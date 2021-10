PROBLEMER: Facebook og Facebook-eide Instagram og WhatsApp har problemer mandag kveld norsk tid.

Trøbbel for Facebook, Instagram og WhatsApp

Facebook, Instagram og Whatsapp har vært nede i flere timer mandag kveld.

SISTE: Flere brukere melder like etter midnatt at de kan komme inn på Facebook, og at Instagram oppdateres. Antall feilmeldinger på Downdetector.com har også gått ned. Facebook har foreløpig ikke bekreftet at problemene er løst.

Mandag kveld norsk tid har flere titusen brukere rapportert om problemer med plattformene på nettstedet Downdetector.com, som samler feilmeldinger fra brukere verden over. De første meldingene kom like før klokken 18.

Facebook, som eier Instagram og Whatsapp, har foreløpig ikke gått ut med informasjon om årsaken til problemene, men bekrefter i en Twitter-melding at de er kjent med dem.

De skriver videre at de jobber med å rette det så fort som mulig, og beklager ulempene det medfører.

Facebooks teknologisjef Mike Schroepfer skriver i en Twitter-melding ved 22-tiden at de opplever nettverksproblemer.

«Våre team jobber så raskt de overhodet kan for å feilsøke og gjenopprette det», skriver han.

Den svenske professrene i cybersikkerhet Fredrik Blix, mener problemene skyldes en oppdateringsfeil.

– I korthet skyldes dette at det skulle gjøres en oppdatering i en konfigurasjonsfil på nettverket. Dette er en som påvirker hvordan trafikk ledes på Facebooks nettverk. Denne oppdateringen førte til at alle veier som går via en Border Gateway Protocol ved en feil har blitt fjernet, sier professor Fredrik Blix ved Stockholms universitet til Sveriges Radio omtalt i NRK.

Torgeir Waterhouse, IT-ekspert og partner i rådgivningsselskapet Otte, har en annen teori:

– Det ser ut som at de har problemer med det som kalles DNS, altså domenesystemet, sier Waterhouse til VG.

Det er dette systemet som oversetter domener vi kan forstå, for eksempel Facebook.com, til direktemaskinadressene som gjør at siden funker, forklarer han.

– Så lenge det er nede, kommer ikke vanlige nettlesere eller apper frem til innholdet. Litt avhengig av hva som egentlig er feilen, vil det kunne ta flere timer før det er oppe igjen, sier Waterhouse.

Han kan ikke huske at dette problemet har oppstått i tilsvarende omfang tidligere.

Mange mulige årsaker

På spørsmål om hvorvidt brukere bør være bekymret for eventuelle datalekkasjer eller annen datakriminalitet, svarer IT-eksperten:

– Hvis det er slik det ser ut, betyr det ikke at noen har tilgang til dataene i Facebook, men at koblingen mellom utstyret vi bruker for å koble oss og Facebook sammen ikke funker som det skal.

Waterhouse sier at det er mulig å se for seg alle mulige årsaker til at problemet har oppstått.

– Det kan være menneskelige feil, det kan være angrep av forskjellig art, det kan være forsøk på utpressing.

– Men det viktige poenget er at uansett hva som har foregått i forkant, er konsekvensen at en stor global tjeneste ikke fungerer som den skal. Det har konsekvenser for alle brukere som bruker tjenestene til å organisere livet sitt, enten gjennom mellommenneskelig kommunikasjon eller kontakt med myndighetene.

Heller ikke Jake Williams, som er teknisk leder i cybersikkerhetsfirmaet BreachQuest, vil utelukke et angrep eller menneskelige feil.

– Med den informasjonen vi har for øyeblikket, vurderer mitt team at det handler om en teknisk feil framfor et dataangrep, sier sikkerhetseksperten Marcus Murray, grunnlegger av datasikkerhetsselskapet Truesec, til nyhetsbyrået TT.

Problemene skjer få timer etter at Facebook-varsleren Frances Haugen fortalte «60 Minutes» om hvordan selskapet er kjent med hvordan plattformen brukes til å spre hat, vold og falske nyheter, og at de har ønsket å holde dette skjult. Dette er påstander som Facebook avviser.

Hun hadde tidligere gitt Wall Street Journal tusenvis av dokumenter om dette.

Bloomberg melder at Mark Zuckerbergs private formue har blitt syv milliarder dollar mindre etter den turbulente perioden.