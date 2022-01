STRØDD: Bokser som inneholder levende aper ligger strødd utover motorveien i Montour county i Pennsylvania.

Vogntog med over hundre aper kolliderte

Vogntoget var på vei til et laboratorium med apene, men da den krasjet havnet flere av dem på frifot. Lørdag morgen var fortsatt én ape etterlyst.

Av Eirik Wichstad

Publisert: Nå nettopp

Innbyggerne i Pennsylvania i USA fikk da en advarsel fra politiet om å ikke nærme seg den etterlyste apen.

Delstatspolitiet oppfordret folk til ikke å oppsøke eller forsøke å fange krabbemakaken, også kjent som krabbeeterape.

RØMLING: En makake-ape sitter i et tre ikke langt fra motorveien hvor ulykken skjedde.

– Ikke tam

– Alle som ser eller lokaliserer apen bes om å ikke nærme seg, forsøke å fange eller komme i kontakt med apen. Vennligst ring 911 umiddelbart, tvitret politibetjenter.

Politibetjent Lauren Lesher sier til AP at bekymringen «knytter seg til at apen ikke er tam, og at de er i ukjent territorium. Det er vanskelig å si hvordan de vil reagere om et menneske nærmer seg dem».

Flere aper flyktet av gårde etter kollisjonen som skjedde på en motorvei i nærheten av Montour county, men kun én kunne fortsatt ikke gjøres rede for lørdag morgen.

PÅ LAB: Bildet viser lab-aper som sitter i bur med babyene sine i Nasjonalt senter for primatforskning i Thailand.

Forskningsape

Det amerikanske senteret for sykdomskontroll og forebygging uttalte at de tilbød «teknisk assistanse» til delstatspolitiet.

Lasten var på til karantenefasiliteter etter å ha ankommet Kennedy flyplass i New York fra Mauritius fredag morgen.

Hvilket forskningsøyemed apene skulle brukes til er uklart, men makake-aper brukes ofte i medisinske studier.