AVSLØRTE: Andrei Zakharov utenfor Fritt ords lokaler i Oslo.

Han avslørte «trollfabrikkene»: − Journalistene er kriminelle

Mannen som var med på å avsløre de russiske «trollfabrikkene», mener journalister som fremmer Putins propaganda, er kriminelle. Samtidig synes han den russiske propagandaen er «latterlig».

Av Ole Kristian Strøm

Publisert: Nå nettopp

– Det er ikke engang grunn til å bruke tid på å faktasjekke propagandaen fra Kreml, sier Andrei Zakharov til VG i forbindelse med at han deltar i et arrangement i regi av Fritt Ord.

Journalisten har tidligere jobbet for Fontanka.ru i St. Petersburg og for Proekt, som driver med undersøkende journalistikk. Nå jobber han for BBCs russiske utgave, men har for lengst måttet forlate Russland, fordi han er stemplet som såkalt «utenlandsk agent».

Zakharov sier at den russiske propagandamaskinen jobber hardt, og at en av virkemidlene er trollfabrikkene, der folk jobber med å manipulere nettet.

Info Trollfabrikk En troll-fabrikk er en bedrift som har som mål å påvirke nettbrukere i den retning oppdragsgiverne ønsker. Det kan være provoserende, avsporende aktivitet og kommentarer i debatter og diskusjoner på internett. Det kan også være rene «fake news». Noen bruker også ordet «løgnfabrikk». Vis mer

PRESIDENT: Vladimir Putin holdt fram et bilde av sin far, Vladimir Spiridonovitsj Putin, under 9. mai-markeringen på Den røde plass.

– De to statlige TV-kanalene har kuttet ut underholdning og sender bare nyheter og samtaleprogrammer om krigen. Dernest har vi de statlige nyhetsbyråene. Og så kommer trollfabrikkene, som den i St. Petersburg. De har leid et spesielt kontor til denne krigen, på samme måte som til USA-valget i 2016.

Putins kokk

Journalisten sier at man regner med at det er Putins nære venn, også kalt «Putins kokk», Jevgenij Prigozjin, som står bak dette.

– Putins propaganda nå er så latterlig, så merkelig. Det er bare til å le av, mener Andrei Zakharov.

– Forklar!

– Jeg har noen kolleger som prøver å faktasjekke det som kommer, men det er jo ingen grunn til det. Ta for eksempel de påståtte laboratoriene for biologiske våpen i Ukraina, støttet av USA. De la fram et dokument som liksom skulle bevise det, men det var masse feil språklig og totalt «fake». En kan bare le av det.

Lukker øynene

– Men gjennomskuer den gjennomsnittlige russer det?

– Alt er merkelig. Vi snakker om at en datter som bor i Ukraina ringer sin mor og sier at «Russland bomber oss». «Nei, det er dere som bomber dere selv, og vi skal frigjøre dere», får hun til svar fra moren. Det er altfor mange russere som lukker øynene for realitetene, for ellers må de innrømme at landet deres er aggressoren i denne krigen.

– Vi ser at Mariupol er bombet sønder og sammen, og de sier at ukrainerne sto bak dette. Og folk tror på det. Ikke fordi de er dumme, men fordi de må endre tankegang og være kritisk til Putin for å forstå det.

– Men støtten til Putin er fremdeles stor?

– Folk støtter Putin og krigen, men hvorfor gjør de det? Fordi de er redde? Det er mange som støtter krigen, men få som er aktive støttespillere. Husk at det var mange medlemmer i kommunistpartiet i 1989, men det var ingen som gikk på gatene i Russland for å forsvare kommunistpartiet året etter. Folk i Russland kan endre mening veldig fort.

I mars gikk videoen av den russiske TV-journalisten Marina Ovsjannikova verden rundt:

Jobber utenlands

Andrei Zakharov er en av flere hundre russiske journalister som har dratt utenlands og jobber derfra.

– Da trenger vi ikke tenke på de lovene som er innført i Russland for å stagge mediene. Uavhengige medier er jo stengt ned etter at krigen startet.

