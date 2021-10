IKKE ANSVARLIG? Facebook-eier Mark Zuckerberg sa i et vitnemål i Kongressen i mars at Facebook ikke kan lastes for angrepet på Kongressen 6. januar.

Facebook-ansatte slo alarm internt

Allerede 16 måneder før presidentvalget i USA i 2020, sa en ansatt i Facebook ifra om en illevarslende utvikling gjennom en intern rapport.

Facebook-ansatte har i årevis advart internt om at nettstedet kan radikalisere brukere, skriver The New York Times.

I juli 2019 oppdaget en researcher i Facebook at nettstedet selv promoterte ytre høyre-sider – og at det skjedde fryktelig raskt.

Hun opprettet en testkonto under navnet «Carol Smith» som «en konservativ mor i Nord-Carolina». Så lot hun «Smith» følge Fox News og Sinclair Broadcasting på Facebook.

Innen én uke ble den fiktive kontoen anbefalt sider og grupper tilknyttet QAnon, en konspirasjonsteori som feilaktig hevdet at Demokratene ble styrt av pedofile.

Etter tre uker var feeden til Carol Smith en «konstant strøm av villedende og polariserende lavkvalitetsinnhold», ifølge researcherens rapport.

Researcheren gjorde også et eksperiment med en venstrevridd testkonto og kom frem til at Facebooks algoritmer igjen fylte feeden med lavkvalitetsinnhold og desinformasjon.

Flere interne advarsler

Da researcheren forlot Facebook i august 2020, to-tre måneder før presidentvalget, sa hun at Facebook bevisst eksponerte brukerne for skadelige innlegg. Ifølge både The New York Times og Buzzfeed sluttet hun i Facebook fordi selskapet ikke reagerte overfor QAnon.

Researcheren er ikke den eneste ansatte i Facebook som har reagert. Nylig sto en annen tidligere ansatt, Frances Haugen, frem som varsler og vitnet i Kongressen.

– Jeg er her fordi jeg mener Facebook skader barn, skaper skiller og svekker demokratiet vårt, sa Haugen i Senatet.

Hun hevder også at Facebook holder tilbake informasjon, og også deler informasjon som de vet er skadelig for samfunnet, fordi selskapet setter vekst og inntjening over alt annet.

VARSLER: Tidligere Facebook-ansatte Frances Haugen gikk offentlig ut mot selskapet via «60 Minutes» på CBS og i et vitnemål i Kongressen.

I forbindelse med presidentvalget i 2020 varslet en annen Facebook-ansatt internt om at det var mange vilkårlige poster med feilinformasjon om valget. Dette skjedde to dager etter valget.

Fire dager senere skrev en dataforsker i Facebook at ti prosent av alle sidevisninger med politisk innhold, var fra poster som hevdet av det hadde forekommet valgfusk.

Facebook tok ifølge Times ikke tak i problemene som ble avdekket gjennom disse interne advarslene.

Effektive grep før valget

Selskapet gjorde imidlertid grep før presidentvalget.

Flere tusen ble ansatt før valget for å holde kontroll på brukeraktiviteten. Ytterliggående grupper fikk redusert sin rekkevidde på nettstedet. Facebook innledet også samarbeid med flere faktasjekkere.

Disse grepene førte til at presidentvalget ble gjennomført uten store hendelser hos Facebook.

Etter valgdagen gikk avtroppende president Donald Trump hardt ut med ubegrunnede påstander om valgfusk.

Samtidig løsnet Facebook på nødtiltakene, ifølge tre tidligere ansatte. Et av tiltakene hadde vært å redusere rekkevidden til ytre høyre-sider på Facebook.

Facebook var bekymret for at brukere skulle klage på denne restriksjonen, ifølge de tidligere ansatte.

«OPERASJONSROMMET»: Ansatte på jobb i Facebooks «operasjonsrom» i november 2018.

Løsnet grepet etter valget

Da Kongressen ble angrepet av Trump-tilhengere 6. januar, så Facebook-ansatte at poster som oppfordret til vold hadde vokst kraftig den morgenen.

En Facebook-rapport dagen etter konkluderte med at det var syv ganger så mange poster som brøt med selskapets retningslinjer den uken enn tidligere uker. Flere av postene oppfordret til å styrte nasjonalforsamlingen eller å bruke vold.

Utad serverte toppsjefene i Facebook en helt annen virkelighet.

Hendelser som angrepet på Kongressen 6. januar ble hovedsakelig organisert på andre plattformer enn Facebook, hevdet Facebook-toppen Sheryl Sandberg i januar.

– Plattformer som ikke har vår kapasitet til å stanse hat, ikke har våre standarder og ikke har vår åpenhet, sa Sandberg.