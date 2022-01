PUST MED MAGEN: Helsetoppen mener andre land ikke bør få panikk. Selv rakk han så vidt å frykte det verste før de positive signalene fra sykehusene tikket inn.

Sør-Afrikas coronasjef om intensivavdelingene: − Omikron ser ikke ut til å påvirke lungene

PRETORIA (VG) Regjeringens coronasjef mener det ville vært rart hvis Norge plutselig så en økning av dårlige omikron-pasienter.

Allerede på vei ned trappen til møterommet i regjeringens kvartaler i den administrative hovedstaden, sier Dr. Nicholas Crisp til VG at omikron ikke er et lungebetennelses-virus:

– Ikke få panikk. Vi vet mer enn vi visste for noen uker siden. Omikron vil spre seg som en skogbrann, men vil ikke føre til mange sykehusinnleggelser.

HEKTISK: Folk farter forbi Chris-Hani-sykehuset i townshipet Soweto utenfor Johannesburg. Dette er landets største sykehus, og også her er bildet på intensivavdelingen noe helt annet enn de har sett tidligere.

Crisp er den øverste ansvarlige for Sør-Afrikas coronahåndtering. Oversatt til norske forhold, er han en blanding av FHI-direktør og helsedirektør: Han gir faglige råd til helseministeren, er sjefen for vaksinasjonsprogrammet og samtidig ansvarlig for å implementere lover og regler i helsedepartementet.

Han mener Norge og andre land med nervøse helsemyndigheter, kan puste lettet ut:

– Dette er håndterbart. Noen vil dø, andre vil bli syke. Men ikke med tallene vi har sett. Tallene vi ser nå er småtterier i forhold.

FORKLARER: Nicholas Crisp i samtale med VGs journalist Line Fausko.

I Sør-Afrika forsvant omikron-varianten like raskt som den kom. Tirsdag hadde landet med en befolkning på 60 millioner, 255 nye innleggelser. Derimot er mange av disse innleggelsene ikke på grunn av covid-19.

De ser nemlig, som en del andre land, en ny tendens på sykehusene: De fleste som er registrert som covid-innleggelser er ikke der på grunn av covid.

Årsaken er at alle som blir lagt inn på sykehus, testes. Så hvis du har brukket benet, og tester positivt, blir du lagt inn på covid-avdelingen og registrert. De fleste av innleggelsene er asymptomatiske, altså ikke syke, påpeker Crisp.

De har lenge sagt at pasientene på sykehus så ut til å ha mildere forløp. Nå, fem uker senere, kan også regjeringstoppen slå det fast.

– Antall intensivpasienter er kanskje en åttendedel, eller enda mindre, enn tidligere. Og oksygenbehov er laaangt mindre, forteller han engasjert.

Han tror årsaken er todelt: Mellom 80–85 prosent av sørafrikanerne har immunitet, de fleste fra å ha blitt smittet tidligere. I tillegg binder omikron seg langt mer til cellene i øvre luftveier som hals og nese. Dermed trekker den seg ikke ned til lungene, som fører til lungebetennelse.

LANGE DAGER: Sør-Afrika varslet verden om omikron. Konsekvensen ble at flere land innførte reiseforbud til og fra landet, og dermed tomme restauranter i den ellers travle turistgaten Vilakazi Street i Soweto.

Mens Norge har strenge tiltak, bestemte Sør-Afrika seg for å la omikron gå gjennom befolkningen da de skjønte at den ikke ville true helsevesenet.

Tiltakene i Norge utløper fredag denne uken. Det viktigste parameteret er presset på intensivavdelingene. Spørsmålet norske myndigheter stiller seg, er om dette tallet kan øke.

Det tror ikke Crisp vil skje, og han har et klart budskap til norske politikere:

– Ser dere press på intensivavdelingene? For det burde dere ikke. En av grunnene er at omikron ikke ser ut til å påvirke lungene. Alle får sår hals, hoster og nyser fra øvre luftveier, men det er ikke destruktivt i lungene. Det er det motsatte av delta og beta.

– Dødsfallene i Sør-Afrika er en brøkdel av hva det var før, og overdødeligheten er langt mindre. Så det er ikke det at vi overser noe, det er the real thing.

Dette ser de på intensivavdelingene, av de som er innlagt med covid-19 som hovedårsak:

De fleste er uvaksinerte. De antar at de fleste har hatt infeksjonen før på et eller annet tidspunkt, men de har ikke testet systematisk.

De fleste, både eldre, middelaldrende og barn, har underliggende sykdommer som hypotensjon, diabetes, er immunsupprimerte enten gjennom kreftbehandling eller hiv.

Hovedbildet er at det ikke er lungebetennelse, men at omikron har ført til andre type infeksjoner, for eksempel betennelse i luftrørene. Denne typen er langt mindre alvorlig så lenge man ikke er en høyrisiko-pasient.

Av alle innlagte, ser de at folk i gjennomsnitt er på sykehus i to dager, ikke åtte dager slik det var under de tre forrige bølgene.

– Og ekstremt få dødsfall, understreker Crisp nok en gang.

ALERTEN: Coronasjef Nicholas Crisp mener det var landets avanserte overvåkningsprogrammer gjorde at de oppdaget omikron svært raskt.

Crisp påpeker at man ikke kan overføre alle erfaringene fra Sør-Afrika direkte til europeiske land. Alle land vet best selv hvor skoen trykker og hvor god sykehuskapasitet man har.

– Men det man har til felles, er å fortsette å bruke maskene, vask hendene, luft rommene og vaksiner dere.

Flaks de fikk omikron

Mens Sør-Afrika har hatt tilgang på både Pfizer og Johnson og Johnson siden mai i fjor, har de bare vaksinert i overkant av 40 prosent. Mye dreier seg om vaksineskepsis, men også at tilgangen til vaksinene ikke er god nok, tror Crisp.

Derfor har omikron på naturlig vis ført til en befolkningsimmunitet som andre land bruker vaksinen til.

– Nå fikk vi en variant som ikke drepte alle, men som spredte seg raskt med masse asymptomatisk sykdom. Vi har fått til det vi ikke ville fått til med vaksinasjon.

Han kaller det flaks.

HÅP: Nicholas Crisp ønsker seg som alle en hverdag uten pandemi og munnbind.

Crisp tror det er en fordel at nesten alle blir smittet på en gang med et ikke-dødelig virus, i stedet for at det blir en langdryg prosess med store lommer av uberørte folk der viruset kan få muligheten til å mutere.

EUs legemiddelbyrå EMA mener spredningen av omikronvarianten på sikt kan endre situasjonen slik at covid-19 blir en vanlig sykdom samfunnet kan leve med.

Personlig har også Crisp et håp om en pandemifri fremtid. Som regjeringstopp er han langt mer varsom:

– Det vil komme en ny bølge, og man må være forberedt på at det som kommer kan være verre. Det er min jobb å forberede oss på trøbbel.