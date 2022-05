Disse statene vil forby abort

I juni kan retten til selvbestemt abort forsvinne i USA på nasjonalt nivå. Flere delstater er klare med «trigger laws».

Det lekkede utkastet fra Høyesterett i forrige uke har sendt sjokkbølger gjennom USA, og dersom det står seg er det ventet store endringer i abortlovgivningen i en rekke delstater.

Grunnen til det er at dersom Høyesterett omgjør «Roe mot Wade»-avgjørelsen fra 1973, blir abortlovgivningen opp til hver enkelt delstat å bestemme.

Så langt har 13 delstater signalisert at de vil forby, eller så godt som forby, abort dersom «Roe mot Wade»-avgjørelsen blir endret, og retten til selvbestemt abort blir opphevet på nasjonalt nivå.

Flere delstater har såkalte «trigger laws» klare. Altså en lov som ikke kan håndheves, men som trer i kraft når «Roe mot Wade» opphører.

Disse 13 delstatene har «trigger laws» klare som vil forby abort:

Arkanas

Idaho

Kentucky

Louisiana

Mississippi

Missouri

Nord Dakota

Oklahoma

Sør Dakota

Tennessee

Texas

Utah

Wyoming

Det er i tillegg ni andre delstater som har lover som forbyr abort, fra før «Roe mot Wade» trådte i kraft. Dersom «Roe mot Wade» faller vil disse lovene tre i kraft, med mindre delstatene endrer dem.

Ifølge Guttmacher Institute, en forskningsorganisasjon som støtter abortrettigheter, er Florida, Indiana, Montana og Nebraska på listen over delstater som også forventes å endre på lovverket.

Info Hva er «Roe mot Wade»? Retten til abort i USA ble gitt ved en høyesterettsdom tilbake i 1973, også kjent som «Roe v. Wade». Saken handlet om en kvinne i Texas som ville ta abort, men ikke kunne da abort var forbudt i Texas på det tidspunktet. Kvinnen gikk under navnet «Jane Roe», mens hennes egentlig navn var Norma McCorvey. Høyesterett kom fram til at abort var en grunnleggende rettighet for kvinner, på grunnen av retten til privatliv. Det er ikke en egen abortlov i USA på nasjonalt nivå, men Høyesteretts avgjørelse fra 1973 betyr at delstatene ikke kan lage lover som forbyr abort. Vis mer

Forbereder seg

Det er en uke siden utkastet fra Høyesterett ble lekket og skapte først full forvirring, så kraftige reaksjoner.

I flere delstater gjør lovgivere seg klare til å innføre abortlover som tidligere har blitt stoppet av Høyesterett, skriver The Guardian.

Flere delstater, deriblant Georgia, Sør Carolina og Ohio, har forsøkt å innføre en såkalt «heartbeat bill». En lov som forbyr abort om man kan oppdage hjerteslag på fosteret, som ofte er etter seks uker.

«HEARTBEAT BILL»: Guvernøren i Sør Carolina, Henry McMaster i 2021 etter å ha signert en lovendring som forbyr abort etter seks uker. Lovendringen ble stoppet av den føderale domstolen.

Lovene har blitt stoppet på grunn av «Roe mot Wade», men nå kan disse lovene bli en realitet.

Før disse lovene eventuelt kan håndheves, må hver statsadvokat formelt spørre retten om å gjøre om på avgjørelsen om å blokkere lovforslagene.

Og nettopp det er flere i gang med, ifølge avisen.

VIL ENDRE: Guvernør i Ohio, Mike DeWine, sa forrige uke at statsadvokaten i Ohio vil be retten oppheve blokkeringen på en delstatslov som forbyr abort etter seks uker.

Dagen etter utkastet fra Høyesterett ble lekket uttalte guvernøren i Ohio, Mike DeWine, at dersom «Roe mot Wade» faller vil statsadvokat Dave Yost be retten om å ikke lenger blokkere en delstatslov som vil forby abort seks uker inn i svangerskapet.

Vil klassifisere abort som drap

I sørstaten Louisiana fremmet Republikanere i forrige uke et lovforslag som vil omklassifisere abort til drap, og som i tillegg vil utvide straffen til å ramme den gravide.

– Vi har ventet 50 år på å komme til dette punktet, sa republikaneren Danny McCormick, statsrepresentanten bak lovforslaget.

Under «Roe mot Wade» er et sånt lovforslag trolig grunnlovsstridig, men uten er saken en annen.

Om andre delstater vil følge Louisianas eksempel, er ikke sikkert, tror Mary Ziegler, abortlov-forsker og professor ved Florida State University College of Law.

– På den ene siden er dette delstater som ikke har noen grunn til å straffe kvinner og gravide, men jeg tror presset kommer til å øke. Når noen er først ute er det kanskje enklere for andre delstater å følge etter, sier Ziegler til The Guardian.

STORE DEMONSTRASJONER: Det lekkede utkastet fra Høyesterett har igangsatt en rekke demonstrasjoner i USA.

Guvernører i delstatene kan kalle inn til ekstraordinære lovgivende møter for å innføre nye anti-abortlover, men så langt har ingen offentlig gjort det.

I Indiana, som ligger Midtvesten, har republikanere oppfordret guvernøren til å kalle inn til et slikt møte dersom «Roe mot Wade» omstøtes.

Også i Nebraska har lovgivende personer varslet et mulig ekstraordinært møte etter at Høyesterett har stemt over abort-kjennelsen.

Forventer 32.000 aborter i året

New York på sin side går i stikk motsatt retning.

Mandag uttalte statsadvokaten i New York, Letitia James, at delstaten vil utvide tilgangen til å utføre aborter for innbyggere – men også for de som bor i delstater hvor abort kan bli forbudt.

– Vi vet hva som skjer når kvinner ikke har kontroll over sin egen kropp og ikke kan ta sine egne valg, og vi vil ikke gå tilbake til så mørke tider, sa James i en uttalelse.

FORVENTER ØKNING: Statsadvokaten i New York, tror antall utførte aborter i New York vil øke drastisk om Høyesterett opphever «Roe mot Wade».

New York utførte i 2019 7. 000 aborter i året fra kvinner som bor i andre delstater, ifølge en uttalelse fra statsadvokatens kontor.

Dersom «Roe mot Wade» omstøtes forventer delstaten at tallet på antall aborter utført vil øke til mer enn 32.000 i året.

– New York må lede an kampen om å beskytte den fundamentale rettigheten til å kunne velge, skriver James på Twitter.