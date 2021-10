forrige





fullskjerm neste CORONA-GRAVPLASS: Dronebilder tatt torsdag 21. oktober viser flere hundre nye graver på Yastrebkovskoe-gravplassen, hvor de som har dødd av coronaviruset blir gravlagt. 1 av 4 Foto: Dmitry Serebryakov / AP

Pandemien herjer i Russland: − Gir grunn til alvorlig bekymring

På gravplassen Jastrebkovskoje utenfor Moskva har det kommet flere hundre nye graver de siste ukene. Coronadødsfallene i Russland fortsetter å stige.

Av Oline Birgitte Nave

Publisert: Nå nettopp

Russland er nå inne i sin verste periode av coronapandemien. Flere steder er kapasiteten i helsevesenet sprengt, og i Moskva forbereder de seg på en ny lockdown.

Fredag ble det registrert 1048 coronadødsfall i landet. Det er det høyeste antallet registrert på én dag noensinne – en rekord som har blitt slått flere ganger de siste ukene. Totalt er det registrert 225.417 dødsfall knyttet til pandemien i Russland.

Lav vaksinedekning, overveldet helsevesen og lav tillit til myndighetene blir pekt på som årsakene til at Russland nå må innføre strenge tiltak, mens resten av Europa åpner etter pandemien. Kun 32,5 prosent av innbyggerne i Russland er fullvaksinerte, mens 35,6 prosent har fått minst én dose, ifølge VGs oversikt.

På gravplassen Jastrebkovskoje utenfor Moskva blir de som har dødd av coronaviruset gravlagt. Dronebilder viser hundrevis av nye graver, og flere steder i landet roper lokale myndigheter varsku:

– Det mest skremmende er at vi hadde 1854 senger, men i dag er det ikke flere ledige senger tilgjengelig. Det gir grunn til alvorlig bekymring, sa guvernør i regionen Oryl, Andrej Klytsjov, i en livesending på Instagram ifølge CNN.

Beregninger basert på tilgjengelige data om dødsfall, viser at overdødeligheten i Russland fra starten av pandemien frem til august i år er på nesten 660.000. Det kan tyde på at det faktiske tallet på coronaofre er langt høyere enn det innrapporterte.

Uvaksinerte må holde seg hjemme

Til tross for god tilgang på vaksiner, oppgir de fleste uvaksinerte at de ikke ønsker å ta den.

– Det er rart at godt utdannede mennesker ikke ønsker å bli vaksinert. Vi har en trygg og effektiv vaksine, sier president Vladimir Putin.

I Moskva ble det tidligere denne uken bestemt at alle uvaksinerte innbyggerne over 60 år, samt uvaksinerte personer med kroniske sykdommer, må holde seg hjemme de neste fire månedene frem til slutten av februar.

Fra 28. oktober til 7. november må alle skoler, restauranter, kafeer, butikker, treningssentre, kinoer og andre underholdningssteder i hovedstaden holde stengt, med unntak av dagligvarebutikker. Det er de strengeste tiltakene som har blitt innført i Russland siden starten av pandemien.

Passasjerer med ansiktsmaske på en T-bane i Moskva 21. oktober.

Situasjonen i Moskva fortsetter å utvikle seg gal retning. De neste dagene vil vi nå en historisk topp i coronapandemien, sa borgermester Sergej Sobjanin i en uttalelse torsdag.

Tar selvkritikk

Onsdag annonserte president Vladimir Putin en ukes nasjonal, betalt ferie fra 30. oktober for å bremse smittespredningen.

I kjølvannet av den voldsomme smitteøkningen i Russland de siste ukene, har de nasjonale myndighetene innrømmet at håndteringen av pandemien ikke har vært god nok – og oppfordrer innbyggerne til å ta mer ansvar.

– Det er klart at ikke alt som trengte å gjøres, ble gjort for å informere og forklare viktigheten av vaksinering. Samtidig må innbyggerne i landet ta et større ansvar og bli vaksinert, sa Dimitrij Peskov, en talsperson for president Vladimir Putin, på et pressemøte tirsdag.