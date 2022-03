Nato med klar oppfordring til Kina

For første gang kommer et samlet Nato med en klar oppfordring til Kina om å «slutte å forsterke Kremls falske narrativ».

Publisert: Nå nettopp

– I dag har vi bestemt å skalere opp vår innsats for å oppfylle forpliktelsene i artikkel 3, og vi vil fortsette å styrke vår individuelle og kollektive kapasitet for å motstå alle former for angrep, heter det i en uttalelse fra alliansen i kjølvannet av torsdagens toppmøte.

Torsdag møtes alle lederne i Nato fysisk for første gang siden krigens start. Torsdag er det én måned siden Russland invaderte Ukraina.

I kjølvannet av møtet, holdt Nato-leder Jens Stoltenberg en pressekonferanse.

– Europa står sterkt sammen - og vil fortsette å stå sterkt sammen, sier han.

Alliansen uttrykker bekymring over Kinas forhold til Russland, og ber dem avstå fra enhver handling som hjelper Russland til å omgå sanksjoner.

– Vi oppfordrer alle stater, inkludert Kina, til å opprettholde den internasjonale orden, inkludert prinsippene om suverenitet og territoriell integritet, og til å avstå fra å støtte Russlands krigsinnsats på noen måte.

– Vi oppfordrer Kina til å slutte å forsterke Kremls falske narrativ -spesielt vedrørende krigen og Nato - og til å fremme en fredelig løsning på konflikten.

Støre: Viser sterkt samhold

For første gang deltar statsminister Jonas Gahr Støre møtet, og han uttaler torsdag at sammenkomsten av landenes statsoverhoder sender et tydelig signal.

Han er ledsaget av utenriksminister Anniken Huitfeldt og forsvarsminister Odd Roger Enoksen.

– Når Natos stats- og regjeringssjefer kommer sammen for andre gang på under en måned for å diskutere vår felles respons på Russlands invasjon av Ukraina, viser det tydelig styrken og samholdet i Nato-alliansen, uttaler han.

Støre påpeker at alliansen har et ansvar for at konflikten ikke eskalerer ytterligere.

– Nato styrker sin tilstedeværelse i østlige deler av alliansen. Dette er utelukkende defensive tiltak. Natos hovedoppgave er sikkerheten til de 30 allierte. Vi har også et ansvar for å bidra til at konflikten ikke eskalerer, understreker Støre.

– Putin har gjort en stor tabbe

Før toppmøtet startet gikk Nato-sjefen langt i sine uttalelser om hvordan han stiller seg til invasjonen av landet.

– President Putin har gjort en stor tabbe ved å starte en krig mot en uavhengig nasjon. Han har undervurdert styrken til det ukrainske folk og modigheten til styrkene.

– Fakta er at vi står i møte med den mest alvorlige sikkerhetskrisen på en generasjon, og derfor må Nato svare, sa han.

Det var i forkant av møtet ventet at forsvarsalliansen ville beslutte å utplassere fire nye stridsgrupper i de østeuropeiske medlemslandene Bulgaria, Ungarn, Romania og Slovakia.