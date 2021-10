REAGERER: Generalsekretær John Peder Egenæs i Amnesty International Norge.

Amnesty ut mot regjeringens flyktningpolitikk: − Et alvorlig tilbakeskritt

Den nye regjeringen ønsker å sende asylsøkere som har kommet via «trygge» land utenfor Europa tilbake til det aktuelle landet. Amnesty reagerer kraftig.

– Dette er et alvorlig historisk tilbakeskritt i norsk flyktningpolitikk. Slik vi ser dette er det en måte å bryte retten mennesker har til å søke asyl, og dermed motta asyl her, sier generalsekretær i Amnesty International Norge John Peder Egenæs til VG, og legger til:

– Denne politikken er enda mer kjølig og usolidarisk enn forrige regjerings politikk, og det er i strid med menneskerettighetene.

Det er følgende formulering i den såkalte Hurdalsplattformen, Ap- og Sp-regjeringens styringsdokument for de neste fire årene, som får Egenæs til å steile, og altså mene at selv Frp viste mer solidaritet med flyktninger enn hva Støre, Vedum og co. gjør:

«Regjeringen vil: Benytte handlingsrommet i dagens lovverk til å henvise asylsøkere til trygge land utenfor Europa dersom de har kommet til Norge via dette landet».

– Det er ren ansvarsfraskrivelse å skulle nekte de få av dem som klarer å komme til Norge for å søke asyl tilgang til asylsystemet i Norge. Norge må ta sin del av ansvaret for mennesker på flukt. Ifølge Hurdalsplattformen skal asylsøkerne kunne sendes til såkalte «trygge» land utenfor EU. Hva er det som anses som trygge land? Er det Tyrkia, Libya, Kenya, Serbia? spør Amnesty-lederen.

VG har stilt Justisdepartementet fem skriftlige spørsmål om kritikken fra Amnesty, deriblant en presisering av hva som menes med «trygge land utenfor Europa».

Men det vil ikke departementet svare på, og har heller sendt VG en generell, skriftlige uttalelse:

– Vi har sagt at vi vil benytte handlingsrommet i dagens lovverk til å henvise til land utenfor Europa, dersom de er kommet til Norge via dette landet, svarer justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl.

POLEN: I Polen er en migrantkrise under utvikling. Der har de stengt grensen til Hviterussland.

Dublin-reglene

Allerede er Norge en del av det såkalte Dublin-samarbeidet mellom EU-landene og Island, Sveits, Liechtenstein og Norge. Enkelt fortalt handler det om at asylsøkere må søke beskyttelse i det landet de først blir registrert i. Nå ønsker altså regjeringen å utvide dette til også å gjelde land utenfor Europa.

– Det synes vi er ekstremt uheldig. Formulering om «trygge land» er til å sperre opp øynene for. Jonas Gahr Støre, som selv var utenriksminister, vet veldig godt hvor vanskelig det er å definere hva som er et trygt land i disse situasjonen, sier Egenæs

Han tror på ingen måte at Amnesty og myndighetene vil være enige om hvilke land som er trygge, og viser til den ene gangen den forrige regjeringen gjorde det samme som dagens regjering nå planlegger.

Det var under flyktningkrisen i 2015. Da ble asylsøkere som kom over grensen fra Russland til Norge ved Storskog sendt tilbake til det «trygge» Russland.

– Der hadde de ikke tilgang til noe asylsystem. Vi kunne dokumentere hvordan syriske flyktninger etter å ha blitt returnert fra Norge til Russland ble sendt tilbake til krigen i Syria. Men uansett hva vi la frem av dokumentasjon gikk det bare på reprise fra regjeringen om at det var trygt.

Overrasket

Jon Peder Egenæs sier at han ikke er overrasket at det ikke blir en oppmyking av asylpolitikken selv om man går fra en regjering som har involvert Frp.

– Det har Ap og Sp vist tydelig at de ikke er interessert i, sier han.

Amnesty-sjefen hadde derimot ikke trodd at de to partiene skulle legge seg til høyre for Høyre og Frp.

– Her standardiserer man en avvisning av flyktninger, som kommer fra land utenfor Dublin-samarbeidet. Det overrasker meg.

Hans organisasjons klare oppfordring nå er at regjeringen stryker hele formuleringen fra Hurdalsplattformen.

– Det grunnleggende prinsippet må være at man har rett til å søke asyl når man ankommer Norges grenser. Den må stå fast, mener Egenæs.

Slik svarer regjeringen

Her er svaret fra justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl i helhet:

«Regjeringen vil i tråd med Hurdalsplattformen føre en rettferdig og helhetlig innvandringspolitikk, som er forutsigbar og ansvarlig, og med utgangspunkt i brede forlik i Stortinget. Vi har sagt at vi vil benytte handlingsrommet i dagens lovverk til å henvise til land utenfor Europa, dersom de er kommet til Norge via dette landet. Vi vil også delta i samtaler i EU om migrasjonsspørsmål, søke løsninger mellom europeiske stater og vi vil selvsagt alltid legge menneskerettigheter til grunn for beslutninger. Amnesty kan være trygg på at politikken vil bli gjennomført på en skikkelig og ansvarlig måte».