater fra Storbritannia er rett og slett forbanna på at de ikke fikk vite om kontrakten før de kom.

– Dette er noe skikkelig dritt. Nå skal jeg snu.

Snekker Adam fra Polen, og flere andre med ham, ser det annerledes:

– Jeg hadde ikke reist uten kontrakten. Når man er en del av hæren, har man alle rettigheter etter Genèvekonvensjonen. Hvis du blir tatt til fange, har du rett til å overgi deg.

Adam legger til:

– Alle som verver seg, må være klar over at de kan bli skutt i ryggen.

↑ Adam fra Polen.

Det ikke er straffbart å slutte seg til et annet lands militær, sier Sofie Høgestøl, jurist og forsker ved Universitetet i Oslo.

Men det er ikke problemfritt, mener hun:

– Fremmedkrigerne må passe på at de ikke er en del av handlinger som er en forbrytelse mot folkeretten, sier Høgestøl:

– Det er straffbart, også under norsk lov. Det er ikke gitt at dem som reiser, har fått eller vil få noe opplæring i dette.

Totalt kommer rundt 150 potensielle krigere innom hotellet i løpet av de fire døgnene VG oppholder seg der.

Noen, som Cameron og Dave, velger å gi seg mens leken er god – og forlater hotellet til fots.

– Vi kan ikke signere den kontrakten. Vi skal komme oss inn alene og se hva vi kan bidra med, sier Cameron.

De andre setter seg på bussen. Den ukrainske offiseren gir kommandoen.

På den andre siden av grensen venter den ukjente fremmedlegionen.

VG har fått tilgang til kontrakten alle potensielle fremmedkrigere blir forelagt av Den ukrainske fremmedlegionen.

Underskriver man den, forplikter man seg til å følge ukrainsk lov og militærets regler, forklarer generaladvokat Sigrid Redse Johansen, som har fått se kontrakten.

– Man må være klar over hva det innebærer, med hud og hår, sier hun.

I Norge har generaladvokaten ansvaret for å straffeforfølge soldater som for eksempel deserterer eller rømmer fra strid.

Strafferammen for det sistnevnte er livstid, selv om det i realiteten vil bety noe nærmere 21 års fengsel, forklarer Johansen.

– Det er representativt for hvor alvorlig stater ser på det å rømme fra strid, sier Johansen.

I 2015 vedtok Ukraina en lov som gir offiserer rett til å skyte desertører under visse omstendigheter i kampsituasjoner.

Hvordan Ukraina vil håndheve egne regler, vet man ennå ikke.

– Ukrainerne vil neppe til å holde igjen fremmedkrigere om de bryter kontrakten før krigen er over, mener polske Kacper Rekawek.

Han har forsket på fremmedkrigere i Ukraina i snart åtte år.

– Det ville i så fall vært en skandale for Ukrainas omdømme. Landet er fullt klar over at dette er frivillige som har kommet.

Torsdag kveld denne uken, mens restauranten fylles opp av amerikanske veteraner og flere engelskmenn som vil i baren, kommer kjente ansikter stormende inn i baren.

Det er britiske Chris, polske Jeremy og en anonym belgier.

– Vi er tilbake! sier de i kor.

– I kontrakten sto det at man måtte være der til krigslovene er opphevet. Det kan være i årevis. Det er galskap, vi kunne ikke det.

Over en øl forteller de om de dramatiske timene inne i Ukraina:

I bussen var kampviljen høy. Veiene inn mot krigen var tomme. Veiene ut av landet var fylt av endeløse køer med kvinner og barn.

Søppel langs veien viste at køene hadde vært mye lengre før.

– På bussen ropte alle de skulle «kick some ass», forteller belgieren.

Etter en stund ble alle bedt om pakke sakene sine, gå ut av bussen og slå av telefonene.

De ante ikke hvor de ble fraktet. Fremme ved basen ble de møtt av andre fremmedkrigere som marsjerte og trente.

Så ble de vist inn til et langt bord med kontrakter.

– Vi fikk ingen brief. Det var papirarbeid først, sier Chris.

Det virket som at det var behov for menn som kunne dra rett til frontlinjen i Kyiv, forteller de. De med krigserfaring skulle sendes rett dit, forteller alle tre.

De erfarne ble raskt plukket ut. De som aldri hadde kriget, eller virket slitne eller usikre på å signere, ble satt i en annen gruppe.

– Vi ble bedt om å signere. Det var veldig lett å føle på presset, forteller Chris.

– Folk spurte hva kontrakten betød. Men det var ikke noen advokat der, sier Jeremy.

Noen hadde svært trivielle spørsmål:

– Kan man skyte seg selv i foten for å dra hjem? Kan vi dra hjem på juleferie? Hva skjer hvis noen hjemme blir syke eller dør?

– Vi fikk ingen gode svar, sier Chris.

↑ Chris fra England.

– Det fantes ikke kontrakter for en bestemt tidsperiode. Man kunne kanskje ordnet noe uformelt, men det ville jeg ikke ta sjansen på. Å forlate landet da er i realiteten å desertere, sier Jeremy.

Chris rister på hodet da han kommer på noe som sjokkerte ham.

– «Steve» signerte. Han kom løpende ut triumferende.

Chris spør seg hva slags bidrag landsmannen egentlig kan gi.

Selv er han glad for at han ikke skrev under.

– Jeg ville følt meg så dum. Jeg hadde tenkt: Hva faen i helvete har jeg gjort nå?

– Det var et «shit show».

↑ Jeremy fra Polen.

De tre rundt bordet var de eneste av rundt 20 menn som valgte å dra tilbake til Polen, oppgir de.

Ukrainerne kjørte dem et stykke. Så ble de sluppet av i «ingenmannsland».

– Vi følte at vi fikk en liten langfinger for at vi ikke signerte.

– Hvis ikke det hadde vært for Jeremy, hadde jeg fortsatt virret rundt ved et bål der borte, sier Chris.

Plutselig avbryter noen kamuflasjekledde amerikanere samtalen.

En av dem heter Carl og opptrer som en sjef. Han har vært i Irak, sier han. Nå er han her for å skaffe etterretning om den den ukrainske legionen, oppgir han.

Det har kommet ham for øre at Chris, Jeremy og belgieren har vært over grensen og sett det med egne øyne.

– Dere andre her, kan dere være stille! kommanderer han brått.

– Dette er kanskje den viktigste samtalen i livet mitt, sier han.

Så ber han de tre mennene gjenta hva de opplevde på den andre siden.

Etter hvert får VGs reportere meldinger fra flere av som valgte å bli Ukraina.

Vi spør en av dem hva det sto i kontrakten:

«Jeg spurte noen her, og jeg kan ikke si noe».

Bailey fra Texas svarer følgende:

«Jeg kan ikke svare, operasjonssikkerhet».

Leon fra England signerte kontrakten:

– Jeg har det bra! Jeg driver med trening før jeg skal bli utplassert.

– Man kan dra hvis man har en god grunn, men jeg blir her til jobben er gjort, sier Leon.

Muskelbunten Jack fra Stoke oppgir at de uerfarne har signert kontrakten. De er nå satt i trening. Selv har han ikke skrevet under.

De erfarne fått beskjed om at de kan signere senere. Mange sier at de ikke kommer til å gjøre det.

– Jeg vet ikke om jeg burde si noe, men vi erfarne blir sendt rett ut.

– Hva tenker du om det?

– Det var det vi kom for.