Har evakuert mer enn 20 enslige barn fra Afghanistan

Justisminister Monica Mæland (H) forteller tirsdag at i overkant av 20 enslige barn har blitt hentet fra Afghanistan til Norge.

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Mæland forteller at mange av barna er under fem år.

– Utgangspunktet for denne situasjonen var en henvendelse til Justisdepartementet fra Kabul om barn som var alene på feltsykehuset. Det ble gjort forsøk på å finne foreldre, men det lyktes ikke, sier justisministeren ifølge NTB.

Hun møter pressen tirsdag kveld sammen med utenriksminister Ine Marie Eriksen Søreide (H) og forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) om situasjonen i Afghanistan, hvor fremtiden til Norges feltsykehus er uviss.

Bakke-Jensen: Forholder oss til USAs dato

– De norske styrkene er en del av det amerikanske bidraget, og med tanke på sikkerhet er vi avhengig av amerikanske styrker. Vi legger planer for utrekning i samarbeid med amerikanerne. Vi forholder oss til datoen 31. august som er satt som frist for utrekning, men vi vet også at situasjonen er dynamisk, sier Bakke-Jensen.

Biden vil dra før september

Det knyttes stor spenning til situasjonen rundt flyplassen i Kabul etter Talibans inntog i Afghanistans hovedstad. Flere amerikanske medier meldte tidligere tirsdag at USAs president Joe Biden vil trekke amerikanerne ut 31. august.

Tysklands forbundskansler Angela Merkel sa etter tirsdagens G7-møte at evakueringen ikke kan fortsette uten USAs støtte.