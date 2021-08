Har evakuert flere enn 20 enslige barn fra Afghanistan

Justisminister Monica Mæland (H) forteller tirsdag at i overkant av 20 enslige barn har blitt hentet fra Afghanistan til Norge.

– Det er kommet 288 utenlandske borgere til Norge som Norge nå har ansvaret for. Det omfatter blant annet personer som har jobbet for Norge, familiene til norske borgere og enslige barn.

Justisminister Monica Mæland møter pressen tirsdag kveld sammen med utenriksminister Ine Marie Eriksen Søreide (H) og forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) om situasjonen i Afghanistan.

Flere av barna som er blitt evakuert alene til Norge er under fem år gamle.

– Utgangspunktet for denne situasjonen var en henvendelse til Justisdepartementet fra Kabul om barn som var alene på feltsykehuset. Det ble gjort forsøk på å finne foreldre, men det lyktes ikke, sier justisminister Mæland.

Et bilde av en norsk soldat med en baby i armene på et fly gikk verden rundt i helgen, og regjeringen har tidligere bekreftet at enslige afghanske barn er blitt evakuert med norske fly.

GIKK VERDEN RUNDT: I sosiale medier er dette bildet, som viser en norsk soldat med en baby på fanget, blitt delt hyppig.

Utenriksminister Ine Eriksen Søreide beskriver situasjonen på flyplassen i Kabul som «kaotisk» og «delvis farlig».

– Vi vet ikke hvor lenge det vil være mulighet for evakuering, sier hun, og understreker at flyplassen, som kontrolleres av amerikanske styrker, er den eneste trygge veien ut av landet.

– Når flyplassen stenger vil vi være uten evakueringsmuligheter.

Bakke-Jensen: Forholder oss til USAs dato

Det knyttes stor spenning til situasjonen rundt flyplassen i Kabul etter Talibans inntog i Afghanistans hovedstad. Flere amerikanske medier meldte tidligere tirsdag at USAs president Joe Biden vil trekke amerikanerne ut 31. august.

Om Norges feltsykehus, som fortsatt er i drift i Kabul, sier forsvarsministeren:

– Det er en kontinuerlig avveining for feltsykehuset, hvor vi finner en løsning sammen med allierte.

Den opprinnelige planen var at sykehuset skulle være i drift ut året.

– De norske styrkene er en del av det amerikanske bidraget, og med tanke på sikkerhet er vi avhengig av amerikanske styrker. Vi legger planer for utrekning i samarbeid med amerikanerne. Vi forholder oss til datoen 31. august som er satt som frist for utrekning, men vi vet også at situasjonen er dynamisk.

Tysklands forbundskansler Angela Merkel sa etter tirsdagens G7-møte at evakueringen ikke kan fortsette uten USAs støtte.