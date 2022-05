ANGRER IKKE: Jegor Poljakov sto bak kuppingen av det Kreml-tro nettstedet Lenta.

Han kuppet Putin-propagandaen: − Jeg er virkelig redd

– Det handlet om samvittigheten, sier Jegor Poljakov (30) - som sammen med kollegaen Aleksandra Mirosjnikova (22) kuppet en Kreml-tro nettavis og la ut kritikk av Vladimir Putin. De har rømt Russland.

Poljakov snakker med VG fra et ukjent sted. Poljakov unnskylder seg med at han «reiser hele tiden» og derfor ikke har rukket å ta skjegget. Vi snakker sammen på en kryptert linje.

– Jeg angrer ikke, fastslår journalisten bestemt.

På selveste 9. mai - den russiske seiersdagen for andre verdenskrig - publiserte de to journalistene på natten minst 20 svært kritiske artikler om krigen og landets president Vladimir Putin på det Kreml-tro nettstedet Lenta.ru, en av Russlands største nettaviser.

Samtlige artikler startet med en melding:

Dette stoffet er ikke avtalt med ledelsen, og for publiseringen vil presidentadministrasjonen dele ut stjerner til avisen (ment ironisk fordi avisen trolig vil havne i trøbbel, red.anm.), med andre ord: TA EN SKJERMDUMP umiddelbart, før det blir fjernet.

– Krigsmaskin

– Vi klarte ikke å fortsette å jobbe for krigsmaskinen. Det var ingen unnskyldning for ikke å gjøre noe, sier Poljakov.

– Hadde dere planlagt det lenge?

– Det kan jeg ikke si noe om ennå etter som vi fortsatt venter på reaksjonen fra russiske myndigheter. Men Aleksandra og jeg hadde en plan og til slutt gjennomførte vi den.

– Og det var ingen tilfeldighet at det skjedde på Seiersdagen?

– Nei, ler Poljakov, som inntil 9. mai var sjef for økonomiredaksjonen i Lenta - mens kollega Mirosjnikova var journalist.

Detaljer om hvordan de gjorde det vil han foreløpig ikke ut med, men alt tyder på at de allerede hadde forlatt Russland da de kritiske artiklene ble publisert.

– Putin løy

Dette var noen av titlene:

«Putin utløste en av de blodigste krigene i det 21. århundre».

«Krig gjør det lettere å dekke over svikt i økonomien. Putin må gå. Han utløste en meningsløs krig og kjørte Russland ned i avgrunnen».

«Russiske myndigheter har forbudt journalister å omtale det negative».

«Russland har ødelagt Mariupol fullstendig».

«Russland truer med å ødelegge hele verden».

«Vladimir Putin løy om Russlands planer i Ukraina».

«Zelenskyj viste seg å være kulere enn Putin».

«Vladimir Putin har blitt en ynkelig diktator og paranoid».

«Russland etterlater likene etter sine soldater i Ukraina».

– Vi hentet informasjon fra ulike kilder - fra ukrainske, fra uavhengige blokkerte russiske medier, fra Bloomberg, fra Washington Post, fra Aftonbladet ...

– Hva hentet dere fra Aftonbladet?

– Saken om at fly som krenket svensk territorium hadde atomvåpen.

– ... James Bond og KGB ...

– Er du redd for hva som kan skje nå?

– Litt ... Du vet ... Jeg har ikke lyst til å snakke om spioner og James Bond og KGB og sånn. Men ja, jeg er virkelig redd. Vi vet ikke hva FSB gjør. Men jeg angrer uansett ikke på det vi gjorde.

Info Hva er KGB? KGB var etterretningstjenesten og sikkerhetspolitiet i Sovjetunionen. Vis mer

Poljakov forteller at han og kollega Aleksandra Mirosjnikova befinner seg i forskjellige land.

– Hvilke reaksjoner har du fått?

– Jeg regnet med at det skulle bli total slakt. Men jeg har fått mer enn 200 direkte meldinger. Alle, så nær som én, er positive.

– Og den ene?

– Det var en kar med en typisk russisk mening om at jeg ikke forsto noe og at det var barnslig det jeg hadde gjort. Det bryr meg ikke.

Men Poljakov forteller at det etter hvert skulle bli verre:

– Etter at jeg hadde fått bare positive meldinger på sosiale medier den første dagen, startet de negative kommentarene å komme dagen etter. Det var tydelig at «trollene» hadde våknet da.

– Millioner mot krigen

– Har du noen forbindelse til Ukraina?

– Jeg har noen slektninger som jeg så da jeg var barn, men som jeg ikke har kontakt med nå. Men om du spør om det vi gjorde, hadde noe med det å gjøre, så er svaret nei!

– Dette er ikke et spørsmål om folkeslag, men om liv. Vi lever i det 21. århundre, og likevel må vi snakke om krig. Det er forferdelig. Det er motbydelig.

Jegor Poljakov vil gjerne komme med en oppfordring gjennom VG til folk i Vesten:

– Det er for tiden mye negativt om russere i Vesten. Jeg ønsker å be europeere, det vestlige, siviliserte samfunn om å være menneskelig overfor russere som er fredfulle, velutdannede og likesinnede. Det er sikkert 20–30 millioner russere som ikke støtter krigen. De er som i et fengsel nå hjemme i Russland. Det er ingen spøk for dem, sier journalisten.

– Kan endre mening

– Det viktigste nå er selvfølgelig å stoppe krigen og den russiske aggresjonen, men jeg vil likevel be om at dere viser medfølelse for russere som har en annen mening enn Kreml. Joe Biden har allerede invitert russiske forskere til å komme til USA. Jeg håper at Europa, Japan og Sør-Korea kan gjøre det samme. Ikke bare ydmyke russere, men også støtte dem som er mot krigen. Det er veldig viktig akkurat nå.

– Hvorfor?

– Fordi hvis folk ser at det er denne holdningen i Vesten, kan det bidra til å forandre mening og tankesett blant folk i Russland - og kanskje bidra til at denne meningsløse krigen tar slutt raskere.

PS: Nettstedet Lenta er eid av storbanken Sberbank, som er kontrollert av Kreml. Sberbank er også satt på sanksjonslistene.