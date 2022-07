BOMBET: Bildet viser en ødelagt brakke ved et fengsel i Olenivka, hvor ukrainske krigsfanger ble anholdt. Ifølge ukrainske myndigheter er mange av de drepte soldater fra Azovstal-stålverket i Mariupol.

Anklager Wagner-gruppen for bombing av fengsel med ukrainske krigsfanger

Ukraina gir Wagner-gruppen skylden for en eksplosjon som drepte over 40 ukrainske krigsfanger torsdag. Angrepsordren skal ifølge ukrainsk etterretning imidlertid ikke ha blitt gitt av russiske myndigheter, men gruppens egen leder.

Torsdag skjedde det en eksplosjon i byen Olenivka i det russiskokkuperte Donetsk-området i Ukraina.

Eksplosjonen skal ha skjedd i et tidligere fengsel, hvor de russiske styrkene oppbevarer ukrainske krigsfanger. Minst 40 av disse skal ha blitt drept.

Russiske og ukrainske myndigheter spiller nå politisk bordtennis om hvem som står bak.

ANKLAGER HVERANDRE: Russland og Ukraina anklaget hverandre fredag ​​for å ha bombet et gammelt fengsel i Donetsk-regionen.

Russlands forsvarsdepartement hevder at angrepet ble utført med amerikanskprodusert Himars-artilleri, og anklager Ukraina for en «bevisst utført» provokasjon, skriver Reuters.

En talsperson for separatistenes militære styrker, Eduard Basurin, uttaler at ukrainske styrker angrep sine egne for hindre dem i å avsløre militære hemmeligheter. Samtidig sier den russiske generalen Igor Konashenkov at målet var å skremme ukrainske soldater fra å overgi seg til russerne.

Ukrainske myndigheter nekter for å stått bak bombingen. På Twitter kaller generalstaben for de ukrainske styrkene eksplosjonen for et målrettet angrep fra Russland. De skriver at Ukrainas sikkerhetstjeneste har avlyttet telefonsamtaler hvor russiske okkupanter bekrefter at de selv står bak angrepet.

Anklager leiesoldater for terror

Det ukrainske forsvarsdepartementet hevder fredag at eksplosjonen var en terrorhandling.

– Vi understreker at eksplosjonene i Olenivka, som førte til døden for de ukrainske forsvarerne, er en bevisst provokasjon og en ubestridelig terrorhandling fra okkupasjonsmaktens side, skriver de i en uttalelse.

Videre peker de ut Wagner-gruppen som gjerningsmenn – men hevder at angrepet ble utført på ordre av den russiske oligarken Jevgenij Prigozjin, og ikke av russiske myndigheter.

– Ifølge tilgjengelig informasjon ble det utført av leiesoldater fra Wagner under personlig kommando av den nominelle eieren – Jevgenij Prigozjin, skriver ukrainsk etterretning.

– Organiseringen og gjennomføringen av terrorangrepet ble ikke koordinert med ledelsen av Forsvarsdepartementet i Den russiske føderasjonen.

«PUTINS KOKK»: Jevgenij Prigozjin, den antatte lederen bak Wagner-gruppen, befinner seg i Putins indre krets. Hans bakgrunn som restauranteier har gitt han navnet «Putins kokk».

Wagner-gruppen er privat milits for det russiske forsvarsdepartementet. De blir sett på som Putins private hær – men har ingen klar tilknytning til Russland eller noe annet land.

Prigozjin, som i mange år drev en luksuriøs båt-restaurant i St. Petersburg, er ansett for å være mannen som står bak finansieringen av Wagner-gruppen. Hans nære vennskap med president Vladimir Putin har gitt ham kallenavnet «Putins kokk».

Wagner-gruppen flere ganger blitt anklaget for krigsforbrytelser, deriblant i Midtøsten og Afrika. Både FN og flere aktivistgrupper hevder at soldater fra denne gruppen har siktet seg inn på sivile, utført massehenrettelser og voldtekter, samt plyndret områder i konfliktsoner.

To hovedmål

Ukrainske myndigheter mener målet med bombingen av fengselet var å skjule tortur og henrettelser av fanger, samt dekke over underslag av midler bevilget til å ta vare på de ukrainske krigsfangene.

– Siden den faktiske tilstanden til bygningen og forholdene for å holde fanger i den, ikke oppfylte kravene til den russiske ledelsen, ble «problemet» løst ved å ødelegge lokalene, sammen med ukrainerne som var innlosjert der, skriver de.

Ifølge Ukrainas forsvarsdepartement var flere av de drepte krigsfangene gjenlevende soldater fra Azovstal-stålverket i Mariupol.

Ukrainas væpnede styrkers generalstab har ifølge Reuters uttalt at fengselsangrepet også er et forsøk på å «forflytte skylden».

– På denne måten forfulgte de russiske okkupantene sine kriminelle mål – å anklage Ukraina for å begå krigsforbrytelser.

Ukrainas utenriksminister, Dmytro Kuleba, har oppfordret FN og flere til å fordømme Russland for angrepet.

– Jeg ber alle partnere på det sterkeste fordømme dette brutale bruddet på internasjonal humanitær lov og anerkjenne Russland som en terrorstat, skriver han på Twitter.