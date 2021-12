Se dokumentaren «Min bror, mitt hjem»

Etter 9 år fra hverandre, blir endelig Popal (21) gjenforent med lillebroren Darmal (18). Eldstemann er allerede integrert i det danske samfunnet, mens lillebror er på et helt annet sted i livet. Så skjer noe som gjør at de igjen står i fare for å miste hverandre.

VG har kun rettigheter til å vise «Min bror, mitt hjem» i Norge, og det vil derfor ikke være mulig å se innholdet hvis du befinner deg i utlandet. Filmen er tillatt for alle aldersgrupper.