– Vi er ikke redde. Vi fortsetter å jobbe – men nå fra utlandet.

– Kan de prøve å stoppe dere på andre måter?

– Vi kan ikke se bort fra at de kommer til å gå på slektningene våre og ta dem som gisler. Mange russiske aktivister har slektninger hjemme i Russland. Vi har sett at de har brukt den metoden fra tid til annen, som med Aleksej Navalnyjs bror, men det er fullt mulig at det kan komme til å bli mer vanlig. Vi kan også se for oss at de konfiskerer eiendommene våre, så vi blir rådet til å selge det vi har.

Andrei Zakharov mener at Putins propagandister i de Kreml-kontrollerte mediene er forbrytere på lik linje med andre:

– Vladimir Solovjov, Dmitrij Kiseljov ... En kollega av meg i TV-kanalen Dozjd sa før krigen at han smilte da han så dem drive med sin propaganda. Men da krigen startet, og før TV-kanalen ble stengt ned, forlot han jobben med argumentet «jeg kan ikke le av dem lengre».

Ikke kolleger

– De er skyldige i krigen. Vi må kalle dem kriminelle. De er ikke lengre våre kolleger, sier Andrei Zakharov.

– Så du mener de er kriminelle?

– Ja, de er også ansvarlige for krigen. Husker du den store festen på Luzjniki stadion i mars – da Putin opptrådte? Han var den eneste politikeren der. Det var derimot viktige mediefolk der, som Russia Today-sjef Margarita Simonjan.

Manipulerer

Professor Lothar Fritsch ved OsloMet bekrefter at det er «veldig sannsynlig» at trollfabrikkene brukes også i den pågående krigen.

– Jeg har ikke sett direkte bevis for det, men jeg har sett i ulike rapporter, senest fra Microsoft sist uke, at de ser spor av hvordan det brukes hackere og cybervåpen.

– Er du overrasket over at trollfabrikkene igjen blir avslørt?

– Nei, vi har jo sett det i forbindelse med for eksempel brexit og USA-valget tidligere at det å manipulere folk er en kjent propagandataktikk i vår tid.

– I 2022 er dette blitt hver manns våpen. Folk manipulerer nettdebatter til eget formål.

– Er det andre regjeringer som driver med tilsvarende?

– Det er vanskelig å finne konkrete bevis på. Kildene er ikke tilgjengelige. Men etterretningstjenestene samler bevis for slikt. En måte å finne ut hvem som står bak trollerier, kan være å se på når på døgnet de jobber, hvilke tidssone tilhører de. Det er også mulig å analysere språket deres, for når vi bruker andre språk enn vårt morsmål, gjør vi ofte feil som kan peke på hvilket morsmål vi har. Slike analyser kan gi et godt inntrykk av hvor trollfabrikkene kan ligge, sier Fritsch.

Satt i system

– Det var jo ingen hemmelighet at russerne gjorde masse for å påvirke via internett, men samtidig tror jeg ikke vi skal underkjenne viktigheten av at vi «oppdaget» trollfabrikkene, sier Jeanette Serritzlev, militæranalytiker ved det danske Forsvarsakademiet.

– Det skapte en klar erkjennelse av at det var satt i system. Metaforen «troll» og «fabrikk» betød simpelthen noe folk kunne se for seg. Det betød at også vanlige borgere ble klar over fenomenet.

– Samtidig kan det kanskje bli sånn at folk tror – litt karikert – at det er bare én bygning i St. Petersburg – «bare» noen få mennesker i en bygning og som lager litt støy på Facebook.

– Hva tror du om bruken av «trollfabrikkene» i denne krigen?

– Jeg tør ikke si om den digitale innsats fra russisk side er organisert på samme måte i dag. Jeg har likevel merket «trollenes gjenkomst» på danske nyhetsmediers Facebook-sider etter at Russland invaderte Ukraina. Det er påfallende. Vi snakker om kommentarer som er klart pro-kremlske og lyder som et ekko av Russia Today, sier Jeanette Serritzlev ved Forsvarsakademiet.