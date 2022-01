I BERLIN: Jens Stoltenberg har tirsdag møtt Tysklands forbundskansler Olaf Scholz for å snakke om Russland-Ukraina krisen og hvordan konflikten kan dempes.

Intenst diplomati - inviterer Russland til nye Nato-møter

Jens Stoltenberg sier han vil gjøre et forsøk på å fortsette forhandlingene med Russland, for å unngå krig i Ukraina. Men Moskva har ennå ikke avklart om de vil ha flere møter med USA og Nato etter forrige ukes krisemøter.

– Jeg har i dag invitert Russland og medlemmene av Nato Russland-rådet til en serie møter, sa Natos generalsekretær i Berlin tirsdag, etter et møte med Tysklands forbundskansler Olaf Scholz.

Vestlig diplomati jobber nå på høytrykk for å hindre at Russland gjør alvor av trusselen om militære tiltak, etter at president Vladimir Putin har mottatt blanke avslag på sine hovedkrav: at Ukraina aldri kan bli medlem i Nato, og at forsvarsalliansen trekker sine styrker ut av de nye medlemslandene i øst.

Unngå konflikt

Stoltenberg nevnte en rekke temaer som Nato ønsker å diskutere med Russland, blant annet styrkereduksjoner, varsling av øvelser, og bedre kommunikasjonslinjer.

Stoltenberg understreket at det viktigste nå er å unngå videre konflikt, selv om han erkjenner at faren fortsatt er reell.

– Men vi vil ikke kompromisse på vitale prinsipper, som Natos rett til å forsvare alle allierte land, la han til.

Ukraina mottar ulike former for støtte fra Nato, men medlemslandene har ulike syn på hva som er riktig støtte.

Scholz gjentok på møtet med Stoltenberg at Tyskland ikke vil støtte Ukraina med våpen - dagen etter at Storbritannia varslet at de vil eksportere panservernraketter med kort rekkevidde til Ukraina.

Lavrov: Russland truer ingen

Omtrent samtidig som Stoltenberg landet i Berlin tirsdag, møtte Tysklands utenriksminister Annalena Baerbock sin russiske kollega Sergej Lavrov i Moskva.

På en pressekonferanse etter deres møte sa Lavrov at Moskva fortsatt venter på svar fra USA på sine krav for sikkerhetssituasjonen før de kan fortsette samtalene om Ukraina.

– Vi avventer svar på disse forslagene – slik vi ble lovet – for å fortsette forhandlingene. La oss håpe disse samtalene vil holde fram, sa han, ifølge NTB.

Lavrov sa også at Russland ikke kan akseptere krav knyttet til militære operasjoner på deres eget territorium, og la til at Russland ikke truer noen.

USAs president Joe Biden sender nå sin toppdiplomat til Kiev for å vise støtte til Ukraina, som har den fysiske trusselen fra om lag 100 000 russiske soldater som er kampklare på russisk side av grensen.

Utenriksminister Tony Blinken skal allerede onsdag møte Ukrainas president Volodymyr Zelensky og utenriksminister Dmytro Kuleba. Deretter reiser Blinken til Tyskland torsdag.

Også statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) har en avtale med forbundskansler Olaf Scholz i Berlin onsdag.