KONFLIKT: President Mohamed Abdullahi Mohamed (t.v) og statsminister Mohammed Hussein Roble i Somalia.

Somalias president suspenderte statsministeren: − Indirekte kupp

Somalias president Mohamed Abdullahi Mohamed suspenderte mandag statsminister Mohammed Hussein Roble. I etterkant skal styrker lojale til hver av dem, ha sperret veier og bygninger i hovedstaden Mogadishu.

Av Sindre Camilo Lode

Publisert: Nå nettopp

Det melder flere lokale medier, men dette er foreløpig ikke bekreftet.

Partene har lenge kranglet om det forsinkede parlamentsvalget i landet, og begge har anklaget den andre for å utsette det, skriver nyhetsbyrået Reuters.

Presidenten har i tillegg anklaget statsministeren for å plyndre offentlig land eid av det somaliske forsvaret og å ha blandet seg inn i en etterforsking som utføres av forsvarsdepartementet.

Statsminister Roble har foreløpig ikke svart på suspensjonen, men en talsperson for regjereringen skrev på Facebook at presidentens handling var ikke-konstitusjonell. Han skrev også at statsministeren ville fortsette med sine oppgaver.

– Det som skjer denne morgenen er et indirekte kupp, men det vil ikke vinne frem, skrev talspersonen for statsministeren på Facebook.

STATSMINISTER: Mohammed Hussein Roble i Somalia.

Mandag morgen skal også sikkerhetsstyrker ha blitt plassert ut rundt kontoret til statsminister Roble, men dette vil ifølge talspersonen ikke hindre statsministeren fra å utøve plikten sine.

Presidenten sa også at han har suspendert sjefen for de marine styrkene i landet og at han også er under etterforsking for korrupsjon.

Twitter-kontoen til statsministeren har lagt ut flere meldinger mandag morgen, deriblant som sier:

– Statsministeren... er fullstendig forpliktet til å oppfylle sitt nasjonale ansvar til å gjennomføre en akseptabel valgprosess som ender i en fredelig maktovertagelse.

USA har i etterkant av suspensjonen oppfordret partene til å nedskalere konflikten.

– Vi oppfordrer Somalias ledere sterkt til å ta umiddelbare steg for å nedskalere spenningens i Mogadishu, avstå fra provoserende handlinger og unngå vold, skriver USAs ambassade i landet på Twitter.

Også tidligere i år forsøkte presidenten å begrense Robles utøvende myndighet. Eskalering av den bitre konflikten mellom de to politiske lederne har ført til ny politisk krise i landet, skriver NTB.

Roble har tidligere bodd mange år i Sverige og har også svensk statsborgerskap. Han overtok som statsminister i fjor etter norsk-somaliske Hassan Ali Khaire.