BER FOR SOLDATENE: Yaruslava Tsetnav sitter på kne i venstre kant av alteret og ber under en egen messe for ukrainske soldater søndag 20. mars i Helgenene Paulus og Peters Garnisonskirke i Lviv.

Ukrainsk prest: − Vi er mer samlet enn noensinne

LVIV (VG) Ukrainere i Lviv minnes de døde – og ber for de som ennå lever. De

eldste minnes også forrige gang livene deres ble styrt fra Moskva.

– Mine to svigersønner og den ene datteren min kjemper i krigen, sier

veteranen Taras "Buntar" Lychko (49) på vei inn til messe i Lviv

søndag.

– Svigerbroren min ble med i de væpnede styrkene bare måneder før

invasjonen skjedde, sier småbarnsmoren Svetlana Popova (34).

– Jeg er her for å minnes en av studentene mine som døde for bare noen

uker siden, sier professoren og billedhuggeren Vasyl Hurmak (72).

Selv om de ikke selv befinner seg ved frontlinjen, har nesten alle som

deltar på messen, som er tilegnet ukrainske soldater, en historie å

fortelle.

DATTER I KRIGEN: Taras "Buntar" Lychko (49) viser frem bildet av den ene datteren sin, som kjemper i krigen. Selv er han veteran fra kampene som siden 2014 har pågått i Donetsk og Luhansk øst i landet.

Midt over alteret står et enormt bilde av Jesus på korset. Rundt ham

står fire helgener – pakket inn i vatt.

Monumentene og klenodiene i Lviv pakkes inn for å forberede dem på et

eventuelt bombenedslag. Det samme skjer i byer over hele Ukraina.

Bomber i Lviv

Fredag falt bomber nær flyplassen i Lviv, for første gang siden krigen

startet for 25 dager siden.

– Vi er mer samlet enn noensinne, sier militærpresten til forsamlingen.

I et hjørne lengst bak i den barokke kirken er det satt opp et helt

nytt og enkelt trekors, med et ukrainsk flagg hengende over seg. Det

har Jesus’ ansikt i midten. Krigen har skapt en oppslutning om

ukrainsk nasjonalisme som også smitter over på kirken.

SØRGER: Professor Vasyl Huvmak (72) ((t.v.) mistet en av sine tidligere studenter til krigen for noen uker siden.

Før messen forteller Hurmak om sin tidligere student, Serhii Pushchenko.

– Det er en trist historie, han hadde to døtre, sier Hurmak.

Pushchenko (61) var medlem av en lokal milits og ble drept i kamper

sør-vest for hovedstaden Kyiv natt til 2. mars, ifølge lokalavisen

Dyvys.info.

Han var en lokalkjent kunstner, som blant annet lagde bilder som

fremstilte landets nasjonalpoet Taras Shevchenko (1814-1861) som en

helgen, eller som kommandant på en moderne tanks.

Shevchenko har en spesiell rolle i Ukrainas kamp for uavhengighet og

ble sendt i eksil av russiske tsar Nikolaj I.

fullskjerm neste 1 av 2 Foto: Harald Henden / VG

Lviv har vært et sentrum for den ukrainske nasjonalismen, det var

lenge her kampen for å bli en selvstendig nasjon ble ledet fra.

– Vi har det sovjetiske regimet friskt i minne, det er derfor vi er

klare til å reise oss og kjempe til døden for Ukraina, sier Hurmak.

– Ikke nazister!

Etter den russiske revolusjonen var det flere forsøk på å danne en

uavhengig ukrainsk stat, men bolsjevikene vant borgerkrigen i Russland

og Ukraina ble en sovjetrepublikk.

Sovjetiske styresmakter utsatte både Ukraina for en kunstig skapt hungersnød som tok livet av millioner, samt årevis med undertrykkelse. Kirken hvor messen holdes, ble stengt av sovjetiske styresmakter og gjort til boklager i 1946. Den ble først åpnet igjen i 2011.

Hurmaks kone ble født i et fengsel, fordi moren jobbet for nasjonalistbevegelsen i Ukraina.

Mens han forklarer, utbryter han:

– Vi er nasjonalister, men ikke nazister!

BER FOR BARNA: Svetlana Popova (34) sier hun er i kirken for å be for familien og fremtiden til barna som hennes datter Alina (1). Svigerbroren gikk inn i forsvaret én måned før invasjonen.

– Nesten enhver familie i denne regionen opplevde undertrykking, med

mindre du satt helt stille, skyter den pensjonerte ingeniøren og

medaljemakeren Stepan Pokhulko (78) inn.

Hurmak og vennene bærer nasjonalistiske symboler som Pokhulko har

laget, som riksvåpenet: treforken til den første herskeren i Kyiv.

– Frykter dere å igjen bli styrt av russerne i Moskva?

Hurmak fnyser mens han riser på hodet, før han svarer i et ordspråk om

hvordan tiden ikke kan stilles tilbake:

– Elven renner bare én vei, sier han.