Taliban rykker inn i Kabul: − Kaos og full panikk

Den islamistiske militante gruppen Taliban søndag morgen startet å gå inn i den afghanske hovedstaden Kabul fra alle sider.

Søndag morgen flyr amerikanske helikoptre skyttel inn og ut fra det amerikanske ambassadeområdet.

Samtidig forlater pansrede diplomatiske kjøretøyer ambassaden – begge deler som del av evakueringen av amerikanske borgere i Afghanistan.

Evakueringen startet bare timer før meldingen kom om at Taliban har startet sitt inntog i Kabul.

Det skjedde rundt 09.30 norsk tid, ifølge nyhetsbyrået Reuters, som viser til en uttalelse fra det afghanske innenriksdepartementet.

– Det er kaos i gatene og full panikk. Folk vet ikke hvor de skal gjøre av seg. De løper til banker og minibanker for å ta ut pengene sine. Vi hører noen skuddsalver gå av, men det er ikke tegn til kamper.

Det sier NRK-korrespondent Yama Wolasmal, som befinner seg i byen, til statskanalen.

Like over klokken 10.00 melder NTB at danske ambassadeansatte har blitt evakuert til flyplassen.

Det er herfra amerikanske nøkkelpersonell jobber, i stedet fra ambassaden.

Like før klokken 09.50 skal flere personale ved EUs delegasjon i byen ha blitt flyttet til et hemmelig og sikrere sted, ifølge en NATO-talsperson.

Skal være i samtaler med regjeringen

Ifølge flere medier skal Taliban ha uttalt at de ikke ønsker å ta Kabul med makt.

En talsperson for Taliban sier søndag formiddag at gruppen er i samtaler med den afghanske regjeringen «for en fredelig overgivelse» av Kabul.

Flere tusen personer har flyktet til hovedstaden fra andre steder i landet, i takt med at Taliban har rykket frem. Mange av disse bor nå ute på gatene eller i parker.

Lørdag talte president Ashraf Ghani, som Taliban krever at går av – han sa da at «situasjonen er under kontroll».

SKYTTEL: Amerikanske helikoptre flyr inn og ut av ambassadeområdet søndag morgen. Foto: Rahmat Gul / AP

Taliban: – Ikke erklært våpenhvile

Reuters skriver at Taliban har ha gitt ordre til sine soldater om å avstå fra vold i den afghanske hovedstaden.

Taliban oppfordrer også styrkene til å gi sikker ferd til alle som velger å forlate byen og ber kvinner om å forflytte seg til sikrede steder.

– Vi ønsker at ikke en eneste uskyldig sivil afghaner skal bli skadet eller drept når vi tar kontroll, men vi har ikke erklært våpenhvile.

Det sier talsperson i Taliban til nyhetsbyrået.

På Twitter skriver en talsperson for gruppen at styrkene også har fått ordre om ikke å gå inn i sentrum av Kabul.

– Det islamske emiratet har instruert alle sine styrker til å stå ved Kabuls porter, ikke å forsøke å gå inn i byen, skriver talspersonen.

Talibans styrker skal allerede ha rykket inn i utkantene av byen, der det kan høres sporadiske skudd.

Se hvilke provinshovedsteder Taliban nå kontrollerer:

Meldinger om skudd ved presidentpalasset

Det var tidligere søndag morgen at USA startet evakueringen av ambassaden, bekreftet talspersoner til Reuters.

Nyheten kom samtidig som meldingene om at Taliban hadde erobret Jalalabad, Afghanistans femte største by.

Gruppen kontrollerer alle de største byene i landet, bortsett fra Kabul. De har også kontroll på fire store byer som ligger ved hovedveier inn til hovedstaden.

Ifølge det tyrkiske nyhetsbyrået Anadolu skal det ved 09.30-tiden, norsk tid, ha blitt hørt skudd nær presidentpalasset.

Nyhetsbyrået AP skriver ved 08.30-tiden norsk tid at helikoptre landet ved ambassadeområdet samtidig som diplomatiske kjøretøy forlater ambassaden.

KABUL: Her fra hovedstaden søndag. Foto: WAKIL KOHSAR / AFP

I følge nyhetsbyrået AP er det også brudd i president Ashraf Ghanis forhandlinger med Taliban. Krigsherrer han forhandlet med for noen dager siden har overgitt seg til Taliban eller flyktet. De pågående forhandlingene i Qatar kunne heller ikke forhindre Talibans angrep på hovedstaden søndag.

Har sendt flere tusen soldater til landet

President Joe Biden annonserte natt til søndag at de vil sende ytterligere 1000 styrker til Kabul for å bistå evakueringen av amerikansk personell fra byen, ifølge CNN. Det kommer i tillegg til de 5000 som presidenten allerede har bestemt skal sendes dit.

Det amerikanske nyhetsnettstedet Politico melder at det jobbes frenetisk i kulissene i USA for å få hjulpet ut afghanske tolker og andre lokale medarbeidere, samt deres familier, før det er for sent.

– Situasjonen er ekstremt desperat. Jeg har vondt av dem vi ikke klarer å hjelpe, sier Mariah Smith, en pensjonert offiser som har tre oppdrag i Afghanistan bak seg.

Hun jobber nå for organisasjonen No One Left Behind, som hjelper tolker i Afghanistan og Irak.

– Hvis Kabul faller, må vi få flere fly med seter inn til flyplassen i Kabul. Vi sliter også med folk som ikke har visum. Hvis vi bare kan få dem i trygghet for noen uker, tror jeg vi kan få støttet dem økonomisk frem til flyktningstatusen deres avklares, legger hun til.