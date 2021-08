SKYTTEL: Amerikanske helikoptre flyr inn og ut av ambassadeområdet søndag morgen. Foto: Rahmat Gul / AP

Taliban rykker inn i Kabul

Den islamistiske militante gruppen Taliban skal søndag morgen ha startet å gå inn i den afghanske hovedstaden Kabul fra alle sider.

Søndag morgen flyr amerikanske helikoptre skyttel inn og ut fra det amerikanske ambassadeområdet.

Samtidig forlater pansrede diplomatiske kjøretøyer ambassaden – begge deler som del av evakueringen av amerikanske borgere i Afghanistan.

Evakueringen startet bare timer før meldingen kom om at Taliban har startet sitt inntog i Kabul.

Det skjedde rundt 09.30 norsk tid, ifølge nyhetsbyrået Reuters som viser til en uttalelse fra det afghanske innenriksdepartementet.

Like over klokken 10.00 melder NTB at danske ambassadeansatte har blitt evakuert til flyplassen.

Det er herfra amerikanske nøkkelpersonell jobber fra, i stedet fra ambassaden.

Taliban: – Ikke erklært våpenhvile

Nyhetsbyrået melder like etter at Taliban skal ha gitt ordre til sine soldater om å avstå fra vold i den afghanske hovedstaden.

De oppfordrer også styrkene til å gi sikker passasje til alle som velger å forlate byen og ber kvinner om å forflytte seg til sikrede steder.

– Vi ønsker at ikke en eneste uskyldig sivil afghaner skal bli skadet eller drept når vi tar kontroll, men vi har ikke erklært våpenhvile.

Det sier talsperson i Taliban til nyhetsbyrået.

Like før klokken 09.50 skal flere personale ved EUs delegasjon i byen ha blitt flyttet til et hemmelig og sikrere sted, ifølge en NATO-talsperson.

Se hvilke provinshovedsteder Taliban nå kontrollerer:

Meldinger om skudd ved presidentpalasset

Det var tidligere søndag morgen at USA startet evakueringen av ambassaden, bekreftet talspersoner til Reuters.

Nyheten kom samtidig som meldingene om at Taliban hadde erobret Jalalabad, Afghanistans femte største by.

Gruppen kontrollerer alle de største byene i landet, bortsett fra Kabul. De har også kontroll på fire store byer som ligger ved hovedveier inn til hovedstaden.

Ifølge det tyrkiske nyhetsbyrået Anadolu skal det ved 09.30-tiden, norsk tid, ha blitt hørt skudd nær presidentpalasset.

Nyhetsbyrået AP skriver ved 08.30-tiden norsk tid at helikoptre landet ved ambassadeområdet samtidig som diplomatiske kjøretøy forlater ambassaden.

President Joe Biden annonserte natt til søndag at de vil sende ytterligere 1000 styrker til Kabul for å bistå evakueringen av amerikansk personell fra byen, ifølge CNN. Det kommer i tillegg til de 5000 som presidenten allerede har bestemt skal sendes dit.