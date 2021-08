Uklart hvor lenge Norge kan fortsette evakueringen

Utenriksministeren forventer at kaoset og alvoret på flyplassen i Kabul vil øke den neste uken. Derfor kan Norge måtte stoppe evakueringen fra Afghanistan flere dager før 31. august.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Klokken tikker for de desperate menneskene som vil ut av Afghanistan – og et vindu kan være i ferd med å lukke seg.

Så langt har 288 utenlandske borgere blitt hentet til Norge, deriblant over 20 enslige barn, sier regjeringen på en pressekonferanse tirsdag kveld.

Norge, Tyskland, Frankrike og Spania er blant landene som vil at USAs president Joe Biden skal forlenge det amerikanske nærværet i landet ut over 31. august, for å få evakuert flere. Men ifølge amerikanske medier har Biden landet på nei.

Frankrike har i så fall varslet at de vil stoppe sin evakuering torsdag kveld. Akkurat hvor lenge Norge vil holde på, kan ikke utenriksministeren svare på nå.

– Vi har et primært ønske om å holde på så lenge det er sikkerhetsmessig forsvarlig og så lenge flyplassen er åpen. Dersom det nå bekreftes at det er 31. august som er sluttdatoen, vil det sannsynligvis ikke være mulig å evakuere helt frem til 31. august, sier utenriksminister Ine Eriksen Søreide til VG.

Forventer at alvor, kaos og faren vil øke

31. august er altså dagen amerikanske militære styrker skal helt ut av Afghanistan. Taliban har varslet konsekvenser om det ikke skjer.

– Antar dere at jo nærmere 31. august vi kommer, jo verre blir sikkerhetssituasjonen?

– Det er det dessverre all grunn til å regne med. Vi ser allerede nå titusenvis av mennesker som presser på fysisk, veldig mange i en ekstremt desperat situasjon. Det er klart at når at dette vinduet etter hvert lukker seg og flyplassen stenges – den eneste trygge måten å komme seg ut av Afghanistan på – er det all grunn til å forvente til at dette kaoset, alvorlighetsgraden i situasjonen og farlighetsgraden kommer til å øke, sier Søreide.

Her har 16-åringen Saba Abed – som ble evakuert til Norge – filmet skyting og kaos på flyplassen:

Utenriksministeren tviler på at de vil få evakuert alle norske borgere som vil ut før 31. august.

– Når flyplassen stenger vil vi være uten evakueringsmuligheter, sier hun.

Det norske feltsykehuset på flyplassen skulle egentlig være i drift ut året, men ryker hvis amerikanerne drar 31. august. Eller tidligere.

– Det kan hende at vi må trekke ut sanitetsbidraget tidligere enn 31. august, påpeker forsvarsminister Frank Bakke-Jensen.

Har hentet ut over 20 barn – nå må de finne foreldrene

Utenriksministeren kan ikke svare på hvor mange norske borgere – og folk Norge vil evakuere – som faktisk er i Afghanistan fortsatt.

– Vi har ikke et helt nøyaktig anslag på norske borgere. Vi har bedt dem registrere seg og ta kontakt, men bak de registreringene kan det også være flere familiemedlemmer, hvorav flere ikke har rett til innreise i Norge. Derfor er det vanskelig å bedømme hva det nøyaktige tallet er, sier Søreide.

DE SOM KOM SEG DIT: Dette bildet som amerikanske styrker har tatt, viser folk som står i kø for å bli evakuert ut med et amerikansk fly. Folk som skal bli evakuert av Norge, må selv komme seg til flyplassen, fordi både Taliban og kaoset utenfor. USA har hentet folk med helikopter utenfor flyplassen, men Norge skal ikke gjøre slike operasjoner.

Justisminister Monica Mæland sier Norge har hentet ut i overkant av 20 barn fra Afghanistan, og at mange av dem er under fem år.

– Utgangspunktet for denne situasjonen var en henvendelse til Justisdepartementet fra Kabul om at det befant seg et antall barn alene på det norske feltsykehuset. Det ble gjort forsøk på å finne foreldre og omsorgspersoner til disse barna, men når det ikke lykkes, ble det vurdert som nødvendig å evakuere disse barna til Norge, sier Mæland.

Et bilde av en norsk soldat med en baby i armene på et fly gikk verden rundt denne helgen:

GIKK VERDEN RUNDT: I sosiale medier er dette bildet, som viser en norsk soldat med en baby på fanget, blitt delt hyppig.

Norske myndigheter måtte innføre en midlertidig forskrift for å gi disse barna innreise til Norge, men denne forskriften blir ikke forlenget.

– Vi ønsker ikke at flere barn skal risikere å bli forlatt av sine foreldre, sier Mæland.

Justisministeren vil ikke si stort om hvordan det jobbes med å finne foreldrene.

– Jeg kan ikke gå i detalj på dette. Men det jobbes med dette, både fra politiet og med samarbeidspartnere, blant annet Unicef, er beskjeden fra justisministeren.

– Hva skjer hvis dere finner foreldrene? Skal barna tilbake eller skal foreldrene hentes hit?

– Utgangspunktet er at barna skal gjenforenes med sine foreldre, men hvordan dette kan gjøres blir helt avhengig av situasjonen, svarer justisministeren.